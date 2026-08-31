Hoje nas notícias: Lucros no PSI, habitação e enfermeiros

As empresas do PSI fecharam o primeiro semestre com lucros recorde de 3,6 mil milhões de euros, enquanto Portugal registou a maior subida mundial dos preços reais da habitação, de 15,2%. No SNS, cerca de três mil novos enfermeiros vão chegar ao mercado de trabalho, mas encontram obstáculos à contratação pelas unidades públicas. Conheça estas e outras notícias em destaque na imprensa nacional desta segunda-feira.

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PSI soma lucros recorde de 3,6 mil milhões no primeiro semestre

As cotadas do PSI que já apresentaram resultados registaram lucros de 3,6 mil milhões de euros no primeiro semestre, mais 20% face ao anterior máximo, em 2024, considerando a mais-valia extraordinária da Semapa com a venda da Secil. Entre as 15 empresas que já divulgaram contas (falta a Ibersol), nove aumentaram os resultados e seis registaram uma quebra, com BCP, EDP e Galp a explicarem mais de um terço do crescimento. A Galp destacou-se com um aumento de 44% dos lucros, para 812 milhões de euros, enquanto a EDP Renováveis quase duplicou o resultado líquido para 184 milhões, embora os analistas alertem para o caráter cíclico de parte destes ganhos e para uma reação mais cautelosa dos investidores.

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Portugal lidera subida mundial dos preços reais das casas com aumento de 15,2%

Portugal registou a maior valorização dos preços reais da habitação entre as economias analisadas pelo Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), com uma subida homóloga de 15,2% no primeiro trimestre. A evolução nacional contrasta com a tendência global, onde os preços das casas recuaram 1,2%, enquanto na Zona Euro aumentaram 2,6%, com Espanha a registar uma subida de 9,8%. Entre as economias avançadas, o Canadá (-6,8%), os Estados Unidos (-2%) e o Reino Unido (-2%) apresentaram as maiores quedas.

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Três mil novos enfermeiros chegam ao mercado, mas SNS continua sem conseguir contratá-los

Cerca de três mil enfermeiros recém-licenciados vão receber este verão os títulos que lhes permitem exercer a profissão, mas encontram dificuldades em conseguir contratos estáveis no Serviço Nacional de Saúde (SNS) devido à falta de aprovação dos planos de desenvolvimento organizacional (PDO) para 2026. A Ordem dos Enfermeiros alerta que o atraso está a agravar a falta de profissionais nas unidades locais de saúde, enquanto muitos recém-formados começam a procurar oportunidades no setor privado ou no estrangeiro, onde os salários chegam a ser duas a três vezes superiores aos praticados em Portugal.

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PSP deteve mais de 700 estrangeiros no primeiro ano a controlar fronteiras

A unidade da PSP responsável pelo controlo de fronteiras e fiscalização de estrangeiros deteve 713 pessoas nos primeiros 12 meses de atividade, entre passageiros intercetados nos aeroportos com documentação fraudulenta a cidadãos em situação irregular no país. Desde agosto de 2025, a Uni­dade Naci­o­nal de Estran­gei­ros e Fron­tei­ras (UNEF) controlou cerca de 19,7 milhões de passageiros, tendo detetado 428 casos que resultaram em detenções por documentos falsos ou mandados de detenção, enquanto as operações de fiscalização a imigrantes levaram a outras 285 detenções. A estrutura, criada após a extinção do SEF e com cerca de 1.500 polícias, realizou ainda 5.397 ações de fiscalização, que abrangeram mais de 52 mil estrangeiros e deram origem a 831 notificações para abandono voluntário de Portugal.

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Estado deve 38 milhões de euros a politécnicos

Os institutos politécnicos públicos enfrentam 38 milhões de euros em encargos adicionais resultantes das alterações da avaliação de desempenho na administração pública (SIADAP) e do descongelamento das carreiras docentes, sem que o Ministério da Educação, Ciência e Inovação tenha transferido as verbas previstas para compensar estes custos. O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos alerta que pelo menos quatro instituições já enfrentam dificuldades financeiras, enquanto cerca de 20 milhões de euros de IVA pagos pelas instituições em 2024 e 2025, sobretudo relacionados com a construção de residências estudantis financiadas pelo PRR, só começaram a ser devolvidos pelo Estado em julho passado.

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