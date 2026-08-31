Portugal reúne 36 marinhas para testar sistemas não tripulados em ambiente operacional
Mais de 1.500 participantes, 300 sistemas não tripulados e 14 navios vão testar novas capacidades de Defesa marítima em Troia e Sesimbra durante quatro semanas.
Portugal recebe a partir desta segunda-feira o REPMUS26 (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems), considerado o maior exercício mundial de experimentação robótica e de drones no domínio marítimo, que decorre até 25 de setembro em Troia e Sesimbra.
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O exercício vai reunir mais de 1.500 participantes de 36 marinhas, além de mais de 60 empresas e entidades de investigação e desenvolvimento, 13 universidades e cinco organizações da NATO ligadas às operações marítimas e a veículos não tripulados.
Em 2025, Portugal recebeu participantes de 37 países, 13 deles como observadores, e foram testados cerca de 270 veículos não tripulados de superfície, subsuperfície e aéreos.
Ao todo, estarão mais de 300 sistemas não tripulados apoiados por 14 navios, num exercício que “procura testar, avaliar e desenvolver tecnologias que poderão contribuir para moldar o futuro da segurança e da defesa marítima” em condições próximas de um ambiente operacional, refere a Armada em comunicado.
As experiências vão abranger diferentes áreas do domínio marítimo, com “meios de superfície, subsuperfície, aéreos e terrestres”, permitindo avaliar novas formas de vigilância, recolha de informação, operação e apoio às missões militares.
O REPMUS26 decorrerá no Centro de Experimentação Operacional da Marinha, em Troia, em outras áreas de exercício nacionais e na Zona Livre Tecnológica Infante D. Henrique. A área abrangida ultrapassa as 400 milhas náuticas quadradas, o equivalente a mais de 1 370 quilómetros quadrados.
A 16.ª edição do REPMUS é organizada pela Marinha Portuguesa em conjunto com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), o Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE), o NATO Joint Capability Group e ainda a Agência Europeia de Defesa.
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