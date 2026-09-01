Dany Pinheiro assume liderança de operações da McDonald’s em Portugal

Dany Pinheiro é o novo diretor de Operações da McDonald’s Portugal. Sucede a Pedro Marques, que vai passar a assumir a Direção de Operações e Franchising da McDonald’s Espanha.

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Dany Pinheiro iniciou a sua ligação à cadeia de fast-food aos 16 anos, no Canadá. Após a transição para a estrutura em Portugal, desempenhou funções operacionais em restaurantes e atuou, posteriormente, como Consultor e Gestor de Operações.

Por sua vez, Pedro Marques deixa a liderança das operações no mercado nacional, cargo que ocupava desde 2022, para integrar a estrutura espanhola da marca. Marques iniciou o seu percurso na empresa como colaborador num restaurante em regime de franquia, tendo posteriormente passado por funções nas áreas de Operações, Formação e Gestão.

Citado numa nota de imprensa sobre estas alterações na estrutura, o diretor-geral da McDonald’s Portugal, Albert Ahumada, destacou que “estas nomeações são também um reconhecimento do talento que temos em Portugal e da nossa responsabilidade em continuar a desenvolvê-lo.”