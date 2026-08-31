Petróleo volta aos 90 dólares com novos ataques entre EUA e Irão

A mais recente troca de ataques entre os EUA e o Irão, a primeira em mais de um mês, está a agitar os mercados petrolíferos. Os preços do petróleo estão novamente a encarecer, e o Brent, referência para as importações nacionais, chegou a transacionar acima dos 90 dólares por barril.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Cerca das 8h36, os preços tinham aliviado ligeiramente. Ainda assim, o Brent subia 1,98%, para 89,84 dólares. Já o norte-americano WTI somava 1,7%, para 84,82 dólares, numa altura em que os investidores reavaliavam o risco de reacendimento do conflito, e admitem um prolongamento do bloqueio do Estreito de Ormuz.

“Vemos uma maior probabilidade de confrontos limitados do que uma escalada prolongada do conflito. O que continua a ser afetado a cada novo agravamento das tensões são os prazos para a ‘reabertura’ do Estreito de Ormuz”, afirmou Suvro Sarkar, head of energy research do banco DBS, citado pela Reuters.

“Os novos ataques contra o Irão […] não só sublinham a fragilidade da desescalada como também a determinação do Irão em dificultar a circulação no Estreito de Ormuz”, indicou, por seu turno, Michael Alfaro, chief investment officer do hedge fund Gallo Partners, citado pelo Financial Times.

No domingo, o exército norte-americano atacou dois lançadores de rockets do Irão localizados na ilha de Larak, situada no Estreito de Ormuz. Os EUA alegaram publicamente que as forças iranianas se preparavam para lançar novas minas sobre o Estreito, depois de os EUA terem concluído, na semana passada, uma operação de remoção de minas das rotas de navegação internacional naquela região.

O Irão, por seu turno, prometeu retaliar e lançou mísseis dirigidos a bases militares dos EUA na Jordânia, segundo a imprensa internacional. Os projéteis terão sido intercetados pelas forças americanas.

O aumento dos preços do petróleo está a beneficiar a Galp GALP 2,26% na bolsa de Lisboa. A petrolífera portuguesa avançavam pelas 8h55, cerca de 1,15%, para 21,07 euros por ação.

Preço das ações da Galp na bolsa de Lisboa: