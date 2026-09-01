Vagas disponíveis na segunda fase de acesso ao superior sobem para 11 mil. Veja aqui os cursos com lugares
Tutela avança que, dos quase 50 mil colocados na primeira fase, cerca de 4.500 não se matricularam. No total, há, afinal, cerca de 11 mil lugares disponíveis na segunda fase.
Afinal, há mais de 11 mil vagas disponíveis na segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Ministério da Educação, dos quase 50 mil alunos que tinham sido colocados na primeira fase, 4.512 não se matricularam. Estes lugares juntam-se agora aos 6.639 que tinham ficado por preencher, totalizando cerca de 11 mil vagas disponíveis na fase que termina a 20 de setembro.
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Todos os anos, o número de vagas disponíveis na segunda fase do concurso de acesso ao ensino superior é atualizado, nomeadamente, com base nos alunos que escolhem não se matricular.
A 24 de agosto, quando foram conhecidos os resultados da primeira fase (foram colocados 49.991 alunos), soube-se que tinham sobrado 6.639 vagas para a segunda fase.
Contudo, do total de colocados, 4.512 não se matricularam. Além disso, foram libertadas duas vagas nas reclamações. Assim, a tutela calcula que há 11.112 vagas disponíveis na segunda fase, incluindo em alguns dos cursos mais disputados, como medicina.
Por exemplo, no curso de Medicina da Universidade de Coimbra, as 291 vagas abertas tinham ficado preenchidas na primeira fase. No entanto, cinco dos colocados não se matricularam, estando agora esses lugares à disposição.
No caso do curso de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, dos 232 colocados, dois não se matricularam. Destas vagas, uma candidatura foi ‘consumida’ nas reclamações, o que significa que há uma à disposição.
No caso do Direito da Universidade de Lisboa, tinham sido colocados 447 alunos. Destes, 57 não se matricularam, estando agora estas vagas disponíveis para a segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.
De acordo com os cálculos do ECO, o curso de Engenharia Informática no Instituto Politécnico de Bragança é aquele que, neste momento, tem mais vagas disponíveis: 74 (às 73 sobrantes, juntou-se uma outra de um aluno que não se matriculou).
Podem concorrer à segunda fase do concurso: os candidatos à primeira fase que não tenham sido colocados, os candidatos colocados que pretendam concorrer de novo, os colocados que não façam matrícula e inscrição, os estudantes que, “embora reunindo condições de candidatura no prazo de apresentação das candidaturas à primeira fase, não se apresentaram a ela”, e ainda os estudantes que só reuniram as condições de candidatura após o fim do prazo de apresentação das candidaturas à primeira fase.
As candidaturas está abertas até 20 de setembro. Até ao momento, já se candidataram cerca de 2.302 pessoas, menos 17,9% do que há um ano, o que é explicado, em parte, pelo valor recorde de colocados na primeira fase. Os resultados da segunda fase do concurso nacional de acesso serão divulgados no dia 30 de setembro.
Veja aqui a lista de vagas sobrantes em cada curso
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2026 - 2ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO v2
|Instit
|UO
|Nome da Instituição
|Curso
|Nome do Curso
|Vagas 1ª fase
|Colocados 1ª fase
|Sobras 1ª fase
|Não matriculados
|Vagas libertadas nas reclamações
|Vagas consumidas nas reclamações
|Vagas iniciais da 2ª fase
|Instit
|UO
|Nome da Instituição
|Curso
|Nome do Curso
|Vagas 1ª fase
|Colocados 1ª fase
|Sobras 1ª fase
|Não matriculados
|Vagas libertadas nas reclamações
|Vagas consumidas nas reclamações
|Vagas iniciais da 2ª fase
|100
|140
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente
|8031
|Ciências Farmacêuticas (Preparatórios)
|13
|7
|6
|0
|0
|0
|6
|100
|140
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente
|8086
|Medicina Veterinária (Preparatórios)
|23
|23
|0
|1
|0
|0
|1
|100
|140
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente
|9022
|Ciências Agrárias
|15
|10
|5
|0
|0
|0
|5
|100
|140
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente
|L344
|Guias de Natureza e Património
|15
|5
|10
|1
|0
|0
|11
|100
|140
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente
|L390
|Biotecnologia
|15
|5
|10
|2
|0
|0
|12
|100
|150
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9135
|Estudos Europeus
|24
|13
|11
|1
|0
|0
|12
|100
|150
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9181
|História
|25
|25
|0
|1
|0
|0
|1
|100
|150
