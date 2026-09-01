Governo já recebeu relatório da Parpública sobre privatização da TAP

A Parpública já entregou ao Governo o relatório com a descrição e a apreciação das propostas vinculativas entregues a 29 de julho pelos grupos Air France – KLM e Lufthansa para a compra de 44,9% da TAP, disse fonte oficial do Ministério das Finanças ao ECO esta terça-feira.

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O documento servirá para o Executivo liderado por Luís Montenegro analisar as ofertas e decidir quem fica com quase metade da companhia aérea. Este será mais um passo no processo da privatização de até 49,99% da TAP e que inclui uma fatia de 5% reservada aos trabalhadores da empresa.

“A Parpública entregou hoje ao Governo o relatório de apreciação das propostas vinculativas recebidas para a privatização da TAP”, referiu a fonte oficial. “O Governo vai agora analisar o documento e, oportunamente, irá pronunciar-se sobre o mesmo, a fim de dar continuidade a este processo.”

Segundo o Caderno de Encargos aprovado a 5 de setembro de 2025 em Conselho de Ministros, o relatório da Parpública, a enviar aos Ministérios das Finanças e das Infraestruturas, tem de descrever, de modo fundamentado, “pormenorizadamente as propostas recebidas” e conter “uma apreciação de cada uma das propostas, determinando o seu mérito absoluto e relativo em função dos critérios de seleção previstos […], podendo concluir pela existência de propostas de mérito equivalente”.

Os relatórios produzidos pela Parpública são também enviados à comissão de acompanhamento, de modo a permitir que esta elabore o relatório final das suas atividades relativas ao processo de reprivatização. Daniel Traça, ex-dean da Nova SBE e atual líder da Escola Superior de Administração e Direção de Empresas (ESADE) em Espanha, preside a essa Comissão Especial. Inclui ainda Luís Cabral, professor da Universidade de Nova Iorque, e Rui Albuquerque, professor de Finanças do Boston College Carroll School of Management.

Segundo o Decreto-Lei da privatização, publicado em Diário da República a 14 de agosto de 2025, segue-se agora “uma etapa de negociação para efeitos de formulação de convite ao respetivo proponente à apresentação de propostas vinculativas finais e melhoradas, com vista à sua seleção para efeitos de adjudicação”.

A TAP reportou esta segunda-feira um prejuízo líquido de 99,2 milhões de euros no primeiro semestre, o que representa um agravamento de 40% face ao mesmo período do ano passado. A companhia aérea foi castigada por uma subida de quase um quinto nos custos com combustível devido à guerra no Médio Oriente, e que se sobrepôs a crescimentos de 4% nas receitas e no número de passageiros.