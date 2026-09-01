Transportes

Quando chega o próximo autocarro no Porto? A STCP responde no WhatsApp

Novo serviço da STCP no WhatsApp permite saber, em poucos segundos, quando chega o próximo autocarro assim como permite acompanhar a atualização dessa mesma previsão.

A partir desta terça-feira, saber em poucos segundos quando o próximo autocarro chega à paragem fica à distância de uma mensagem no novo canal da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) no WhatsApp. Esta nova solução permite igualmente acompanhar, em tempo real, a atualização da informação no telemóvel.

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O serviço está disponível através do número +351 226 158 158 e funciona como um canal de comunicação bidirecional entre a transportadora e os passageiros para simplificar a consulta de horários dos transportes na cidade portuense.

Para consultar a próxima passagem de um autocarro, basta iniciar uma conversa no WhatsApp e selecionar uma das três opções disponíveis: linha, paragem ou localização.

Em poucos segundos, garante a STCP, o passageiro recebe no telemóvel uma previsão da chegada do próximo meio de transporte, podendo acompanhar a evolução dessa mesma informação em tempo real.

Este novo canal de informação surge no âmbito da política de modernização que a empresa, sob liderança de Luís Osório, tem vindo a implementar no terreno com vista ao “reforço da estratégia de inovação digital e de proximidade com os passageiros”.

Esta solução vem, assim, complementar os restantes canais de informação em tempo real já existentes, possibilitando “uma consulta mais simples, rápida e prática” dos horários dos autocarros, nota a STCP num comunicado enviado às redações. E, por consequência, uma melhor gestão do tempo e deslocações pelos utilizadores dos transportes da Invicta, indica.

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