Direito ou gestão? Primeira dupla licenciatura do país faz dez anos. “É um programa de elite”

A Universidade Católica no Porto foi a primeira instituição de ensino superior em Portugal a lançar uma dupla licenciatura, programa que agora celebra dez anos. Em conversa com o ECO, Luísa Anacoreta, uma das responsáveis por este pioneiro curso “dois em um”, em Direito e Gestão, explica que, se num primeiro momento foi preciso provar ao mercado a qualidade destes diplomados, hoje “com facilidade” os alunos acabam a dupla licenciatura já com emprego.

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“A ideia não nasceu na Faculdade de Direito, nem na Faculdade de Economia. Nasceu na presidência do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa. Na altura, era o professor [Manuel] Pereira Vaz o presidente e gostava de mostrar inovação“, recorda Luísa Anacoreta, coordenadora desta dupla licenciatura pela Católica Porto Business School.

“Percebemos que havia alunos licenciados em Gestão que queriam fazer Direito e vice-versa. O Direito e a Gestão pareciam já minimamente relacionados“, sublinha a responsável, que lembra que a Católica já tinha, nessa altura, mestrados mistos nestas duas áreas, que tinham “muito sucesso”.

Luísa Anacoreta realça também que lá fora já havia esta dupla licenciatura. “Em todos os casos internacionais (em Espanha, França, Estados Unidos e Singapura) percebia-se que era um programa de elite. Eram alunos que gostavam de estudar e que eram muito organizados. As faculdades avisavam que eram cursos exigentes“, frisa.

Perante este quadro, a Católica foi, então, ouvir os alunos e as empresas, tendo sido confirmada, nessa auscultação, a proximidade entre a área de Direito e a de Gestão. Decidiram avançar, assim, com a aposta.

“Não é uma licenciatura. São duas licenciaturas em part-time. Isso foi uma das coisas mais difíceis de o mercado perceber. Estes alunos saem com a licenciatura em Direito e com outra em Gestão, validadas pelos conselhos científicos das duas faculdades. São bons nas duas áreas“, assegura a coordenadora, que detalha que, todos os anos, são abertas poucas vagas (30 a 40) porque este é um programa “de nicho“.

Cinco anos para dois canudos

Na Católica, uma licenciatura em Gestão toma três anos ao aluno. O curso em Direito consome quatro. Já a dupla licenciatura nestas áreas dura cinco anos. É um “percurso mais rígido“, admite Luísa Anacoreta, referindo que não há cadeiras optativas.

Em conversa com o ECO, a responsável explica que os alunos do curso dois em um são, regra geral, integrados nas turmas das licenciaturas tradicionais, porque o objetivo é também que vivam o ambiente académico associado a estes programas.

Já quanto ao perfil de estudante que chega a este curso, a coordenadora adianta que são “bons alunos” (isto é, com uma média elevada a rondar os 17 ou 18 valores) que estão indecisos entre Direito e Gestão e que fizeram necessariamente a disciplina de Matemática A no ensino secundário. “São alunos organizados“, acrescenta Luísa Anacoreta.

Por outro, no que diz respeito à empregabilidade (esta dupla licenciatura promete uma taxa de 100%), Luísa Anacoreta realça que, enquanto um aluno licenciado em Gestão tem um dado caminho profissional à disposição, estes diplomados têm “muito mais opções”. “Têm um mercado muito mais amplo“, assegura a coordenadora.

Estes jovens, acrescenta, “com facilidade”, já têm emprego, ainda antes de acabarem o curso, sendo a sua “multidisciplinaridade muito facilitadora de muitos caminhos“. De resto, hoje, a primeira barreira de explicar ao mercado que competências adquirem estes alunos, está ultrapassada.

Outras duplas licenciaturas a caminho?

No ano em que a dupla em Gestão e Direito assinala dez anos, impõe-se a questão: estará a Católica a preparar mais cursos dois em um? Ao ECO, Luísa Lencastre afirma que “crê que sim”. “Há ideias, que acredito que venham para a frente“, declara, sem revelar mais detalhes. Ainda assim, alerta que este é um processo desafiante, nomeadamente em termos de acreditação.

Esta dupla licenciatura pioneira celebra a sua primeira década no ano em que a Universidade do Minho lança os primeiros cursos dois em um do ensino superior público português: Economia e Gestão, Economia e Negócios Estrangeiros, Gestão e Negócios Estrangeiros, Matemática e Física e Física e Química.

Na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, as três primeiras duplas licenciaturas dessa lista já esgotaram as suas vagas.

Conforme explicou a vice-reitor para a Educação da Universidade do Minho ao ECO, Cristina Dias, os estudantes que integrem estas licenciaturas inovadores no ensino público nacional serão “encaixados” nas turmas das licenciaturas tradicionais, tendo sido feito um esforço no desenho dos planos de estudo para compatibilizar os horários e avaliações, bem como evitar redundâncias.

Ao contrário das licenciaturas comuns, estes novos cursos duram entre quatro (no caso das três combinações cujas vagas estão esgotadas) a cinco anos, reconhecendo a vice-reitora mencionada que esta é uma “variante mais exigente“, mas que pode abrir mais portas no mercado de trabalho.

No final, cada estudante vai obter dois diplomas de licenciatura reconhecidos a nível nacional e europeu, à semelhança do que já é possível no ensino superior privado em Portugal (por exemplo, na Católica).