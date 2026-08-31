Medicina desmonta mitos sobre a SOMP: «Não significa ser estéril»

A Síndrome do Ovário Metabólico Poliendócrino (SOM), anteriormente conhecida como síndrome do ovário poliquístico (SOP), continua rodeada de crenças falsas, especialmente no que diz respeito ao seu impacto na fertilidade.

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Isto foi explicado pela Dra. Pilar Alamá, ginecologista e diretora da Unidade de Doação de Óvulos do IVI Valencia, por ocasião do Dia Mundial da SOMP, que salientou que a mudança de nome procura refletir melhor que se trata de uma condição hormonal, metabólica e reprodutiva, e não apenas a presença de “cistos nos ovários”.

Um dos principais mitos que acompanham o diagnóstico é que uma mulher com PMOS não poderá ser mãe. “Ter SOMP não significa ser estéril. Muitas mulheres ovulam espontaneamente e engravidam naturalmente”, disse a Dra. Alamá.

Quando há dificuldades em conceber, o problema mais frequente é a perturbação da ovulação. Em algumas mulheres, vários folículos pequenos crescem, mas um folículo dominante não é regularmente selecionado para libertar um óvulo, pelo que a ovulação pode ser irregular ou até não ocorrer durante alguns meses.

Também é comum associar automaticamente o PMOS à obesidade ou à resistência à insulina. No entanto, nem todos os pacientes apresentam estas alterações. Naqueles que o fazem, fatores metabólicos podem promover um excesso de andrógenos e tornar a ovulação ainda mais difícil.

“Nem todas as mulheres com PMOS têm obesidade ou resistência à insulina, pelo que o tratamento deve ser individualizado avaliando qual o componente dominante em cada mulher”, explicou a especialista.

Portanto, o diagnóstico não tem o mesmo impacto reprodutivo em todos os doentes. “A infertilidade associada ao PMOS geralmente responde muito bem ao tratamento. A mensagem chave é clara: SOMP não significa ‘Não poderei ter filhos'”, acrescentou.

ABORDAGEM ADAPTADA

Outro mito comum é pensar que, se a gravidez não chegar, a única alternativa é recorrer diretamente à fertilização in vitro. A realidade, segundo a doutora, é que a medicina reprodutiva tem diferentes opções e permite adaptar a abordagem às características de cada mulher.

Antes de estabelecer o tratamento, são avaliados fatores como a idade, o momento da procura de gravidez, a regularidade da ovulação, a reserva ovárica e, quando apropriado, a permeabilidade das trompas de Falópio e do esperma do parceiro.

Em alguns pacientes, melhorar certos hábitos e otimizar o peso pode promover a ovulação. Quando o principal problema é a anovulação, pode-se considerar a indução da ovulação, enquanto noutros casos a idade, um fator tubário ou masculino, o período da infertilidade ou tratamentos anteriores podem tornar a fertilização in vitro recomendada.

“Não existe um tratamento único para todas as mulheres com PMOS: a escolha entre melhorar o estilo de vida, induzir a ovulação ou recorrer a técnicas de reprodução assistida depende das características e necessidades de cada caso”, disse Alamá.

Também é um mito considerar que o diagnóstico de PMOS é, por si só, uma razão para congelar óvulos. Muitas destas mulheres têm uma reserva ovárica elevada, mas isso não impede o efeito da idade na qualidade dos óvulos.

Portanto, a decisão de vitrificar deve ser tomada principalmente com base na idade, no tempo em que se espera que a maternidade seja adiada, no desejo de ter um ou mais filhos, na reserva ovárica e nas circunstâncias pessoais ou médicas de cada mulher.