Kaja Kallas cria grupo de antigos líderes políticos e militares para decidir futuro da Defesa europeia

A chefe da Diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, vai criar um grupo de alto nível composto por antigos líderes políticos e militares para refletir sobre o futuro da defesa europeia. O novo órgão deverá ser lançado na próxima semana e contará com figuras da União Europeia, do Reino Unidos e da Ucrânia

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“É claro que a NATO continua a ser a pedra angular da nossa segurança europeia. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também apelam aos aliados europeus para que assumam maior responsabilidade pela nossa própria defesa”, afirmou Kallas no arranque de uma reunião informal de ministros da Defesa da UE, na Irlanda, citada pelo Politico.

A antiga primeira-ministra da Estónia não revelou ainda os nomes dos membros, mas explicou que a iniciativa pretende trazer para o debate uma perspetiva que possa ir além da abordagem institucional de Bruxelas. “Porque é que temos estes líderes políticos e militares? Eles também podem dizer coisas que nós, enquanto instituições, não podemos”, elencou, mencionada pelo mesmo jornal.

A experiência adquirida pela Ucrânia durante a guerra com a Rússia deverá ter um papel relevante nesse exercício. Kallas disse que o novo grupo poderá recorrer à “extensa experiência operacional da Ucrânia” para desafiar formas convencionais de pensar sobre Defesa.

A chefe da Diplomacia da europeia deverá divulgar mais detalhes sobre a composição e o mandato do grupo quando este for formalmente lançado na próxima semana.