UE interceta navio suspeito de pertencer à frota fantasma russa
Este é o "sexto navio suspeito de pertencer à frota fantasma" a ser intercetado por operações do bloco europeu nos últimos meses.
A chefe da diplomacia da UE indicou esta segunda-feira que uma operação naval europeia no Mediterrâneo intercetou novamente, no domingo, um navio suspeito de pertencer à chamada frota fantasma russa.
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Kaja Kallas escreveu, numa publicação nas redes sociais, que as vendas ilegais de petróleo russo, através da frota fantasma, representam uma “fonte de financiamento crucial para a guerra da Rússia na Ucrânia” e assegurou que a UE vai continuar a tentar travá-las.
“O petroleiro MV SUN, suspeito de navegar sob uma falsa bandeira, em violação do direito marítimo internacional, foi abordado no dia 30 de agosto, no Mediterrâneo, pelas forças europeias da operação Irini [que inspeciona navios em alto mar], para verificação de bandeira”, referiu.
A Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança salientou que este é o “sexto navio suspeito de pertencer à frota fantasma” a ser intercetado por operações do bloco nos últimos meses.
“As ações contra a frota fantasma estarão entre os temas em discussão quando os ministros da Defesa da UE se reunirem na Irlanda na terça-feira”, acrescentou.
A chamada frota fantasma é composta por navios que, segundo a UE, a Rússia regista em países terceiros para transportarem sobretudo petróleo, evitando desta forma as sanções internacionais aplicadas pela invasão da Ucrânia.
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UE interceta navio suspeito de pertencer à frota fantasma russa
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