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9219
|Psicologia
|40
|40
|0
|4
|0
|0
|4
|100
|150
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9238
|Serviço Social
|38
|38
|0
|4
|0
|0
|4
|100
|150
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9240
|Sociologia
|28
|21
|7
|2
|0
|0
|9
|100
|150
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9652
|Comunicação e Relações Públicas
|40
|41
|0
|2
|0
|0
|2
|100
|150
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9853
|Educação Básica
|28
|29
|0
|0
|0
|0
|0
|100
|150
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|L041
|Estudos Portugueses e Ingleses
|25
|25
|0
|2
|0
|0
|2
|100
|160
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|8083
|Ciclo Básico de Medicina
|50
|52
|0
|1
|0
|0
|0
|100
|160
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|8524
|Proteção Civil e Gestão de Riscos
|20
|10
|10
|0
|0
|0
|10
|100
|160
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|8571
|Ciênc de Engenharia-Eng Mecânica; Eng Eletrotécnica e de Computadores (Pre)
|20
|6
|14
|0
|0
|0
|14
|100
|160
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9011
|Biologia
|34
|33
|1
|2
|0
|0
|3
|100
|160
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9185
|Informática
|25
|11
|14
|0
|0
|0
|14
|100
|160
|Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|A017
|Ciências do Oceano (ensino em inglês)
|14
|5
|9
|0
|0
|0
|9
|100
|170
|Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão
|9081
|Economia
|15
|14
|1
|1
|0
|0
|2
|100
|170
|Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão
|9147
|Gestão
|52
|52
|0
|3
|0
|0
|3
|100
|170
|Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão
|9254
|Turismo
|28
|28
|1
|1
|0
|0
|1
|100
|7.092
|Universidade dos Açores - Escola Superior de Saúde - Angra do Heroísmo
|9500
|Enfermagem
|40
|33
|7
|4
|0
|0
|11
|100
|7.093
|Universidade dos Açores - Escola Superior de Saúde - Ponta Delgada
|9500
|Enfermagem
|40
|40
|0
|1
|0
|0
|1
|200
|201
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
|8509
|Património Cultural e Arqueologia
|32
|33
|0
|4
|0
|0
|4
|200
|201
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
|9204
|Línguas, Literaturas e Culturas
|32
|35
|0
|4
|0
|0
|4
|200
|201
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
|9219
|Psicologia
|65
|67
|0
|17
|0
|0
|17
|200
|201
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
|9817
|Artes Visuais
|28
|28
|0
|5
|0
|0
|5
|200
|201
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
|9821
|Ciências da Educação e da Formação
|34
|39
|0
|3
|0
|0
|3
|200
|201
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
|L252
|Línguas e Comunicação Intercultural
|34
|35
|0
|5
|0
|0
|5
|200
|203
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|8258
|Arquitetura Paisagista
|23
|24
|0
|6
|0
|0
|6
|200
|203
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9003
|Agronomia
|22
|7
|15
|0
|0
|0
|15
|200
|203
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9011
|Biologia
|44
|46
|0
|7
|0
|0
|7
|200
|203
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9013
|Biologia Marinha
|65
|66
|0
|18
|0
|0
|18
|200
|203
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9015
|Bioquímica
|23
|17
|6
|3
|0
|0
|9
|200
|203
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9016
|Biotecnologia
|22
|19
|3
|0
|0
|0
|3
|200
|203
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9119
|Engenharia Informática
|84
|57
|27
|4
|0
|0
|31
|200
|203
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9210
|Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
|22
|20
|2
|3
|0
|0
|5
|200
|203
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9494
|Ciências Farmacêuticas
|50
|51
|0
|11
|0
|0
|11
|200
|203
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9540
|Bioengenharia
|20
|7
|13
|2
|0
|0
|15
|200
|203
|Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|L123
|Gestão Marinha e Costeira
|29
|22
|7
|2
|0
|0
|9
|200
|204
|Universidade do Algarve - Faculdade de Economia
|9081
|Economia
|30
|30
|0
|5
|0
|0
|5
|200
|204
|Universidade do Algarve - Faculdade de Economia
|9152
|Gestão de Empresas
|70
|70
|0
|15
|0
|0
|15
|200
|204
|Universidade do Algarve - Faculdade de Economia
|9240
|Sociologia
|41
|43
|0
|5
|0
|0
|5
|200
|206
|Universidade do Algarve - Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
|9351
|Ciências Biomédicas
|53
|53
|0
|6
|0
|0
|6
|200
|3.081
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação
|8337
|Imagem Animada
|36
|37
|0
|7
|0
|0
|7
|200
|3.081
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação
|9023
