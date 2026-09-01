Tekever vai (de novo) às compras e expande no Reino Unido

A Tekever deu mais um passo no seu processo de expansão no Reino Unido e com a aquisição da Flowcopter, a empresa de engenharia de Edimburgo. É a segunda aquisição recente da fabricante de drones nacional. O valor da operação não foi comunicado.

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“A Flowcopter construiu uma reputação excecional em inovação de engenharia e desenvolveu tecnologia verdadeiramente diferenciada que responde a alguns dos desafios mais exigentes da aviação não tripulada”, diz Ricardo Mendes, CEO da Tekever, citado em comunicado.

“Tendo já trabalhado em estreita colaboração no programa AR6, pudemos constatar em primeira mão o valor da sua experiência e o potencial transformador do seu sistema de transmissão hidráulica. Esta aquisição reúne duas organizações altamente complementares, unidas por uma visão comum de ultrapassar os limites do que os sistemas autónomos podem alcançar”, disse ainda.

Com sede em Edimburgo, a Flowcopter desenvolve uma tecnologia de transmissão hidráulica para propulsão aeroespacial, que permite que os sistemas aéreos não tripulados (UAS) transportem cargas úteis mais pesadas por distâncias maiores do que as plataformas convencionais, destaca a Tekever em comunicado de imprensa.

Com esta aquisição, a Tekever adiciona Edimburgo à sua presença no Reino Unido, onde emprega atualmente mais de 300 pessoas, com escritórios, fábricas e instalações de ensaio em Londres, Bristol, Southampton, West Wales, Lydd e Swindon — mercado onde a empresa tem um plano para investir mais de 400 milhões de euros a cinco anos e criar mil postos de trabalho.

As duas empresas já vinham a desenvolver trabalho conjunto em torno dos sistemas AR6 da Tekever. A primeira plataforma desta família, apresentada no Farnborough International Airshow, em julho, já incorpora tecnologia de transmissão hidráulica da Flowcopter, permitindo transportar uma carga útil de, pelo menos, 200 kg e tendo uma autonomia operacional de mais de de 500 km.

“Ao integrar a experiência em engenharia e a tecnologia de propulsão inovadora da Flowcopter no grupo Tekever, a empresa irá acelerar ainda mais o desenvolvimento de plataformas aéreas de longa autonomia e grande capacidade de carga para aplicações como logística avançada, evacuação de vítimas, operações offshore, SAR (busca e salvamento) e socorro em caso de catástrofes, ao mesmo tempo que apoia conceitos avançados como a colaboração entre aeronaves tripuladas e não tripuladas”, pode ler-se em comunicado.

A aquisição irá preservar a presença da Flowcopter na área da engenharia em Edimburgo sob a marca Tekever.

Trata-se da segunda aquisição recente da empresa nacional depois de em julho ter sido anunciada a aquisição da startup portuguesa Cloudsweep, reforçando as capacidades de IA da Tekever. O valor da operação não foi divulgado.

A compra da Flowcopter e a consequente expansão da Tekever no Reino Unido, adicionando a Escócia no seu mapa, surge pouco depois de ter sido notícia de que a empresa liderada por Ricardo Mendes estava a sondar atuais e novos investidores para levantar 500 milhões de euros, elevando a avaliação da companhia dos atuais 1,2 mil milhões para 5,5 mil milhões de euros. A injeção de capital seria para dar músculo financeiro a um plano de expansão e aquisições da companhia já com presença em Portugal, Reino Unido, França, Ucrânia, Estónia e EUA.

(Notícia atualizada pela última vez às 10h04)