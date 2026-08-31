Modi pede fim da guerra na Ucrânia durante reunião com Putin

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pediu esta segunda-feira o fim da guerra na Ucrânia, durante um encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin, a quem expressou o desejo de aumentar as relações com Moscovo.

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“A cada dia que o conflito se prolonga, a humanidade recua, enquanto cada passo em direção à paz enche toda a humanidade de nova esperança e entusiasmo. Devemos passar da guerra interminável para o fim da guerra, um passo essencial para o bem-estar da humanidade“, afirmou o líder indiano durante o encontro realizado à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai.

Na reunião, realizada em Bishkek, capital do Quirguistão, Modi salientou que “uma solução pacífica para todas as questões o mais rapidamente possível é o apelo da humanidade e a mensagem da Índia, uma terra de paz e a terra de Buda”.

Além disso, destacou a visita bem-sucedida de Putin à Índia no final de 2025 e manifestou a sua convicção de que a presença do líder russo na cimeira dos BRICS, que se realiza em Nova Deli dentro de duas semanas, vai reforçar ainda mais as relações entre os dois países.

Devido à guerra, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia, e às sanções aplicadas pelo Ocidente a Moscovo, a Índia tornou-se no principal importador de petróleo da Rússia.

A Rússia, por sua vez, começou a importar gasolina da Índia para enfrentar a escassez interna de combustível provocada pelos ataques ucranianos às suas refinarias.

"A cada dia que o conflito se prolonga, a humanidade recua, enquanto cada passo em direção à paz enche toda a humanidade de nova esperança e entusiasmo. Devemos passar da guerra interminável para o fim da guerra, um passo essencial para o bem-estar da humanidade.” Narendra Modi Primeiro-ministro da Índia

Na reunião, Putin também destacou a cooperação bilateral, que está a ser reforçada “com base nos princípios de uma parceria estratégica e privilegiada especial”, depois de ter discutido assuntos de energia com o ministro dos Negócios Estrangeiros indiano na semana passada, em Moscovo.

O líder do Kremlin agradeceu pessoalmente a Modi pelas relações “amigáveis” entre os dois países e observou que o comércio cresceu 2,6% no primeiro semestre do ano e o turismo 16% em 2025.

A questão ucraniana foi apenas discutida brevemente noutra reunião que o líder russo teve no Quirguistão, com o homólogo chinês, Xi Jinping, segundo o porta-voz do Kremlin.

Dezenas de dirigentes políticos, entre os quais Putin, Modi e Xi, são esperados hoje e na terça-feira na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, que se realiza pela primeira vez na capital do Quirguistão.

Fundada em 2001, a organização é um bloco transregional que abrange o sul e o centro asiático, tendo como membros permanentes China, Rússia, Paquistão, Índia, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão e Cazaquistão.

A Rússia intensificou os seus bombardeamentos na Ucrânia nas últimas semanas, em resposta aos ataques aéreos ucranianos em território russo, que têm atingido infraestruturas energéticas vitais para a economia do país.