Resseguradora Peak Re ultrapassa mil milhões em prémios

A Peak Reinsurance registou um crescimento de 25% das receitas de resseguro no primeiro semestre de 2026, para 825,7 milhões de dólares (cerca de 706 milhões de euros), segundo resultados não auditados divulgados pela Fosun International. Os prémios brutos emitidos (GWP) aumentaram 11,8%, para 1,186 mil milhões de dólares, enquanto o resultado líquido após impostos atingiu 89,7 milhões de dólares. O resultado dos serviços de resseguro manteve-se estável em 70,4 milhões de dólares.

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A posição financeira da Peak Re saiu reforçada. Os ativos líquidos aumentaram para 1,76 mil milhões de dólares, com o rácio de solvência a permanecer em níveis considerados “robustos”, segundo a Fosun. A acumulação de resultados retidos contribuiu para fortalecer a base de capital e a flexibilidade financeira da resseguradora, permitindo-lhe continuar a financiar a estratégia de crescimento.

O desempenho surge depois de a Moody’s ter elevado, em abril, o rating de solidez financeira da Peak Re de Baa1 para A3, mantendo uma perspetiva estável. Durante o semestre, a resseguradora prosseguiu a expansão em mercados maduros da Europa e América do Norte, ao mesmo tempo que reforçou a presença em mercados emergentes, nomeadamente na Índia. A estratégia passa por uma maior diversificação geográfica e por linhas de negócio, reduzindo a dependência de mercados ou segmentos específicos.

Em outubro de 2025, a Fosun abriu o capital da Peak Re tendo a Quadrantis Capital, empresa portuguesa de gestão de investimentos especializada em private equity e venture capital, adquirido 1,8% do capital da Peak Re, enquanto a gestora de fundos KKR, tomou 11,3% do capital. Nessa operação o grupo Fosun passou a deter 86,7% da resseguradora que tem sede em Hong Kong.