|Ciências da Comunicação
|41
|43
|0
|4
|0
|0
|4
|200
|3.081
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação
|9070
|Design de Comunicação
|40
|42
|0
|4
|0
|0
|4
|200
|3.081
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação
|9084
|Educação Social
|35
|36
|0
|2
|0
|0
|2
|200
|3.081
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação
|9563
|Desporto
|42
|43
|0
|5
|0
|0
|5
|200
|3.081
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação
|9853
|Educação Básica
|42
|42
|0
|6
|0
|0
|6
|200
|3.082
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
|9147
|Gestão
|76
|77
|0
|5
|0
|0
|5
|200
|3.082
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
|9148
|Gestão (regime noturno)
|26
|20
|6
|5
|0
|0
|11
|200
|3.082
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
|9173
|Gestão Hoteleira
|50
|52
|0
|3
|0
|0
|3
|200
|3.082
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
|9205
|Marketing
|33
|34
|0
|6
|0
|0
|6
|200
|3.082
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
|9254
|Turismo
|65
|68
|0
|7
|0
|0
|7
|200
|3.083
|Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia
|9089
|Engenharia Civil
|20
|14
|6
|2
|0
|0
|8
|200
|3.083
|Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia
|9123
|Engenharia Mecânica
|20
|15
|5
|1
|0
|0
|6
|200
|3.083
|Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia
|L209
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|20
|20
|0
|0
|0
|0
|0
|200
|3.083
|Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia
|L269
|Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas
|20
|11
|9
|1
|0
|0
|10
|200
|3.087
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão)
|9147
|Gestão
|31
|33
|0
|3
|0
|0
|3
|200
|3.087
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão)
|9148
|Gestão (regime noturno)
|20
|4
|16
|2
|0
|0
|18
|200
|3.087
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão)
|9254
|Turismo
|32
|6
|26
|0
|0
|0
|26
|200
|7.035
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde
|8149
|Dietética e Nutrição
|28
|30
|0
|6
|0
|0
|6
|200
|7.035
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde
|9500
|Enfermagem
|40
|40
|0
|2
|0
|0
|2
|200
|7.035
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde
|9504
|Fisioterapia
|26
|26
|0
|1
|0
|0
|1
|200
|7.035
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde
|9549
|Farmácia
|26
|28
|0
|7
|0
|0
|7
|200
|7.035
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde
|9890
|Terapia da Fala
|25
|25
|0
|6
|0
|0
|6
|200
|7.035
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde
|L066
|Imagem Médica e Radioterapia
|30
|30
|0
|2
|0
|0
|2
|200
|7.035
|Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde
|L068
|Ciências Biomédicas Laboratoriais
|31
|31
|0
|0
|0
|0
|0
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9002
|Administração Pública
|55
|55
|0
|3
|0
|0
|3
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9011
|Biologia
|90
|91
|0
|7
|0
|0
|7
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9012
|Biologia e Geologia
|27
|27
|0
|1
|0
|1
|0
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9015
|Bioquímica
|60
|61
|0
|1
|0
|0
|1
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9016
|Biotecnologia
|58
|58
|0
|4
|0
|0
|4
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9041
|Ciências do Mar
|25
|22
|3
|3
|0
|0
|6
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9069
|Design
|52
|52
|0
|4
|0
|0
|4
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9081
|Economia
|47
|47
|0
|3
|0
|0
|3
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9089
|Engenharia Civil
|35
|35
|0
|2
|0
|0
|2
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9096
|Engenharia de Materiais
|21
|19
|2
|0
|0
|0
|2
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9099
|Engenharia do Ambiente
|15
|9
|6
|0
|0
|0
|6
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9104
|Engenharia e Gestão Industrial
|74
|74
|0
|2
|0
|0
|2
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9113
|Engenharia Física
|35
|23
|12
|0
|0
|0
|12
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9119
|Engenharia Informática
|78
|78
|0
|1
|0
|0
|1
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9123
|Engenharia Mecânica
|101
|101
|0
|1
|0
|0
|1
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9125
|Engenharia Química
|39
|28
|11
|0
|0
|0
|11
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9141
|Física
|15
|5
|10
|0
|0
|0
|10
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9146
|Geologia
|15
|8
|7
|0
|0
|0
|7
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9147
