Liderança da Blackrock em Portugal muda de mãos outra vez

⚡ ECO Fast João Robalo Martins foi nomeado diretor de Negócios para Portugal da Blackrock, assumindo a liderança da operação a partir desta segunda-feira.

A Blackrock considera Portugal um mercado prioritário com grande potencial de crescimento, destacando a experiência de Robalo Martins na PIMCO como um ativo valioso.

A escolha de um gestor com experiência local visa estabilizar a operação da Blackrock em Portugal, após uma rotatividade de líderes nos últimos meses.

A maior gestora de ativos do mundo tem um novo rosto à frente do negócio em Portugal. João Robalo Martins assume, a partir desta segunda-feira, o cargo de diretor de Negócios para Portugal da Blackrcok, com base em Madrid.

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Em comunicado, a instituição explica que, nesta função, o gestor “será responsável pela atividade da Blackrock em Portugal, incluindo a execução da estratégia comercial da empresa, o aprofundamento das relações com os clientes e o crescimento da plataforma de investimento” no país.

Portugal é, segundo a gestora, “um dos mercados com maior potencial de crescimento a longo prazo no Sul da Europa”, e a escolha de Robalo Martins “garante a continuidade da nossa estratégia comercial em Portugal, mantendo o foco na proximidade com os clientes e no desenvolvimento do mercado a longo prazo”.

O novo diretor traz na bagagem nove anos na gestora de ativos PIMCO passados entre Londres e Madrid. Liderava ali a atividade da concorrente em Portugal e geria contas estratégicas e mandatos segregados em Espanha. Antes, foi product specialist em Londres, ligado às estratégias multi-asset da PIMCO.

A sua chegada à Blackrock fecha um capítulo agitado no topo da gestora de Larry Fink em Portugal, que já soma agora o terceiro responsável em oito meses. A história arranca em janeiro, com o anúncio da saída de André Themudo, que desde 2011 liderava a distribuição para a Península Ibérica e que passou, a partir de 1 de março, para uma posição internacional na equipa de vendas institucionais da Blackrock, no México.

O lugar de André Themudo foi entregue a Francisco Guimarães Neto, então senior vice-president e já com quatro anos de casa, a quem a Blackrock atribuiu na altura um “papel fundamental na expansão da presença em Portugal, colaborando com distribuidores locais e clientes institucionais”.

Porém, a passagem de Francisco Guimarães Neto pelo cargo foi muito curta. Três meses depois de ser anunciado com efeitos práticos em março, o gestor anunciou a saída da Blackrock para se juntar em abril à Draycott, gestora de ativos alternativos que adquiriu recentemente a gestora Square, como partner e head of Investor Relations.

Essa saída forçou a Blackrock a abrir um novo processo de recrutamento para o mercado português. A instituição garantiu, então, que Portugal continuava “a ser uma prioridade” na estratégia para a Ibéria e que “a atividade decorre com normalidade e continuidade”. O processo terminou agora com a escolha de João Robalo Martins, terceiro nome à frente do negócio da Blackrock em Portugal em menos de um ano.

A opção por um gestor com experiência direta no mercado português, vindo de uma concorrente direto como a PIMCO, aponta para uma tentativa da Blackrock de estancar a rotatividade recente e consolidar a sua posição num dos mercados que considera prioritários no Sul da Europa.