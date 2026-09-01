Madrid reduz as listas de espera para consultas e testes de diagnóstico em 38.000 doentes em julho

A Comunidade de Madrid reduziu significativamente o número de pacientes à espera de uma primeira consulta ou teste diagnóstico durante o mês de julho. No total, as listas de espera estruturais de ambas as categorias totalizaram menos 37.977 pacientes, o que representa uma redução de 4,4% em relação a junho, segundo os dados mais recentes do Serviço de Saúde de Madrid (Sermas).

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A diminuição foi especialmente notável nos testes diagnósticos e terapêuticos, cuja lista passou de 175.267 pacientes em junho para 162.305 em julho. Há menos 12.962 pessoas, uma redução de 7,4%. Em consultas ambulatórias, o número de pacientes pendentes passou de 694.961 para 668.946, o que representa menos 25.015 pacientes, 3,6%. Os tempos médios de espera em julho para consultas e testes de diagnóstico foram de 66,28 dias e 58,27 dias, respetivamente.

No conjunto de listas de espera para saúde – que incluem consultas ambulatórias, intervenções cirúrgicas e primeiros exames diagnósticos – a Comunidade de Madrid fechou julho com 945.878 consultas pendentes, 3,34% menos do que em junho.

Os dados de julho consolidam a evolução favorável das listas de espera até agora este ano em Madrid. Desde janeiro, a lista estrutural de consultas ambulatórias foi reduzida em 48.828 doentes, 6,8%, enquanto nos testes de diagnóstico a diminuição atingiu 25.304 doentes, 13,5%. As listas em ambas as categorias acumularam uma redução de mais de 74.000 pessoas desde janeiro, 8,2%.

O CUSTO DA GREVE

O contexto de uma greve indefinida de médicos e médicos convocados a nível nacional, que exigem um Estatuto-Quadro que reconheça as particularidades da sua profissão, condicionou os cuidados de saúde no último ano. Assim, segundo os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde de Madrid, o seu custo para a saúde de Madrid ultrapassou os 18,6 milhões de euros. 242.627 consultas, 11.833 cirurgias e 27.367 exames foram suspensos.

Entre os hospitais que se destacaram pelos seus baixos tempos de espera em julho nas consultas ambulatórias, segundo Sermas, estão o Hospital Universitário Geral de Villalba, com 23,68 dias; a Infanta Elena 23,69 dias; a Fundação Jiménez Díaz, com 25,32; e o Hospital Universitário Rey Juan Carlos, com 25,48 dias. Todos eles registam dados abaixo do mês de espera e têm em comum o facto de pertencerem ao modelo de gestão público-privada estabelecido na Comunidade de Madrid.

Os restantes hospitais de Madrid têm mais de 40 dias, embora longe da média nacional de consultas, que segundo dados do mais recente SISLE (Sistema de Lista de Espera) equivale a 102 dias. Entre os de alta complexidade, Gregorio Marañón marca 42,86 dias; o Princess 52,24 dias; o Hospital da Clínica San Carlos durante 59,67 dias; a Puerta de Hierro Majadahonda 68,06 dias; a 12 de outubro, 71,18 dias; Ramon y Cajal 72,15 dias e La Paz 79,89.

Também acima dos 40 dias estão os hospitais de complexidade média Niño Jesús, com 51,35 dias; o Severo Ochoa, com 51,63; a de Móstoles, com 55,92; a Infanta Leonor, 64,93 dias; a de Fuenlabrada 67,01 dias; a Infanta Sofia, 80,08 dias; a de Getafe 80,32 dias e a do Príncipe das Astúrias 87,37 dias.

No grupo de hospitais de baixa complexidade, mais locais e que servem um menor volume de pacientes, o Hospital Infanta Elena regista 23,69 dias de espera; o Hospital do Tejo, 44,93 dias; a Infanta Cristina, 49,84 dias; o Centro da Cruz Vermelha de San José e Santa Adela, 64,07 dias; o Universitario del Henares, 72,73 dias; Santa Cristina, 78,78 dias, e o Hospital Sudeste, 107,50 dias.

TESTES DIAGNÓSTICOS

As diferenças entre hospitais nos exames de diagnóstico também são notáveis. A espera varia entre 19,73 dias no Hospital Niño Jesús e 127,72 dias no Hospital Universitário Sudeste, uma diferença de quase 108 dias.

Por grupos de complexidade, em testes diagnósticos entre os de alta complexidade, o melhor desempenho em julho, abaixo do mês de espera, foi registado pelo Hospital Clínico de San Carlos: 27,79 dias; o Gregorio Marañón: 41.16; a Fundação Jiménez Díaz: 42,24; o Hospital Rey Juan Carlos: 43,70; o Ramón y Cajal: 44,59; a Puerta de Hierro Majadahonda: 50,71; a 12 de outubro: 58.85; La Paz: 68,13; e finalmente o da Princesa com 77,07 dias.

Entre os hospitais de complexidade média, os tempos de espera mais curtos correspondiam ao Niño Jesús, com 19,73 dias; a Infanta Leonor, com 21,51; o General de Villalba, com 36,04; El Escorial, com 48,43; o Hospital Fundação Alcorcón, com 51,24; a Infanta Sofía, com 60,26; a de Fuenlabrada, com 65,98; Getafe, com 66,50; o Severo Ochoa, com 68,61; a Universidade de Móstoles, com 71,97, e o Príncipe das Astúrias, com 73,55 dias.

No grupo de baixa complexidade, três hospitais estiveram abaixo de um mês de espera: o Hospital Infanta Elena, com 23,27 dias; a Infanta Cristina, com 24,08, e a Central da Cruz Vermelha San José e Santa Adela, com 24,54 dias. Acima do mês estavam o Hospital Santa Cristina, com 32,60 dias; o Tejo, com 38,80; e Henares, com 68,13. O Hospital Universitário do Sudeste foi o único que ultrapassou cem dias, com 127,72 dias.