Da injeção estatal à porta da privatização, a montanha-russa das contas da TAP

Faltavam três dias para a consoada de Natal de 2021 quando Pedro Nuno Santos pôde finalmente anunciar o presente mais querido naquela época – a Comissão Europeia aprovou o plano de reestruturação da TAP que envolvia um auxílio do Estado autorizado de 3,2 mil milhões de euros. O então ministro das Infraestruturas e da Habitação explicou que a intervenção seria feita “a duas modalidades: ao nível da reestruturação e ao nível da compensação Covid-19”.

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Os méritos e os defeitos do plano de reestruturação foram armas de arremesso político nos anos da sua execução, mas agora parece haver um consenso, pelo menos no que concerne o chamado ‘arco de governação’ de PS e AD, que a empresa ultrapassou o pesadelo financeiro provocado pela pandemia e foi, efetivamente, reestruturada. Tanto que até tem dois fortes candidatos a comprar 44,9% da empresa ao Estado – o grupo alemão Lufthansa e o franco-neerlandês Air France – KLM – podendo essa fatia subir até os 49,9% dependendo do nível de subscrição dos 5% reservados aos trabalhadores da empresa.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, depois de em 2022 ter dito que a nacionalização da companhia aérea foi um “crime político e financeiro”, converteu-se e a 14 de agosto, na Festa do Pontal disse que “estamos em condições de vos dizer que será uma operação melhor do que aquilo que se perspetivava há alguns anos, se calhar mesmo há alguns meses”.

O Governo só deverá receber esta terça-feira a o relatório da Parpública com a avaliação das propostas vinculativas entregues a 29 de julho, mas na festa do PSD na Quarteira já expressa confiança sobre o resultado da venda. “Tenho uma convicção muito firme de que vamos iniciar a recuperação total do valor que os portugueses investiram na TAP”, afirmou na altura. “Vamos ter um primeiro encaixe com a venda desta percentagem do capital e vamos projetar para o futuro os resultados da empresa, para que os respetivos dividendos possam vir, paulatinamente, a compensar o investimento que lá fizemos.”

Montenegro não explicou em maior detalhe como e quando essa recuperação do investimento nacional se irá desenrolar, mas os resultados da TAP durante o período de reestruturação, que terminou a 11 de junho deste ano, mostram que pode ser arriscado fazer grandes projeções sobre a rentabilidade numa empresa, e num setor, tão volátil.

Na véspera da entrega do relatório da Parpública ao Governo, a companhia aérea reportou um prejuízo de 99,2 milhões de euros no primeiro semestre do ano, menos 40% do que no mesmo período de 2025, castigado pelo disparo do custo do jet fuel com a guerra que estalou no Médio Oriente a 28 de fevereiro. Dessa perda, 59,6 milhões foram registados no segundo trimestre.

Em maio deste ano, quando a TAP reportou um prejuízo de 40 milhões de euros no primeiro trimestre de 2026, o CEO da TAP já antevia que “o enorme impacto dos preços de combustível pressionará os próximos trimestres”. Desta vez, na apresentação dos resultados do semestre, Luís Rodrigues salientou a robustez do modelo de negócio da TAP e a solidez da procura na rede, mas reconheceu que “como expectável, o aumento muito significativo dos preços de combustível, nomeadamente do jet fuel, pressionou de forma relevante a performance”.

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​Primeira primavera de prejuízos desde 2022

A nuvem escura provocada pela guerra no Irão no mercado de aviação, contrasta com o otimismo das palavras de Pedro Nuno Santos no final de 2021. Já com a ‘injeção’ estatal aprovada, a TAP atingiu o ‘fundo’ nesse último trimestre do ano, com um prejuízo de 971,5 milhões de euros. A recuperação ainda iria demorar um bocado, chegando só no terceiro – sempre o melhor da empresa devido ao Verão – com um lucro de 111 milhões entre julho e setembro de 2022.

Intercalando pares de trimestres de prejuízos – os primeiros e os últimos de cada ano, em linha com o ciclo europeu – com os de lucros na primavera e no verão, a companhia tocou num recorde positivo nos 180,5 milhões de euros no terceiro trimestre de 2023, acumulando também resultados líquidos no ‘verde’ em cada ano.

Após o ano de viragem foi 2022, com um lucro líquido de 66,5 milhões a pôr fim a um longo ciclo de prejuízos, a recuperação do resultados pós-pandemia continuou em 2023, com a companhia aérea a registar os lucros mais altos de sempre nos 177,3 milhões e com Luís Rodrigues a sublinhar também o recorde de receitas, que ultrapassaram a marca dos 4 mil milhões de euros.

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A curva ascendente iria reverter, contudo, em 2024, com uma queda de 70% nos lucros para 53,7 milhões, penalizado por perdas cambiais e provisões para fazer face à decisão do Supremo Tribunal de Justiça relativa à reclassificação de tripulantes de cabine. O ano até estava correr bem, com um resultado líquido de 118,2 milhões nos primeiros nove meses, mas as contas foram pressionadas pelo prejuízo de 64,5 milhões de euros no último trimestre, que a TAP atribuiu à provisão extraordinária constituída “após a 11 de dezembro de 2024 ter sido proferido um acórdão uniformizador de jurisprudência pelo Supremo Tribunal de Justiça relativo à reclassificação de tripulantes de cabine na sequência da nulidade do termo do contrato”.

A companhia aérea portuguesa acabaria por registar um tombo de 92% no lucro líquido no ano passado, com o efeito extraordinário de atualização de IRC e o aumento dos custos num momento de incerteza no setor a sobreporem-se à subida das receitas operacionais. Sem esse efeito extraordinário fiscal — decorrente da reavaliação dos ativos por impostos diferidos após a redução progressiva da taxa de IRC introduzida pela Lei n.º 64/2025, explicou a empresa — o lucro líquido teria sido de 46 milhões de euros. Entrava, assim, na fase decisiva da privatização com o pior resultado do ciclo, mas ainda assim positivo. Com praticamente 100 milhões já perdidos em seis meses, conseguirá a TAP ficar acima da linha de água este ano?