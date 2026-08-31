Hearts United é a nova agência da Omnicom Media

A Mediahub não estava em Portugal e a a Hearts United vai ser liderada interinamente por Mariana Daun e Lorena, avança o grupo ao +M.

A Omnicom Media, divisão de planeamento e compra de meios do Omnicom Group, revelou a sua nova agência global de meios que vai operar em 40 mercados. A Hearts United resulta da fusão das redes Hearts & Science e Mediahub, intenção revelada no final de julho pelo grupo

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A Mediahub não estava em Portugal e a a Hearts United vai ser liderada interinamente por Mariana Daun e Lorena, avança o grupo ao +M.

“A Hearts & Science ajudou a abrir caminho à tomada de decisões baseada em dados, enquanto a Mediahub inovou ao demonstrar que os meios podem funcionar como uma plataforma criativa“, afirma Florian Adamski, CEO da Omnicom Media, citado em comunicado. “Ao reuni-las na Hearts United, criámos uma nova rede com escala global, assente em competências, abordagens e presenças geográficas complementares, e orientada por um princípio comum: colocar o crescimento dos clientes no centro de todas as decisões“, acrescenta ainda.

O objetivo da nova agência é ajudar as marcas a navegar num ecossistema mediático em que a influência circula continuamente entre plataformas, criadores, comunidades, comércio e inteligência artificial.

A nova agência representa aproximadamente 9,1 mil milhões de dólares de faturação em 2025. Entre 2021 e 2025, a Hearts & Science aumentou a sua faturação em 50%, enquanto a Mediahub cresceu 33%, não tendo sido revelados os dados base de comparação.

De acordo com dados da COMvergence citados pela Omnicom, a Hearts United ocupa atualmente o primeiro lugar nos EUA no acumulado do ano, com um saldo total de 294 milhões de dólares em novos negócios — contas conquistadas menos contas perdidas, incluindo retenções. Está ainda em terceiro lugar tanto a nível global como na região EMEA, com 567 milhões e 242 milhões de dólares, respetivamente.

Na região EMEA, a Hearts United será liderada por Ross Jenkins, que anteriormente dirigia a Mediahub na região.

Recorde-se que a Hearts & Science surgiu durante 2023 em Portugal, sob a liderança de Mariana Daun e Lorena — que passou a acumular a direção-geral da PHD em abril, fruto da saída de Sandra Alvarez.