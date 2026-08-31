Internacional

Presidente moçambicano nomeia novo governador do banco central

  • Lusa
  • 21:17

Waldemar Fernando de Sousa sucede a Rogério Zandamela no cargo, após este ter chefiado o Banco de Moçambique durante dez anos.

O Presidente moçambicano, Daniel Francisco Chapo, nomeou esta segunda-feira Waldemar Fernando de Sousa para o cargo de governador do Banco de Moçambique, anunciou a Presidência em comunicado.

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Segundo o documento, “o Governador preside ao conselho de administração do Banco de Moçambique, representa a instituição junto do Governo e perante organismos nacionais, estrangeiros e internacionais, e exerce as demais competências que lhe são legalmente atribuídas”.

Na mesma decisão, o Chefe de Estado nomeou Felisberto Dinis Navalha para vice-governador da instituição. O comunicado sublinha que «nos termos da respetiva Lei Orgânica, [o Vice-Governador] substitui o Governador nas suas faltas ou impedimentos, exercendo, igualmente, as competências que lhe forem cometidas ou delegadas nos termos da lei».

Waldemar Fernando de Sousa sucede a Rogério Zandamela no cargo, após este ter chefiado aquela instituição pública durante dez anos.

O Banco de Moçambique é descrito como «uma das instituições estruturantes da estratégia de Independência Económica», desempenhando um papel central na estabilidade monetária e financeira, incluindo a orientação das políticas monetária e cambial e a supervisão das instituições financeiras.

A tomada de posse dos nomeados está marcada para terça-feira, 01 de setembro.

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