Formação

Vagas disponíveis na segunda fase de acesso ao superior sobem para 11 mil. Veja aqui os cursos com lugares

Tutela avança que, dos quase 50 mil colocados na primeira fase, cerca de 4.500 não se matricularam. No total, há, afinal, cerca de 11 mil lugares disponíveis na segunda fase.

Afinal, há mais de 11 mil vagas disponíveis na segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Ministério da Educação, dos quase 50 mil alunos que tinham sido colocados na primeira fase, 4.512 não se matricularam. Estes lugares juntam-se agora aos 6.639 que tinham ficado por preencher, totalizando cerca de 11 mil vagas disponíveis na fase que termina a 20 de setembro.

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Todos os anos, o número de vagas disponíveis na segunda fase do concurso de acesso ao ensino superior é atualizado, nomeadamente, com base nos alunos que escolhem não se matricular.

A 24 de agosto, quando foram conhecidos os resultados da primeira fase (foram colocados 49.991 alunos), soube-se que tinham sobrado 6.639 vagas para a segunda fase.

Contudo, do total de colocados, 4.512 não se matricularam. Além disso, foram libertadas duas vagas nas reclamações. Assim, a tutela calcula que há 11.112 vagas disponíveis na segunda fase, incluindo em alguns dos cursos mais disputados, como medicina.

Por exemplo, no curso de Medicina da Universidade de Coimbra, as 291 vagas abertas tinham ficado preenchidas na primeira fase. No entanto, cinco dos colocados não se matricularam, estando agora esses lugares à disposição.

No caso do curso de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, dos 232 colocados, dois não se matricularam. Destas vagas, uma candidatura foi ‘consumida’ nas reclamações, o que significa que há uma à disposição.

No caso do Direito da Universidade de Lisboa, tinham sido colocados 447 alunos. Destes, 57 não se matricularam, estando agora estas vagas disponíveis para a segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

De acordo com os cálculos do ECO, o curso de Engenharia Informática no Instituto Politécnico de Bragança é aquele que, neste momento, tem mais vagas disponíveis: 74 (às 73 sobrantes, juntou-se uma outra de um aluno que não se matriculou).

Podem concorrer à segunda fase do concurso: os candidatos à primeira fase que não tenham sido colocados, os candidatos colocados que pretendam concorrer de novo, os colocados que não façam matrícula e inscrição, os estudantes que, “embora reunindo condições de candidatura no prazo de apresentação das candidaturas à primeira fase, não se apresentaram a ela”, e ainda os estudantes que só reuniram as condições de candidatura após o fim do prazo de apresentação das candidaturas à primeira fase.

As candidaturas está abertas até 20 de setembro. Até ao momento, já se candidataram cerca de 2.302 pessoas, menos 17,9% do que há um ano, o que é explicado, em parte, pelo valor recorde de colocados na primeira fase. Os resultados da segunda fase do concurso nacional de acesso serão divulgados no dia 30 de setembro.

Veja aqui a lista de vagas sobrantes em cada curso

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2026 - 2ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO v2



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