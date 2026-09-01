Banca

BPF anuncia “Fomento Trade” para apoiar empresas exportadoras a conquistar novos mercados

  • Joana Abrantes Gomes
  • 10:43

“Fomento Trade” conta com Garantia do Estado português e assenta em duas grandes áreas: seguro de créditos à exportação de curto prazo e garantias para operações de médio e longo prazo.

O Banco Português de Fomento (BPF) anunciou o lançamento da “Fomento Trade, que a partir desta terça-feira passa a disponibilizar soluções de seguro de créditos à exportação de curto prazo e garantias para operações internacionais de médio e longo prazo, com Garantia do Estado Português, para apoiar a internacionalização e a competitividade das empresas portuguesas nos mercados externos.

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Este novo instrumento público de apoio às empresas exportadoras será operacionalizado pelo Banco Português de Fomento e está integrada no Grupo BPF, atuando por mandato do Estado português.

Em comunicado, o BPF detalha que o objetivo da “Fomento Trade” é contribuir “para reduzir o risco associado às operações internacionais, facilitar o acesso ao financiamento e criar condições para que mais empresas possam internacionalizar-se com confiança, expandir a sua atividade além-fronteiras e conquistar novos mercados”.

Entre as principais vantagens deste instrumento constam a cobertura até 90% do valor seguro em operações de curto prazo; a Garantia do Estado Português; a proteção contra riscos comerciais, políticos e catastróficos; a facilitação do acesso a financiamento bancário; e a libertação de capacidade bancária através de soluções como as cauções para contratos internacionais, que podem evitar o consumo de plafonds bancários, a constituição de colaterais ou a imobilização de fundos.

No que toca aos seguros de créditos à exportação de curto prazo, estes destinam-se a operações com prazo de crédito até dois anos, com proteção contra o risco de incumprimento dos compradores internacionais e cobertura de riscos comerciais, políticos e catastróficos. Será distribuído pelas seguradoras de crédito privadas em Portugal, sob gestão do BPF e em articulação com a Entidade do Tesouro e Finanças.

Já as garantias para operações internacionais de médio e longo prazo vão aplicar-se a operações com prazo de crédito superior a dois anos, disponibilizando quatro tipos de garantias. A garantia de créditos à exportação, por exemplo, visa proteger as empresas contra o risco de não pagamento de um contrato comercial e contra o risco de resolução arbitrária do contrato, quando o prazo de pagamento for igual ou superior a dois anos.

Outro tipo de garantia disponibilizada nesta área é a caução para contratos internacionais, para habilitar as empresas exportadoras portuguesas com os instrumentos de caução destinados a garantir as obrigações legais e contratuais normalmente incorridas em contratos de fornecimento de bens e/ou serviços e em contratos de construção civil e obras públicas no exterior.

Há ainda a garantia ao investimento português no estrangeiro, que tem como objetivo proteger investidores portugueses e, quando aplicável, bancos financiadores com sede em Portugal, contra riscos políticos e riscos de transferência/convertibilidade associados a investimentos duradouros no estrangeiro.

Por fim, a garantia ao financiamento do importador vai proteger os bancos que financiam operações de exportação de bens e/ou serviços de origem portuguesa, permitindo mitigar o risco de não reembolso associado ao devedor estrangeiro e/ou seu garante.

“Fomento Trade” promete “confiança e segurança” na internacionalização

Citado no comunicado, o CEO do Banco Português de Fomento, Gonçalo Regalado, realça que a “Fomento Trade” vem dar resposta à necessidade de as empresas portuguesas terem “confiança e segurança para dar o próximo passo” e conseguirem “competir em qualquer mercado do mundo”.

Para isso, acrescenta Gonçalo Regalado, vão contar com “soluções suportadas por garantia pública que reduzem riscos e criam condições para que possam exportar e competir com maior ambição, robustez e segurança nos mercados globais, ampliando a sua presença internacional e concretizando novas oportunidades de crescimento”.

“A ‘Fomento Trade’ vai fazer a diferença, com instrumentos que permitem mitigar riscos, proteger as exportações e facilitar o acesso ao crédito bancário. Isto permite às empresas negociar com mais confiança, apresentar propostas mais competitivas, e concentrar-se no que fazem melhor — produzir, inovar, e vender — sabendo que têm um parceiro público ao seu lado, focado no sucesso das suas exportações”, explica, por sua vez, Maria José Melo, Diretora Coordenadora da “Fomento Trade”.

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