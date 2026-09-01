Startup britânica incubada no Técnico capta financiamento de 1,2 milhões de dólares

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A London Quantum Group, startup britânica incubada no programa de aceleração Apollo, da Junitec – Júnior Empresa do Instituto Superior Técnico, fechou uma ronda de investimento superior a 1,2 milhões de dólares. O capital destina-se a acelerar a expansão internacional e reforçar as operações desta empresa, que se dedica ao desenvolvimento de infraestruturas de dados em saúde que permitem utilizar registos clínicos para investigação e treino de modelos de Inteligência Artificial (IA), sem expor a informação dos doentes.

Esta ronda de investimento pré-seed foi liderada pela Long Journey Ventures e contou com investidores que estiveram envolvidos nas fases iniciais de empresas como a SpaceX e a Uber.

Fundada em 2025 por Sebastian Kot, CEO, que lidera a visão técnica e de impacto da empresa, e por Chris Whittle, COO e médico do National Health Service, a London Quantum Group “disponibiliza uma tecnologia de privacy-preserving que permite analisar e criar modelos sobre dados encriptados sem que estes sejam expostos a terceiros”, detalha a Junitec numa nota enviada às redações.

Os dados “permanecem sempre protegidos e sob controlo dos respetivos titulares”, assegura a empresa júnior mais antiga do país. Explica ainda que esta ferramenta “procura responder a um dos principais desafios da utilização de IA na saúde: conciliar o potencial destas tecnologias com a necessidade de proteger informação clínica sensível“.

Este investimento evidencia a necessidade de criar ambientes onde os estudantes possam desenvolver tecnologia avançada e responder a desafios concretos da sociedade. Miguel Faustino Gestor do Programa APOLLO do ano letivo 2025/26

A London Quantum Group já está a colaborar com o sistema público de saúde britânico e encontra-se a expandir a atividade para os Estados Unidos.

“A história da London Quantum Group demonstra o potencial das startups universitárias quando têm acesso a uma rede de mentores e investidores que as ajudam a transformar ideias em soluções com capacidade de competir a nível global”, refere Miguel Faustino, gestor do Programa Apollo.

Para Miguel Faustino, “este investimento evidencia a necessidade de criar ambientes onde os estudantes possam desenvolver tecnologia avançada e responder a desafios concretos da sociedade”.

Pela primeira vez, o programa de aceleração abriu a edição a candidaturas de startups universitárias de toda a Europa. Além do acompanhamento da equipa da Junitec, as startups participantes contam com o apoio de parceiros como a Cloudflare, através de suporte técnico, e com a orientação de mentores da Augusta Labs, Unicorn Factory e Lispolis. Têm ainda a oportunidade de contactar com investidores em eventos como o Unicorn Day.