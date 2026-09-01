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Fusão do grupo alemão de música BMG com americana Concord é concluída

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Esta é a mais recente expansão da Bertelsmann, empresa-mãe do grupo discográfico alemão, também detentora da emissora televisiva alemã RTL e da editora de livros Penguin Random House.

O BMG, grupo alemão da indústria da música, e americana Concord completaram esta terça-feira o processo de fusão anunciado em abril, depois de reunir a aprovação de “todas as autoridades da concorrência relevantes”.

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“Estamos satisfeitos por as autoridades da concorrência terem aprovado a fusão da BMG e da Concord. Isto abre caminho para uma das maiores transações da história da nossa empresa e assinala um marco na nossa estratégia Boost+. Após a criação da Penguin Random House e a fusão da RTL e da Sky Deutschland, este é mais um passo importante na união de forças com parceiros para criar valor acrescentado significativo, fortalecendo simultaneamente os nossos negócios globais de conteúdo”, explicita Thomas Rabe, presidente e CEO da Bertelsmann, citado em comunicado.

A Bertelsmann passa a deter uma participação de 67% na empresa resultante da fusão e procederá à sua consolidação integral. Os proprietários da Concord deterão os restantes 33%, que serão geridos pela GMP, e irão receber um pagamento único em dinheiro de 1,16 mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros). No âmbito do processo, a Bertelsmann está a assegurar cerca de 1,1 mil milhões de euros em capital próprio através de um acordo com a gestora de ativos Apollo — que adquire uma participação minoritária numa parte do portfólio de direitos da BMG.

A empresa resultante — que operará sob o nome de BMG — tem previsto para este ano atingir receitas pro forma de 2,2 mil milhões de dólares (cerca de 1,89 mil milhões de euros) e um EBITDA de 730 milhões de dólares (cerca de 629 milhões de euros).

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