Starlite consolida o seu papel como plataforma para a música internacional com os ‘Premios Juventud’

A plataforma espanhola Starlite conseguiu tirar o evento ‘Billboard No. 1s’ dos Estados Unidos pela primeira vez em dezembro de 2025 e será agora o ponto de entrada na Europa dos ‘Premios Juventud’, dois marcos que refletem a sua estratégia de atrair grandes marcas e eventos internacionais.

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A Starlite conseguiu promover, em menos de um ano, dois eventos musicais internacionais que refletem a sua evolução como plataforma para ligar artistas, media, indústria, marcas e públicos.

O primeiro precedente ocorreu a 15 de dezembro de 2025, quando a Billboard escolheu a Starlite para celebrar os primeiros ‘Billboard No. 1’ fora dos Estados Unidos, em Madrid, e transferir este formato para outro mercado pela primeira vez. O evento foi planeado como um concerto com múltiplas atuações ao vivo e reuniu mais de uma dúzia de artistas, incluindo Pablo Alborán, Ana Mena, Rozalén, Vanesa Martín, Omar Montes, Rosana, Chucho Valdés, Yami Safdie e Nil Moliner, perante mais de 5.000 participantes.

A relevância da colaboração transcendeu a própria celebração. O projeto fez parte da expansão internacional do formato e colocou a Starlite como parceira para a sua primeira saída dos Estados Unidos.

A aliança já tinha sido anunciada anteriormente em Miami durante a ‘Billboard Latin Music Week’, uma das principais reuniões profissionais organizadas na indústria musical. Assim, a Starlite tornou-se a parceira de eleição para transferir um dos formatos do histórico cabeçalho musical para fora dos Estados Unidos.

Menos de um ano depois, esse precedente ganha uma nova dimensão com os ‘Prémios Juventud’, com artistas consagrados como Marc Anthony, Camilo, Christian Nodal, Wisin, Yandel, Farruko, Elvis Crespo, Eladio Carrión, Quevedo, Morat, La Oreja de Van Gogh, Ana Mena, Ángela Aguilar, Kenia Os, Mau y Ricky, Elena Rose, Alleh, Silvestre Dangond e Juan Magán, bem como criadores como Lola Lolita. e Antonio Banderas

Precisamente, a Starlite Marbella irá acolher a 3 de setembro a primeira edição europeia destes prémios que, após 23 anos de experiência na América, atravessam o Atlântico pela primeira vez para celebrar a sua gala na Europa.

‘Premios Juventud’ é um dos grandes eventos de música e entretenimento nos Estados Unidos e na América Latina. Ao longo da sua história, a plataforma reconheceu artistas que posteriormente alcançaram projeção global, como Bad Bunny, Karol G, Maluma ou J Balvin.

A sua eleição é o segundo caso em menos de um ano em que uma grande marca internacional ligada à música escolheu a Starlite para protagonizar um movimento sem precedentes na sua história.

TelevisaUnivision, Starlite e RTVE participam na aliança para a celebração e divulgação desta edição, que terá distribuição internacional através do ecossistema audiovisual e digital da TelevisaUnivision e com presença televisiva em Espanha.

‘Billboard nº 1’ e ‘Prémios Juventud’ mostram a mesma evolução estratégica. A atividade da Starlite já não se limita à produção e celebração de concertos, mas incorpora a captação de formatos internacionais, a geração de conteúdos e a ligação entre artistas, grandes marcas, indústria, media e novos públicos.

Para os artistas espanhóis, esta capacidade pode abrir novas vias de projeção para os Estados Unidos, América Latina e outros mercados internacionais. Para artistas de outros territórios, a Starlite atua por sua vez como plataforma de entrada e posicionamento em Espanha e Europa. É um modelo multidirecional que não responde a um único mercado, género musical ou origem, mas sim a uma estratégia de âmbito internacional.

A chegada dos ‘Premios Juventud’ é agora um novo passo nesse processo. Depois de conseguir que os ‘Billboards nº 1’ cruzassem as fronteiras dos Estados Unidos pela primeira vez com a Starlite, outra grande marca internacional está a escolher novamente a plataforma espanhola para desenvolver um marco de expansão internacional.

O elemento comum de ambos os eventos é, portanto, o Starlite, que procura atrair e conectar artistas que pretendam expandir a sua projeção, promover marcas internacionais interessadas em desenvolver novos mercados e também destinos que pretendam atrair grandes produções e audiências internacionais.