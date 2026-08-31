Há três mil novos enfermeiros que SNS não consegue contratar

Com cerca de de três mil novos enfermeiros prestes a entrar no mercado de trabalho, as unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) continuam sem poder celebrar contratos estáveis devido ao atraso na aprovação dos planos de desenvolvimento organizacional (PDO) para 2026. Segundo avança o Público esta segunda-feira, a Ordem dos Enfermeiros alerta que muitos destes profissionais estão já a procurar alternativas no setor privado ou no estrangeiro, onde os salários podem ser duas a três vezes superiores aos praticados em Portugal.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A falta de aprovação dos PDO impede a Direção Executiva do SNS de autorizar novas contratações permanentes, deixando as unidades limitadas a contratos de seis meses, que podem não ser renovados. O bastonário Luís Filipe Barreira considera a situação um “desperdício” e acusa o SNS de estar a empurrar enfermeiros para a emigração, numa altura em que faltam cerca de 14 mil profissionais nos hospitais e centros de saúde, segundo estimativas da Ordem.

A Direção Executiva do SNS garante que o processo de contratualização para 2026 está em curso, mas não esclarece quando será concluído nem se tem autorizado pedidos de contratação. O atraso repete, de resto, o sucedido em 2025, quando os planos só foram aprovados em dezembro, condicionando novamente a capacidade de recrutamento das unidades de saúde. A Ordem dos Enfer­mei­ros alertou em maio que faltam cerca de 14 mil enfer­mei­ros nos hos­pi­tais e cen­tros de saúde, o que deixa as uni­da­des de saúde “em risco de colapso”.