Mercado de trabalho estável. Desemprego não mexe entre junho e julho

O mercado de trabalho português continua a dar sinais de estabilidade. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em julho, a taxa de desemprego situou-se em 5,7%, valor idêntico ao do mês anterior e apenas 0,1 pontos percentuais abaixo do verificado há um ano.

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“A taxa de desemprego situou-se em 5,7%, valor igual ao do mês anterior e ao de três meses anterior e inferior ao do mês homólogo de 2025 (0,1 pontos percentuais)”, informa o gabinete de estatísticas, que indica que, no total, 320,2 mil pessoas estavam desempregas em Portugal, no sétimo mês do ano.

Entre as mulheres, a taxa de desemprego em julho foi de 6,4%, enquanto entre os homens foi de 4,9%, tendo esta última alcançado o valor mais baixo desde, pelo menos, 1998 (ano em que se inicia a atual série estatística).

Já no que diz respeito às diferenças entre os diferentes grupos etários, o INE avança que a taxa de desemprego de adultos foi de 4,6% em julho. Já a taxa de desemprego jovem situou-se em 20,1%, mantendo-se acima da média do mercado de trabalho.

Por outro lado, a taxa de emprego fixou-se em 66,1% em julho, recuando 0,2 pontos percentuais face ao mês anterior, mas aumentando 0,8 pontos percentuais em comparação com o mesmo mês de 2025. No total, em julho, cerca de 5,3 milhões de pessoas estavam empregadas em Portugal, menos 7,1 mil do que em junho, mas mais 82,9 mil do que há um ano.

Com esta evolução do desemprego e do emprego, a população ativa diminuiu em cadeia (0,2%) e aumentou em termos homólogos (1,4%), abrangendo agora quase 5,7 milhões de pessoas.

Em contraste, a população inativa aumentou em relação a junho (0,7%), mas decresceu face a julho de 2025 (1,3%), abrangendo, neste momento, cerca de 2,4 milhões de pessoas em Portugal.

O INE adianta ainda que a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 9,5% em julho, valor que corresponde a um aumento de 0,2 pontos percentuais face a junho, mas representa uma quebra de 0,6 pontos percentuais em termos homólogos.

(Notícia atualizada às 11h25)