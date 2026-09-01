Alemanha responsabiliza Rússia por ataque de drones com explosivos no aeroporto de Leipzig

O Governo alemão atribuiu oficialmente à Rússia os ataques de drones com explosivos no aeroporto de Leipzig e anunciou um conjunto de medidas contra Moscovo, incluindo o encerramento do consulado russo na cidade alemã Bona.

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“Não estamos em guerra, mas somos diariamente alvo de uma guerra híbrida. A Alemanha está a defender-se contra as adversidades”, referiu o ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, durante uma conferência de imprensa em Berlim, citado pelo Der Spiegel.

As autoridades alemãs consideram que uma agência dos serviços de informações russos esteve por detrás da operação. Segundo o ministro alemão, os métodos utilizados no aeroporto são semelhantes aos de outras operações híbridas atribuídas à Rússia e terão envolvido intermediários de baixo nível, utilizados para executar a operação. A Rússia ainda não comentou a acusação.

“As nossas autoridades de segurança observam há algum tempo ameaças de atividades híbridas dirigidas a críticos, empresas de defesa e ao apoio à Ucrânia. As conclusões dos nossos serviços de informações e de serviços parceiros apontam claramente para o envolvimento russo nestas operações híbridas planeadas, executadas e frustradas”, sublinhou Dobrindt, citado pelo Euractiv.

A resposta de Berlim inclui o encerramento do consulado-geral russo em Bona a 18 de setembro, o fim do contrato que permite o funcionamento da Casa Russa da Ciência e Cultura em Berlim e o reforço dos controlos à entrada de cidadãos russos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão deverá ainda convocar o embaixador russo e aumentar a pressão sobre a chamada “shadow fleet” russa, utilizada por Moscovo para transportar petróleo e contornar sanções internacionais. “A nossa mensagem para a liderança da Rússia é clara: não permitiremos que os ataques da Rússia nos dividam ou intimidem a nossa coesão social”, assinalou Johann Wadephul, citado pelo jornal alemão.

No início de agosto, foi encontrado um drone com uma carga explosiva na zona de segurança do aeroporto de Leipzig/Halle, entre aviões de carga ucranianos, tendo sido encontrado um segundo drone dias depois.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, já reagiu e adiantou que falou com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, vincando que a aliança militar tem “total solidariedade com a Alemanha” e saudando as medidas anunciadas em resposta aos ataques híbridos russos.

“As provas são claras. E saúdo as medidas anunciadas pela Alemanha em resposta. A NATO continuará a reforçar a nossa capacidade de dissuadir e defender todos os Aliados contra qualquer ameaça – incluindo ações malignas como as registadas em Leipzig e noutros locais da Aliança”, escreveu Rutte na rede social X.

A atribuição oficial do ataque de Leipzig à Rússia deverá ainda ser acompanhada por medidas europeias, numa altura em que a União Europeia prepara novas sanções para responder ao aumento das operações híbridas russas no continente.