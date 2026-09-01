Economia

Exportações puxam pelo PIB no segundo trimestre. Economistas alertam para desaceleração do investimentopremium

João Duque e António Nogueira consideram que crescimento de 5,7% do investimento entre abril e junho não é um sinal, por ainda estarmos sob efeito do PRR, e merece "cuidado" daqui para a frente.

A economia portuguesa ‘floriu’ com a chegada da primavera, devido ao crescimento das exportações, mas os economistas alertam para os “sinais” da queda do investimento(ainda) em tempos de Plano de Recuperação e Resiliência(PRR). Apesar da compensação dada pela procura externa, este pode ser um dado “preocupante” e de “cuidado” daqui para a frente. “O mercado externo correu bem e permitiu este crescimento. A procura externa líquida melhorou, porque o défice caiu um ponto percentual do PIB, e foi determinante para este resultado, mas isto não quer dizer que não haja que estar muito atento, sobretudo aos dados de investimento, cujo sinal de abrandamento foi claro”, disse ao ECO o economista António Nogueira Leite, acrescentando que este “este comportamento não é saudável, dentro numa

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