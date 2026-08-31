União Europeia prepara novas sanções à Rússia após escalada de ameaças híbridas
Bruxelas deverá apresentar uma nova lista de sanções que poderá abranger cerca de 1.600 pessoas e entidades, enquanto Berlim prepara medidas próprias após os incidentes com drones em Leipzig.
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