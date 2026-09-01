Economia

Em atualização Inflação na Zona Euro acelera para 3,3% em agosto

  • Joana Abrantes Gomes
  • 10:13

Preços na área da moeda única terão acelerado quatro décimas de julho para agosto, com a energia a ser a principal impulsionadora da subida.

A taxa de inflação homóloga da Zona Euro ter-se-á fixado em 3,3% em agosto, subindo face aos 2,9% registados em julho e mantendo-se acima da meta de 2% definida pelo Banco Central Europeu (BCE).

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Segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat, a inflação foi sobretudo impulsionada pelo setor da energia, cujos preços se terão agravado em 14,3% no mês de agosto.

(Notícia em atualização)

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Inflação na Zona Euro acelera para 3,3% em agosto

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