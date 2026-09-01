MC investe meio milhão para formar talento em inteligência artificial

A MC está a acelerar a adoção de inteligência artificial (IA), tendo apostado num programa de capacitação de 4.000 colaboradores, num investimento de cerca de 500 mil euros. A dona do Continente estima que, num ano, estas novas ferramentas permitirão poupar cerca de 100 mil horas de trabalho.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O Enterprise AI Adoption é um programa de formação estruturado e modular dedicado à capacitação da organização em IA. Com base nos resultados do assessment respondido por quatro mil pessoas, a MC está a desenvolver um percurso de e-learning que será disponibilizado, de forma faseada, com o objetivo de reforçar a literacia em IA e criar uma base comum de conhecimento”, explica a MC, numa nota enviada esta terça-feira às redações.

O grupo acrescenta que pretender criar uma abordagem transversal à capacitação em inteligência artificial, “envolvendo diferentes níveis da organização e acompanhando a evolução das competências necessárias para responder aos desafios e oportunidades da tecnologia”.

Em comunicado, a MC adianta ainda que as tarefas impactadas com estas ferramentas e processos que agora envolvem IA “vão desde reuniões, processamento e sumarização de documentos, automatização de processos de pesquisa e investigação, validação de inventários, processamento e consumo de informação, entre outros”.

“Esta poupança de tempo está a permitir às pessoas focarem-se em tarefas de maior valor e que requerem aporte do conhecimento e intuição humana”, defende ainda a dona do Continente.

De acordo com um estudo recente do Banco Central Europeu (BCE), a IA já é utilizada por mais de metade dos trabalhadores das empresas da Zona Euro, mas o impacto na produtividade permanece desigual e a adoção continua condicionada.

Além disso, as preocupações quanto à fiabilidade das ferramentas e a falta de apoio por parte dos empregadores figuram entre os principais obstáculos, avisou o BCE.