|Gestão
|40
|40
|0
|4
|0
|0
|4
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9194
|Línguas e Estudos Editoriais
|24
|24
|0
|2
|0
|0
|2
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9196
|Línguas e Relações Empresariais
|70
|76
|0
|9
|0
|0
|9
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9204
|Línguas, Literaturas e Culturas
|28
|29
|0
|1
|0
|0
|1
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9209
|Matemática
|32
|33
|0
|3
|0
|0
|3
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9219
|Psicologia
|34
|34
|0
|5
|0
|0
|5
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9223
|Química
|15
|7
|8
|0
|0
|0
|8
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9252
|Tradução
|35
|37
|0
|4
|0
|0
|4
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9345
|Matemática Aplicada e Computação
|22
|22
|0
|2
|0
|0
|2
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9351
|Ciências Biomédicas
|77
|77
|0
|3
|0
|0
|3
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9455
|Engenharia Biomédica
|40
|40
|0
|3
|0
|0
|3
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9813
|Medicina
|40
|40
|0
|0
|0
|0
|0
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|9853
|Educação Básica
|65
|65
|0
|6
|0
|0
|6
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|L187
|Gestão e Planeamento em Turismo
|26
|26
|0
|0
|0
|0
|0
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|L202
|Engenharia de Automação Industrial
|40
|28
|12
|1
|0
|0
|13
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|L209
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|56
|56
|0
|0
|0
|0
|0
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|L217
|Engenharia de Computadores e Informática
|100
|100
|0
|0
|0
|0
|0
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|L221
|Engenharia Aeroespacial
|50
|50
|0
|1
|0
|0
|1
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|L223
|Engenharia Computacional
|25
|25
|0
|2
|0
|0
|2
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|L254
|Multimédia e Tecnologias da Comunicação
|78
|78
|0
|6
|0
|0
|6
|300
|300
|Universidade de Aveiro
|L298
|Meteorologia, Oceanografia e Clima
|15
|4
|11
|1
|0
|0
|12
|300
|3.011
|Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro
|8005
|Marketing (regime pós-laboral)
|20
|21
|0
|3
|0
|0
|3
|300
|3.011
|Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro
|9056
|Contabilidade
|95
|95
|0
|3
|0
|0
|3
|300
|3.011
|Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro
|9140
|Finanças
|20
|20
|0
|1
|0
|0
|1
|300
|3.011
|Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro
|9205
|Marketing
|33
|33
|0
|4
|0
|0
|4
|300
|3.011
|Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro
|9869
|Contabilidade (regime pós-laboral)
|20
|6
|14
|1
|0
|0
|15
|300
|3.011
|Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro
|9888
|Finanças (regime pós-laboral)
|20
|22
|0
|3
|0
|0
|3
|300
|3.012
|Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
|8405
|Gestão da Qualidade
|24
|24
|0
|3
|0
|0
|3
|300
|3.012
|Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
|9235
|Secretariado e Comunicação Empresarial
|25
|25
|0
|7
|0
|0
|7
|300
|3.012
|Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
|L021
|Gestão Comercial
|30
|30
|0
|5
|0
|0
|5
|300
|3.012
|Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
|L140
|Gestão Pública
|19
|20
|0
|4
|0
|0
|4
|300
|3.012
|Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
|L194
|Eletrónica e Mecânica Industrial
|35
|36
|0
|4
|0
|0
|4
|300
|3.012
|Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
|L346
|Engenharia Informática Aplicada
|27
|27
|0
|6
|0
|0
|6
|300
|3.013
|Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro
|9500
|Enfermagem
|82
|82
|0
|6
|0
|0
|6
|300
|3.013
|Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro
|9504
|Fisioterapia
|40
|40
|0
|2
|0
|0
|2
|300
|3.013
|Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro
|9890
|Terapia da Fala
|24
|24
|0
|0
|0
|0
|0
|300
|3.013
|Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro
|L066
|Imagem Médica e Radioterapia
|25
|25
|0
|4
|0
|0
|4
|300
|3.014
|Universidade de Aveiro - Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia da Produção de Aveiro-Norte
|L138
|Design de Produto e Tecnologia
|38
|38
|0
|6
|0
|0
|6
|300
|3.014
|Universidade de Aveiro - Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia da Produção de Aveiro-Norte
|L299
|Automação e Sistemas de Produção
|22
|16
|6
|5
|0
|0
|11
|300
|3.014
|Universidade de Aveiro - Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia da Produção de Aveiro-Norte
