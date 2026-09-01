Formação

MC investe meio milhão para formar talento em inteligência artificial

Dona do Continente lançou novo programa de formação dedicado à capacitação em inteligência artificial. Objetivo é desenvolver um "percurso de 'e-learning'" que crie base comum de conhecimento.

A MC está a acelerar a adoção de inteligência artificial (IA), tendo apostado num programa de capacitação de 4.000 colaboradores, num investimento de cerca de 500 mil euros. A dona do Continente estima que, num ano, estas novas ferramentas permitirão poupar cerca de 100 mil horas de trabalho.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“O Enterprise AI Adoption é um programa de formação estruturado e modular dedicado à capacitação da organização em IA. Com base nos resultados do assessment respondido por quatro mil pessoas, a MC está a desenvolver um percurso de e-learning que será disponibilizado, de forma faseada, com o objetivo de reforçar a literacia em IA e criar uma base comum de conhecimento”, explica a MC, numa nota enviada esta terça-feira às redações.

O grupo acrescenta que pretender criar uma abordagem transversal à capacitação em inteligência artificial, “envolvendo diferentes níveis da organização e acompanhando a evolução das competências necessárias para responder aos desafios e oportunidades da tecnologia”.

Em comunicado, a MC adianta ainda que as tarefas impactadas com estas ferramentas e processos que agora envolvem IA “vão desde reuniões, processamento e sumarização de documentos, automatização de processos de pesquisa e investigação, validação de inventários, processamento e consumo de informação, entre outros”.

“Esta poupança de tempo está a permitir às pessoas focarem-se em tarefas de maior valor e que requerem aporte do conhecimento e intuição humana”, defende ainda a dona do Continente.

De acordo com um estudo recente do Banco Central Europeu (BCE), a IA já é utilizada por mais de metade dos trabalhadores das empresas da Zona Euro, mas o impacto na produtividade permanece desigual e a adoção continua condicionada.

Além disso, as preocupações quanto à fiabilidade das ferramentas e a falta de apoio por parte dos empregadores figuram entre os principais obstáculos, avisou o BCE.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

MC investe meio milhão para formar talento em inteligência artificial

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Função Pública avança para greve das carreiras gerais

Lusa,

Três sindicatos da CGTP marcaram uma greve nacional das carreiras gerais da Administração Pública para 2 de outubro, exigindo ao Governo aumentos salariais e o início imediato das negociações.