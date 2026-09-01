“Receber é o contrário de não receber”. Lili Caneças é o rosto da nova campanha do Bankinter

Assinada pela Altavia Pixel Portugal, com produção da Fast Forward e planeamento de meios assegurado pela Havas Media, a campanha estará presente em televisão.

“Receber é o contrário de não receber”. “É evidente”. As frases são de Lili Caneças, proferidas agora na nova campanha do Bankinter, que começa esta terça-feira a comunicar as novas condições de remuneração em conta à ordem para novos clientes.

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O objetivo passa por demonstrar de forma memorável e diferenciadora as vantagens associadas à abertura de conta no Bankinter e à remuneração disponibilizada aos novos clientes, concretiza o banco, que recupera “uma das frases mais icónicas do percurso desta figura pública, adaptando-a ao contexto da Conta Bankinter Online”.

“Esta campanha representa mais um passo na estratégia de crescimento do Bankinter em Portugal e na afirmação da nossa proposta de valor junto de novos clientes. Procurámos uma abordagem capaz de captar a atenção, sem perder de vista aquilo que é fundamental: comunicar de forma clara e simples os benefícios concretos da nossa oferta“, afirma citado em comunicado Alberto Ramos, country manager do Bankinter Portugal.

“Esta campanha comprova, uma vez mais, que apresentamos soluções financeiras diferentes aos nossos clientes, tanto nas suas características como na forma como as comunicamos”, conclui.

Assinada pela Altavia Pixel Portugal, com produção da Fast Forward e planeamento de meios assegurado pela Havas Media, a campanha estará presente em televisão.