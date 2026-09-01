Exportações puxam pelo PIB no segundo trimestre. Economistas alertam para desaceleração do investimentopremium
João Duque e António Nogueira consideram que crescimento de 5,7% do investimento entre abril e junho não é um sinal, por ainda estarmos sob efeito do PRR, e merece "cuidado" daqui para a frente.
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