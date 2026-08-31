Governador do Banco de Inglaterra alerta que modelos de IA podem provocar uma crise financeira

A ameaça que os modelos de inteligência artificial (IA) mais sofisticados representam do ponto de vista da cibersegurança está a aumentar o risco de uma crise nos mercados, alerta o governador do Banco de Inglaterra e presidente do Conselho de Estabilidade Financeira, Andrew Bailey, que apela a que mais países introduzam controlos sobre a tecnologia.

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Segundo o Financial Times, Andrew Bailey enviou uma carta aos ministros das Finanças e aos governadores dos bancos centrais do G20 alertando que as empresas de serviços financeiros e os grupos tecnológicos devem preparar-se para “cenários mais graves que envolvam perturbações simultâneas em várias empresas ou dependências tecnológicas partilhadas”.

Os avisos surgem à luz dos incidentes recentes envolvendo modelos de IA da OpenAI, da Anthropic e de outras empresas, em que a tecnologia ataca autonomamente organizações externas e consegue criar identidades falsas para enganar os humanos. No caso mais emblemático até ao momento, modelos da OpenAI atacaram a plataforma Hugging Face durante a realização de testes.

Andrew Bailey considera que estes riscos estão a agravar vulnerabilidades já existentes no sistema financeiro, num contexto marcado por pressões inflacionistas, taxas de juro elevadas, maior recurso à alavancagem por parte dos investidores e valorizações elevadas das ações. O governador do Banco de Inglaterra defende, por isso, que mais países adotem “medidas adequadas” para controlar o lançamento de novos modelos de IA de fronteira. Segundo Bailey, muitas jurisdições ainda não têm protocolos capazes de acompanhar o desenvolvimento e implementação destes sistemas.

O apelo surge também numa altura em que os EUA mantêm uma abordagem mais flexível à regulação da IA. Uma ordem executiva assinada recentemente por Donald Trump criou um quadro voluntário para a análise de modelos de fronteira antes do seu lançamento, mas não deu ao Governo poder para impedir a sua disponibilização.

A Casa Branca chegou ainda a impor restrições à exportação dos modelos de IA de fronteira da Anthropic, devido ao risco de serem utilizados para explorar vulnerabilidades em infraestruturas críticas. As limitações foram retiradas em julho, depois de a empresa aceitar medidas de segurança adicionais.

O Conselho de Estabilidade Financeira está a estudar formas de garantir uma utilização segura da IA pelas instituições financeiras e de reforçar a sua capacidade de resposta a ciberataques. Os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais do G20 reúnem-se esta segunda e terça-feira em Asheville, na Carolina do Norte, EUA.