Secretário do Exército dos EUA demite-se após meses de divergências

O secretário do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll, terá apresentado a demissão após meses de tensão com o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, em divergências com a modernização e as prioridades do ramo militar, noticia a imprensa internacional

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Driscoll comunicou a decisão à Casa Branca esta segunda-feira, depois de ter manifestado preocupações com o rumo do Exército, segundo duas fontes próximas do assunto, citadas pelo Politico e pela Reuters. A Casa Branca ainda não confirmou se Donald Trump aceitou formalmente a demissão nem quem poderá substituir o responsável interino.

O conflito entre os dois responsáveis terá incidido, entre outros pontos, sobre os esforços para modernizar o Exército e as demissões em massa de oficiais levadas a cabo por Pete Hegseth, incluindo o antigo chefe do ramo das Forças Armadas, Randy George.

A saída do secretário do Exército ocorre num momento em que os Estados Unidos continuam envolvidos na guerra com o Irão, com milhares de militares destacados no Médio Oriente, aumentando a importância da liderança do ramo.

Em abril, o secretário da Marinha dos EUA, John Phelan, também foi afastado do Pentágono por alegadas disputas com Hegseth sobre os planos de renovação de embarcações da Armada norte-americana, de acordo com duas pessoas familiarizadas da situação, mencionadas pelo Politico.