PwC estima o ‘efeito Starlite’: 1,04 milhões em valor promocional por artista e até 314 milhões em valor potencial de marca

A primeira, focada especificamente no valor que a Starlite traz aos artistas, conclui que uma performance gera em média 115 impactos mediáticos, 116,6 milhões de oportunidades de visualização e 1,04 milhões de euros em avaliação dos media. O cálculo toma como referência a atividade completa da edição de 2023 e mede a exposição incremental que o talento recebe por fazer parte do programa.

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A PwC argumenta, no entanto, que o valor para o artista não se limita à cobertura. O relatório identifica sete dimensões: valor mediático, acesso a novos públicos, reforço da marca pessoal, oportunidades de carreira, geração de conteúdos audiovisuais, projeção internacional e acesso a uma rede de artistas, marcas, líderes, instituições e media.

A lealdade dos próprios artistas é outro sinal. 38% dos que participaram no Starlite entre 2012 e 2023 repetiram a experiência, enquanto testemunhos recolhidos pelos próprios artistas mostram uma relação pessoal contínua com nomes que regressam ano após ano ao auditório, seja para atuar, como parte do público ou para a gala de caridade organizada anualmente pela fundação Starlite, o que reforça a ligação com a plataforma e o sentimento de pertença a uma comunidade que transcende a própria comunidade Desempenho. Para a plataforma, esta recorrência é prova de que a proposta de valor transcende o cache e a ação pontual.

A capacidade de amplificação é também suportada pelo seu próprio ecossistema de conteúdos. A análise inclui nove temporadas do programa televisivo da Starlite, transmitido em mais de 60 países, e mais de 10.000 horas de conteúdo próprio. Assim, o concerto torna-se um ponto de partida para gerar recursos audiovisuais com uma vida e um público que vão muito além da noite do espetáculo.

Esta lógica tem uma dimensão particularmente relevante para a internacionalização. O estudo define o Starlite como uma ponte entre a Europa e a América: para artistas espanhóis e europeus, uma forma de aceder ao mercado hispânico nos Estados Unidos, México e América Latina; e para o talento latino-americano, uma plataforma a partir da qual reforçar a sua presença em Espanha e na Europa.

Isto é agora fortemente reforçado com a aliança assinada com a TelevisaUnivision, que proporciona esta ponte entre a Europa e a América com um parceiro audiovisual de primeira classe e multiplica o alcance do talento em ambas as direções.

No que diz respeito à segunda análise da PwC, datada de março de 2025 e realizada no contexto das oportunidades de expansão internacional da Starlite, aborda o valor da própria marca. Com uma data de avaliação a 31 de dezembro de 2024, situa o seu valor potencial numa faixa entre €287 milhões e €314 milhões, aplicando duas metodologias de avaliação baseadas em receitas.

O relatório também oferece um indicador da capacidade da marca para gerar valor económico diferenciado. Na amostra analisada, o preço médio dos bilhetes Starlite situava-se em €102, comparado com €64,1 nas referências de mercado usadas pela PwC, uma diferença média de €37,9, equivalente a aproximadamente 62%. A análise liga esta diferença à reputação, popularidade e posicionamento premium da marca.

A PwC descreve a Starlite como uma marca global que se estende para além dos festivais, abrangendo entretenimento, música, gastronomia, moda, audiovisual e lifestyle. Destaca também a sua capacidade de atrair visitantes de mais de 95 nacionalidades e uma visibilidade mediática que, em 2024, atingiu cerca de 120 milhões de euros em valor publicitário equivalente na Starlite Occident e mais 40 milhões no Natal pela Starlite.

Ler ambas as análises em conjunto permite-nos compreender o modelo a partir de dois lados da mesma relação. Para os artistas, isso pode traduzir-se em mais visibilidade, conteúdo, contactos e acesso a mercados. Para as marcas, significa associar-se a um ecossistema premium no qual a música, o entretenimento, o público internacional e a capacidade de geração de conteúdos convergem. E para a Andaluzia e Marbella, significa funcionar cada vez mais como fonte de produções e imagens com distribuição internacional, um dinamizador económico do destino e um polo de atração para o turismo internacional.

Os movimentos mais recentes da Starlite permitem-nos observar esta evolução na prática. Em dezembro de 2025, a Billboard escolheu a Starlite para celebrar os primeiros ‘Billboard nº 1’ fora dos Estados Unidos, em Madrid. Agora, os ‘Premios Juventud’ escolheram o Starlite Marbella para celebrar a sua primeira edição europeia a 3 de setembro, após 23 anos de experiência na América.

A aliança com a TelevisaUnivision acrescenta uma nova camada a esse modelo ao ligar a capacidade de produção da Starlite a um dos maiores ecossistemas audiovisuais do mercado hispânico. A edição europeia dos ‘Prémios Juventud’ foi concebida para projetar conteúdos da Andaluzia para os Estados Unidos, México e América Latina através de televisão, streaming e plataformas digitais.

Desta forma, o Starlite passa do conceito tradicional de festival para um papel mais amplo: palco, produtor de conteúdos, plataforma de amplificação e ponto de ligação entre artistas, marcas, media, públicos e mercados.