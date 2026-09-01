Universidade Politécnica da Guarda junta casas de vinho em curso de enoturismo em Foz Côa

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Ajustar a formação de enoturismo às verdadeiras necessidades da fileira do vinho e do turismo do Douro, assim como facilitar a integração dos alunos num mercado competitivo. É este o objetivo do novo curso profissional da Universidade Politécnica da Guarda (UPG), que este ano letivo arranca em Vila Nova de Foz Côa, e conta com a participação de algumas das quintas e unidades do enoturismo da região.

Ao abrigo de um protocolo com o município de Vila Nova de Foz Côa, a Escola Superior de

Turismo e Hotelaria da Universidade Politécnica da Guarda (UPG), sediada em Seia, vai avançar, já este ano letivo, com o Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) de enoturismo.

O CTeSP será lecionado nas instalações do Agrupamento de Escolas Tenente-Coronel Adão Carrapatoso, em Vila Nova de Foz Côa, para ajustar a formação às verdadeiras necessidades do mercado de trabalho e facilitar a integração profissional dos estudantes.

O enoturismo é uma área fundamental e estruturante para o desenvolvimento do nosso concelho, uma vez que é um complemento de grande valor acrescentado para a atividade agrícola. Pedro Duarte Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

“O enoturismo é uma área fundamental e estruturante para o desenvolvimento do nosso concelho, uma vez que é um complemento de grande valor acrescentado para a atividade agrícola”, começa por assinalar o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, Pedro Duarte.

“Como o enoturismo é uma atividade cada vez mais competitiva, e exigente a nível profissional, trazer para o nosso território formação de nível superior nesta área é estratégico, razão pela qual a câmara se envolveu na organização deste curso”, sustenta o autarca.

Para reitor da UPG, Joaquim Brigas, a participação da fileira no desenho e desenvolvimento dos cursos “garante, logo à partida, a colocação profissional dos estudantes formados“.

Será também muito significativo o envolvimento com empresas vitivinícolas que têm projetos de enoturismo exemplares e que são referências internacionais neste setor. Joaquim Brigas Presidente da Universidade Politécnica da Guarda (UPG)

Joaquim Brigas destaca, por isso, o envolvimento das empresas do setor na formação. “Além da colaboração com a Câmara Municipal de Foz Côa e do seu agrupamento de escolas, será também muito significativo o envolvimento com empresas vitivinícolas que têm projetos de enoturismo exemplares e que são referências internacionais neste setor”, sublinha.

Entre as empresas chamadas a participar neste projeto educativo estão as quintas de Vale Meão, de Ventozelo, do Reguengo, do Pessegueiro, da Terrincha e de Monte Xisto. Participam igualmente nesta formação o Story House Hotel, o Longroiva Hotel Rural, a Quinta do Palato e a Adega Cooperativa do Vale da Teja. Acresce a Adega do Sável e as unidades de enoturismo do grupo Symington.