Delta, Sagres e Olá lideram lista das Marcas Portuguesas Mais Memoráveis

Delta, Sagres, Olá, Caixa Geral de Depósitos, TAP, CTT, EDP, Galp, Continente e Super Bock. Estas são as 10 marcas portuguesas mais memoráveis, de acordo com a consultora OnStrategy.

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O estudo, realizado pela primeira vez e antecipado ao +M, consolidou os dados recolhidos ao longo de todo o ano, avaliando indicadores como solidez, vitalidade, autoridade, personalidade, genuinidade, coragem, dinamismo, paixão ou inspiração.

Na perceção geral da população adulta (com idades compreendidas entre os 18 e os 75 anos), a Delta conquistou o primeiro lugar da tabela, seguida pela Sagres e pela Olá. O top 10 fica completo com as marcas Caixa Geral de Depósitos, TAP, CTT, EDP, Galp, Continente e SuperBock.

Apesar da liderança global da Delta, o estudo da OnStrategy revela dinâmicas distintas consoante as faixas etárias.

Nos jovens (18-30 anos), a cerveja Sagres assume a liderança como a marca mais memorável, empurrando a Delta para a segunda posição. A Super Bock fecha o pódio no terceiro lugar.

A Sagres mantém-se no topo da tabela nos adultos (31-45 anos) seguida pela Delta e pela Galp.

Entre os 46 e os 60 anos, o cenário altera-se a favor da marca de gelados Olá, que assume a primeira posição nesta categoria, deixando a Delta em segundo e a Sagres em terceiro.

Para os inquiridos entre os 61 e os 75 anos, a Delta recupera o primeiro lugar. A Olá fixa-se na segunda posição e os CTT conquistam o terceiro lugar.

“Poucas marcas têm expressão transgeracional como Delta, Sagres e Super Bock. O senso comum acaba por ser confirmado com a evidência que algumas marcas com mais história estão verdadeiramente enraizadas nos cidadãos mais adultos e outras mais recentes nos mais jovens, apontando a alguma vulnerabilidade de marcas mais históricas estarem a perder a relevância por via de inovação ou mesmo da comunicação”, comenta Pedro Tavares, CEO da consultora.

Mas há exceções. “A marca Água das Pedras é uma das marcas que mais vem contrariar a afirmação anterior e que, sendo uma marca que vem do passado, consegue posicionar-se melhor em termos de ranking para os jovens em relação aos adultos”, prossegue.

O desenho deste novo indicador assentou na avaliação de mais de 2.000 marcas associadas a mais de 70 setores de atividade económica.

As marcas avaliadas foram identificadas de forma espontânea por um painel constituído por mais de 50.000 cidadãos. “Temos avaliado a notoriedade, a familiaridade, a reputação, a experiência, a força e o valor das marcas sempre numa perspetiva evolutiva anual. Como temos a informação evolutiva desde 2009, quisemos criar um novo indicador que remetesse os entrevistados a dimensões emocionais e comportamentais intemporais e que muitas vezes podem ser tão profundas e estarem tão enraizadas que não têm um suporte racional. Com este indicador estamos a desafiar a resiliência da força e reputação das marcas”, justifica Pedro Tavares.