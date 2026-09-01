Revolut passa a disponibilizar assistente de IA aos clientes portugueses

A Revolut anunciou esta terça-feira que vai expandir para “toda a Europa”, incluindo para Portugal, o seu “assistente sofisticado de inteligência artificial” (IA) através da sua aplicação. A solução chega ao mercado português cerca de cinco meses depois de ter sido lançada no Reino Unido.

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Designado de AIR — acrónimo de “AI by Revolut” –, a empresa promete um chatbot inteligente capaz de “transformar” a forma como os clientes do banco digital “interagem com o seu dinheiro, gerem o seu estilo de vida e tomam decisões de consumo no dia a dia”.

“Os utilizadores podem descrever as suas férias de sonho (…) e deixar que o AIR sugira recomendações, encontre alojamentos e descubra experiências locais adaptadas ao seu orçamento”, explica a Revolut num comunicado.

O AIR será capaz de responder a vários tipos de perguntas, incluindo quanto o cliente gastou em compras no supermercado num período específico ou qual o desempenho diário de uma determinada ação, por exemplo. O assistente terá ainda capacidade de dar respostas sobre o programa de fidelização da Revolut.

De acordo com o banco digital instalado em Matosinhos, este lançamento será “faseado”, arrancando esta terça-feira. Ou seja, não estará imediatamente disponível para todos os 2,3 milhões de clientes da empresa em Portugal.

“Os clientes podem começar a conversar com o AIR deslizando simplesmente para baixo no meio do ecrã, ou acedendo a Perfil -> Chats -> AIR”, explica a Revolut.

O anúncio surge dias depois de a empresa de origem britânica ter anunciado outra novidade: a criação da Revolut Research, uma unidade especializada em desenvolver modelos de aprendizagem automática para melhorar a avaliação de risco de crédito e a prevenção de fraude.

Essa unidade estará responsável pelo PRAGMA, o modelo de IA proprietário da Revolut, desenvolvido no âmbito de uma parceria com a Nvidia. Mas a empresa não explicou, no comunicado divulgado esta terça-deira, se é esse o modelo que alimenta o seu ‘novo’ chatbot.