|L417
|Engenharia de Software Industrial
|20
|4
|16
|2
|0
|0
|18
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|8184
|Optometria e Ciências da Visão
|40
|20
|20
|1
|0
|0
|21
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9015
|Bioquímica
|47
|33
|14
|10
|0
|0
|24
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9016
|Biotecnologia
|44
|16
|28
|0
|0
|0
|28
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9020
|Ciência Política e Relações Internacionais
|35
|36
|0
|4
|0
|0
|4
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9023
|Ciências da Comunicação
|68
|70
|0
|17
|0
|0
|17
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9025
|Ciências da Cultura
|24
|10
|14
|5
|0
|0
|19
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9048
|Cinema
|50
|50
|0
|9
|0
|0
|9
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9071
|Design de Moda
|60
|61
|0
|7
|0
|0
|7
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9074
|Design Industrial
|53
|53
|0
|3
|0
|0
|3
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9075
|Design Multimédia
|49
|49
|0
|7
|0
|0
|7
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9081
|Economia
|49
|37
|12
|7
|0
|0
|19
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9089
|Engenharia Civil
|15
|4
|11
|0
|0
|0
|11
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9104
|Engenharia e Gestão Industrial
|20
|15
|5
|1
|0
|0
|6
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9105
|Engenharia Eletromecânica
|42
|31
|11
|0
|0
|0
|11
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9112
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|24
|3
|21
|0
|0
|0
|21
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9119
|Engenharia Informática
|80
|45
|35
|3
|0
|0
|38
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9139
|Filosofia
|23
|19
|4
|3
|0
|0
|7
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9147
|Gestão
|81
|82
|0
|8
|0
|0
|8
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9205
|Marketing
|39
|43
|0
|2
|0
|0
|2
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9219
|Psicologia
|55
|56
|0
|11
|0
|0
|11
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9225
|Química Industrial
|20
|7
|13
|0
|0
|0
|13
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9240
|Sociologia
|47
|48
|0
|4
|0
|0
|4
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9257
|Arquitetura
|64
|64
|0
|9
|0
|0
|9
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9351
|Ciências Biomédicas
|70
|70
|0
|7
|0
|0
|7
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9494
|Ciências Farmacêuticas
|63
|64
|0
|6
|0
|0
|5
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9707
|Ciências do Desporto
|64
|64
|0
|4
|0
|0
|4
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9740
|Engenharia Aeronáutica
|61
|61
|0
|2
|0
|0
|2
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9813
|Medicina
|151
|151
|0
|5
|0
|0
|5
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9835
|Matemática e Aplicações
|16
|6
|10
|1
|0
|0
|11
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|9918
|Estudos Portugueses e Espanhóis
|30
|20
|10
|3
|0
|0
|13
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|L205
|Física e Aplicações
|11
|0
|11
|0
|0
|0
|11
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|L227
|Inteligência Artificial e Ciência de Dados
|29
|16
|13
|0
|0
|0
|13
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|L258
|Tecnologia e Produto de Moda Sustentável
|13
|6
|7
|2
|0
|0
|9
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|L295
|Engenharia Mecânica Computacional
|15
|1
|14
|0
|0
|0
|14
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|L303
|Informática Web, Móvel e na Nuvem
|21
|6
|15
|0
|0
|0
|15
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|L331
|Computação Criativa e Realidade Virtual
|25
|25
|0
|1
|0
|0
|1
|400
|400
|Universidade da Beira Interior
|L406
|Cidades e Comunidades Sustentáveis Inteligentes
|31
|2
|29
|0
|0
|0
|29
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|8408
|Química Medicinal
|15
|5
|10
|0
|0
|0
|10
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9011
|Biologia
|100
|100
|0
|5
|0
|0
|5
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9015
|Bioquímica
|65
|66
|0
|2
|0
|0
|1
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9089
|Engenharia Civil
|50
|50
|0
|1
|0
|0
|1
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9099
|Engenharia do Ambiente
|20
|5
|15
|0
|0
|0
|15
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9104
|Engenharia e Gestão Industrial
|62
|62
|0
|0
