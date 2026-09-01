Católica Porto Business School muda de nome e aposta nos “humanos insubstituíveis”

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Com uma identidade e posicionamento renovados, a Católica Porto Business School passa a designar-se Católica Porto School of Business and Economic a partir desta terça-feira. Esta mudança, elucida a instituição privada, pretende “traduzir a evolução da escola e reforçar a ambição de se afirmar internacionalmente no ensino, na investigação e na ligação à sociedade nas áreas da Gestão e da Economia”.

Com este projeto de rebranding, a Católica Porto School of Business and Economic pretende, assim, dar uma maior visibilidade à sua oferta académica, que inclui licenciaturas, mestrados, doutoramentos e formação de executivos, a que acresce a área de investigação aplicada às empresas.

A nova identidade visa igualmente colocar a “excelência académica, a investigação de referência, e forte ligação às organizações e desenvolvimento integral de cada pessoa” no mapa internacional.

Mas o futuro não será definido apenas pela tecnologia: será definido pelas pessoas capazes de lhe dar sentido e de a colocar ao serviço do bem comum. João Pinto Diretor da Católica Porto School of Business and Economics

Este refresh da Católica Porto School of Business and Economic surge acompanhado de um posicionamento assente na ideia ‘Irreplaceable Humans’. A mensagem é clara: num mundo em que a inteligência artificial e a tecnologia avançam a grande velocidade, há capacidades humanas que não podem ser substituídas, como “pensar criticamente, criar, colaborar, liderar com empatia e ética e tomar decisões com impacto”, alerta a instituição de ensino privada, numa nota enviada às redações.

“A tecnologia está a transformar profundamente a forma como vivemos, trabalhamos e tomamos decisões”, começa por sublinhar João Pinto, diretor da Católica Porto School of Business and Economics. “Mas o futuro não será definido apenas pela tecnologia: será definido pelas pessoas capazes de lhe dar sentido e de a colocar ao serviço do bem comum”, destaca.

“‘Irreplaceable Humans’ traduz aquilo em que acreditamos e aquilo que procuramos desenvolver nos nossos estudantes e participantes nos nossos projetos: excelência técnica, pensamento crítico, criatividade, ética, empatia e capacidade de colaboração, responsabilidade na tomada de decisão e um desenvolvimento integral que os prepara para liderar num mundo em constante transformação”, enfatiza.

Segundo o diretor da Católica Porto School of Business and Economics, são estas qualidades que “continuarão a distinguir os líderes e as organizações verdadeiramente preparados para transformar o futuro”.

João Pinto explica ainda que esta visão reflete também a forma como a escola entende a educação: “Uma experiência de aprendizagem assente na proximidade entre estudantes e docentes, onde o rigor académico, a investigação e a forte ligação às organizações caminham lado a lado com o desenvolvimento de cada pessoa.”

A agência portuguesa de estratégia e criatividade Saint Pirate, e o estúdio criativo e de produção audiovisual português El-Hey ficaram responsáveis pela estratégia de comunicação, pelo conceito criativo e pela campanha publicitária deste projeto de rebranding.

Já a agência Right Zero ficou responsável pela definição do plano específico de Paid Media Digital.

Reconhecida internacionalmente pela qualidade da sua atividade, a Católica Porto School of Business and Economics integra o “restrito” grupo de instituições com acreditação Triple Crown. Está ainda presente em cinco rankings do Financial Times.