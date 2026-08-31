Residência do politécnico de Bragança concluída e mais três em fase de conclusão

Uma residência de estudantes da Universidade Politécnica de Bragança em Mirandela já está concluída e as restantes três deverão ficar prontas entre outubro e novembro, revelou esta segunda-feira o presidente da instituição de ensino superior.

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A residência Miratua, que estava a ser construída num antigo hotel no centro da cidade de Mirandela e que tem capacidade para 60 camas, está finalizada e com mobiliário.

“Vamos inaugurá-la logo que possível, mas gostaríamos de ter a presença do senhor ministro para essa inauguração, mas isso dependerá da sua agenda”, disse Orlando Rodrigues, presidente do daquela instituição de ensino superior.

Nesta cidade do distrito de Bragança está ainda a ser construída outra residência, que tem já uma execução “bastante superior a 80%”, com capacidade para 120 camas e que “até ao final de novembro ficará concluída”.

Estas duas residências vêm colmatar a falta de alojamento para estudantes em Mirandela, onde está uma das escolas da Universidade Politécnica de Bragança (UPB) – Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo – que acolhe cerca de 1.200 jovens.

“Nós já tínhamos aqui uma pressão muito considerável, isto é, nós praticamente não tínhamos aqui disponibilidade de casas (…) Estas residências permitem que haja aqui menos pressão sobre isso e haja mais facilidade de acesso à habitação”, referiu o presidente da câmara local, Vítor Correia.

Em fase de conclusão está também a residência de estudantes em Bragança, a maior de todas, com capacidade para 200 camas, “com previsão de inauguração até ao final de setembro”.

“Neste momento estão ainda a concluir-se alguns pequenos detalhes, arranjos exteriores e alguns detalhes internos e está quase pronta. (…) Não temos ainda a ligação da alimentação elétrica, depende de uma vala que tem de ser feita, e isso demora algum tempo, poderá atrasar um pouco”, explicou Orlando Rodrigues.

Até ao final do ano estarão todas, as quatro, inteiramente prontas, isso seguramente. Orlando Rodrigues Presidente da Universidade Politécnica de Bragança

Em Chaves, no distrito de Vila Real, onde está a Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar da UPB, também está a ser construída uma residência, de 120 camas, com execução também “acima dos 80%”.

“Até ao final do ano estarão todas, as quatro, inteiramente prontas, isso seguramente”, apontou o presidente da instituição do ensino superior.

A nova residência em Bragança representa um investimento de mais de 9,6 milhões de euros, financiado em 7,4 milhões pelo Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES)”, a Miratua, em Mirandela, 2,9 milhões euros e é financiado pelo PNAES em 90%, e as outras residências — uma Mirandela e outra em Chaves – têm um financiamento de 9 milhões euros do PNAES, sendo o investimento, respetivamente, de 6,3 e 6,7 milhões euros.

O Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior teve um reforço do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, que chega esta segunda-feira “ao fim do prazo definido para a concretização dos marcos e metas acordados com a Comissão Europeia”.

Segundo Orlando Rodrigues, não haverá comprometimento na conclusão das obras das residências devido à avançada fase de execução. “Estas residências vêm contribuir para estabilizar o mercado e colocar um referencial de qualidade”, rematou.