|0
|0
|0
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9113
|Engenharia Física
|34
|22
|12
|0
|0
|0
|12
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9119
|Engenharia Informática
|161
|161
|0
|1
|0
|0
|1
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9123
|Engenharia Mecânica
|111
|111
|0
|5
|0
|0
|5
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9125
|Engenharia Química
|35
|26
|9
|0
|0
|0
|9
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9141
|Física
|20
|11
|9
|0
|0
|0
|9
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9146
|Geologia
|20
|20
|0
|2
|0
|0
|2
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9209
|Matemática
|45
|45
|0
|0
|0
|0
|0
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9223
|Química
|20
|3
|17
|0
|0
|0
|17
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9257
|Arquitetura
|70
|73
|0
|5
|0
|0
|4
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9448
|Antropologia
|52
|52
|0
|5
|0
|0
|5
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9455
|Engenharia Biomédica
|70
|70
|0
|1
|0
|0
|1
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9891
|Design e Multimédia
|77
|79
|0
|8
|0
|0
|8
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|L209
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|80
|80
|0
|0
|0
|0
|0
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|L227
|Inteligência Artificial e Ciência de Dados
|55
|55
|0
|3
|0
|0
|3
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|L285
|Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes
|30
|20
|10
|3
|0
|0
|13
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|L403
|Engenharia Aeroespacial
|40
|40
|0
|1
|0
|0
|1
|500
|501
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|L413
|Construção Digital
|30
|30
|0
|0
|0
|0
|0
|500
|502
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito
|9002
|Administração Pública
|41
|43
|0
|4
|0
|0
|4
|500
|502
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito
|9078
|Direito
|350
|354
|0
|48
|0
|1
|46
|500
|503
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia
|9081
|Economia
|151
|151
|0
|14
|0
|0
|14
|500
|503
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia
|9147
|Gestão
|100
|100
|0
|9
|0
|0
|9
|500
|503
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia
|9229
|Relações Internacionais
|53
|53
|0
|3
|0
|0
|3
|500
|503
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia
|9240
|Sociologia
|42
|42
|0
|3
|0
|0
|3
|500
|504
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia
|9494
|Ciências Farmacêuticas
|223
|223
|0
|14
|0
|0
|14
|500
|504
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia
|9819
|Ciências Bioanalíticas
|30
|30
|0
|1
|0
|0
|1
|500
|504
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia
|9832
|Farmácia Biomédica
|30
|30
|0
|1
|0
|0
|1
|500
|505
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
|8393
|Português
|38
|38
|0
|5
|0
|0
|5
|500
|505
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
|9006
|Arqueologia
|27
|28
|0
|3
|0
|0
|3
|500
|505
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
|9132
|Estudos Artísticos
|38
|40
|0
|5
|0
|0
|5
|500
|505
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
|9133
|Estudos Clássicos
|21
|22
|0
|4
|0
|0
|4
|500
|505
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
|9135
|Estudos Europeus
|41
|42
|0
|4
|0
|0
|4
|500
|505
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
|9139
|Filosofia
|28
|29
|0
|2
|0
|0
|2
|500
|505
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
|9143
|Geografia
|76
|78
|0
|4
|0
|0
|4
|500
|505
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
|9181
|História
|63
|63
|0
|0
|0
|0
|0
|500
|505
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
|9182
|História da Arte
|25
|26
|0
|4
|0
|0
|4
|500
|505
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
|9694
|Ciência da Informação
|29
|29
|0
|3
|0
|0
|3
|500
|505
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
|9773
|Jornalismo e Comunicação
|52
|52
|0
|10
|0
|0
|10
|500
|505
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
|9779
|Línguas Modernas
|84
|87
|0
|2
|0
|0
|1
|500
|505
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
|L109
|Turismo, Território e Patrimónios
|36
|36
|0
|2
|0
|0
|2
|500
|506
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina
|9548
|Medicina Dentária
|60
|60
|0
|2
|0
|0
|2
|500
|506
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina
|9813
|Medicina
|291
|291
|0
|5
|0
|0
|5
|500
|507
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
|9026
|Ciências da Educação
|75
