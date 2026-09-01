Teerão promete regressar aos compromissos se EUA restabelecer acordo

O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, declarou hoje que o seu país voltará imediatamente aos seus compromissos caso os Estados Unidos regressem ao memorando de entendimento assinado em junho para pôr fim à guerra no Médio Oriente.

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“Declaro explicitamente que, se os Estados Unidos regressarem aos seus compromissos ao abrigo do memorando de entendimento (…), a República Islâmica do Irão tomará imediatamente medidas recíprocas”, disse Pezeshkian numa cimeira da Organização de Cooperação de Xangai no Quirguistão, segundo o ‘site’ da presidência iraniana.

O memorando de entendimento visava pôr um fim definitivo à guerra entre Teerão e Washington, que começou no final de fevereiro com ataques aéreos dos EUA e de Israel contra a República Islâmica. O acordo entrou em colapso em julho, com ambos os lados a acusarem-se mutuamente de violar os seus termos.

As declarações de Pezeshkian surgem numa altura em que o estreito de Ormuz continua a ser um importante ponto de discórdia entre o Irão e os Estados Unidos, que retomaram a troca de tiros na segunda-feira, após um mês de relativa calma.

Teerão mantém o encerramento desta via navegável estratégica, ao mesmo tempo que afirma que regressará aos seus compromissos no âmbito do acordo, reabrindo principalmente Ormuz, caso os Estados Unidos façam o mesmo.

Na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, já tinha declarado que “os Estados Unidos devem regressar aos seus compromissos e ao que o seu presidente assinou” no âmbito do acordo.

“Nesse caso, tudo poderá voltar aos eixos”, afirmou.