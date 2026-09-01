Católica Porto Business School muda de nome e aposta nos “humanos insubstituíveis”
Católica Porto School of Business and Economic reforça ambição internacional e aposta num posicionamento assente nas capacidades humanas que a tecnologia não pode substituir.
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Com uma identidade e posicionamento renovados, a Católica Porto Business School passa a designar-se Católica Porto School of Business and Economic a partir desta terça-feira. Esta mudança, elucida a instituição privada, pretende “traduzir a evolução da escola e reforçar a ambição de se afirmar internacionalmente no ensino, na investigação e na ligação à sociedade nas áreas da Gestão e da Economia”.
Com este projeto de rebranding, a Católica Porto School of Business and Economic pretende, assim, dar uma maior visibilidade à sua oferta académica, que inclui licenciaturas, mestrados, doutoramentos e formação de executivos, a que acresce a área de investigação aplicada às empresas.
A nova identidade visa igualmente colocar a “excelência académica, a investigação de referência, e forte ligação às organizações e desenvolvimento integral de cada pessoa” no mapa internacional.
Mas o futuro não será definido apenas pela tecnologia: será definido pelas pessoas capazes de lhe dar sentido e de a colocar ao serviço do bem comum.
Este refresh da Católica Porto School of Business and Economic surge acompanhado de um posicionamento assente na ideia ‘Irreplaceable Humans’. A mensagem é clara: num mundo em que a inteligência artificial e a tecnologia avançam a grande velocidade, há capacidades humanas que não podem ser substituídas, como “pensar criticamente, criar, colaborar, liderar com empatia e ética e tomar decisões com impacto”, alerta a instituição de ensino privada, numa nota enviada às redações.
“A tecnologia está a transformar profundamente a forma como vivemos, trabalhamos e tomamos decisões”, começa por sublinhar João Pinto, diretor da Católica Porto School of Business and Economics. “Mas o futuro não será definido apenas pela tecnologia: será definido pelas pessoas capazes de lhe dar sentido e de a colocar ao serviço do bem comum”, destaca.
“‘Irreplaceable Humans’ traduz aquilo em que acreditamos e aquilo que procuramos desenvolver nos nossos estudantes e participantes nos nossos projetos: excelência técnica, pensamento crítico, criatividade, ética, empatia e capacidade de colaboração, responsabilidade na tomada de decisão e um desenvolvimento integral que os prepara para liderar num mundo em constante transformação”, enfatiza.
Segundo o diretor da Católica Porto School of Business and Economics, são estas qualidades que “continuarão a distinguir os líderes e as organizações verdadeiramente preparados para transformar o futuro”.
João Pinto explica ainda que esta visão reflete também a forma como a escola entende a educação: “Uma experiência de aprendizagem assente na proximidade entre estudantes e docentes, onde o rigor académico, a investigação e a forte ligação às organizações caminham lado a lado com o desenvolvimento de cada pessoa.”
A agência portuguesa de estratégia e criatividade Saint Pirate, e o estúdio criativo e de produção audiovisual português El-Hey ficaram responsáveis pela estratégia de comunicação, pelo conceito criativo e pela campanha publicitária deste projeto de rebranding.
Já a agência Right Zero ficou responsável pela definição do plano específico de Paid Media Digital.
Reconhecida internacionalmente pela qualidade da sua atividade, a Católica Porto School of Business and Economics integra o “restrito” grupo de instituições com acreditação Triple Crown. Está ainda presente em cinco rankings do Financial Times.
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