|77
|0
|11
|0
|0
|11
|500
|507
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
|9219
|Psicologia
|140
|140
|0
|8
|0
|0
|8
|500
|507
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
|9238
|Serviço Social
|32
|32
|0
|3
|0
|0
|3
|500
|508
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
|9707
|Ciências do Desporto
|123
|124
|0
|4
|0
|0
|4
|500
|521
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia (Campus Figueira da Foz)
|9013
|Biologia Marinha
|30
|29
|1
|7
|0
|0
|8
|500
|521
|Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia (Campus Figueira da Foz)
|L426
|Engenharia Naval e Oceânica
|25
|12
|13
|2
|0
|0
|15
|500
|7.240
|Universidade de Coimbra - Escola Superior de Enfermagem
|9500
|Enfermagem
|311
|317
|0
|25
|0
|0
|25
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|8262
|Biologia Humana
|33
|23
|10
|0
|0
|0
|10
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9003
|Agronomia
|36
|36
|0
|1
|0
|0
|1
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9011
|Biologia
|36
|36
|0
|3
|0
|0
|3
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9012
|Biologia e Geologia
|18
|11
|7
|3
|0
|0
|10
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9015
|Bioquímica
|32
|19
|13
|1
|0
|0
|14
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9016
|Biotecnologia
|27
|14
|13
|0
|0
|0
|13
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9119
|Engenharia Informática
|58
|54
|4
|0
|0
|0
|4
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9143
|Geografia
|34
|37
|0
|3
|0
|0
|3
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9209
|Matemática
|15
|9
|6
|1
|0
|0
|7
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9210
|Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
|22
|17
|5
|0
|0
|0
|5
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9751
|Engenharia Mecatrónica
|20
|7
|13
|0
|0
|0
|13
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9752
|Enologia
|18
|4
|14
|0
|0
|0
|14
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9760
|Física e Química
|12
|0
|12
|0
|0
|0
|12
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9818
|Ciência e Tecnologia Animal
|35
|35
|0
|2
|0
|0
|2
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9847
|Medicina Veterinária
|58
|59
|0
|1
|0
|0
|0
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|9910
|Engenharia de Energias Renováveis
|12
|0
|12
|0
|0
|0
|12
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|L090
|Ecologia e Ambiente
|12
|8
|4
|1
|0
|0
|5
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|L221
|Engenharia Aeroespacial
|25
|20
|5
|2
|0
|0
|7
|600
|602
|Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
|L227
|Inteligência Artificial e Ciência de Dados
|20
|7
|13
|0
|0
|0
|13
|600
|603
|Universidade de Évora - Escola de Artes
|9069
|Design
|42
|42
|0
|7
|0
|0
|7
|600
|603
|Universidade de Évora - Escola de Artes
|9243
|Teatro
|26
|27
|0
|4
|0
|0
|4
|600
|603
|Universidade de Évora - Escola de Artes
|9257
|Arquitetura
|38
|38
|0
|4
|0
|0
|4
|600
|603
|Universidade de Évora - Escola de Artes
|9347
|Artes Plásticas e Multimédia
|38
|41
|0
|5
|0
|0
|5
|600
|604
|Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
|8251
|História e Arqueologia
|45
|45
|0
|2
|0
|0
|2
|600
|604
|Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
|9026
|Ciências da Educação
|30
|30
|0
|3
|0
|0
|3
|600
|604
|Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
|9081
|Economia
|40
|40
|0
|6
|0
|0
|6
|600
|604
|Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
|9147
|Gestão
|74
|75
|0
|8
|0
|0
|8
|600
|604
|Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
|9219
|Psicologia
|60
|62
|0
|14
|0
|0
|14
|600
|604
|Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
|9229
|Relações Internacionais
|72
|72
|0
|9
|0
|0
|9
|600
|604
|Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
|9240
|Sociologia
|45
|47
|0
|3
|0
|0
|3
|600
|604
|Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
|9254
|Turismo
|46
|47
|0
|8
|0
|0
|8
|600
|604
|Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
|9787
|Património Cultural
|22
|15
|7
|2
|0
|0
|9
|600
|604
|Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
|9853
|Educação Básica
|36
|36
|0
|1
|0
|0
|1
|600
|604
|Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
|L047
|Línguas e Literaturas
|55
|46
|9
|4
|0
|0
|13
|600
|604
|Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
|L365
|Filosofia e Cultura Contemporânea
|14
|14
|0
|1
|0
|0
|1
|600
|605
|Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano
|9494
|Ciências Farmacêuticas
|20
|20
|0
|2
|0
|0
|2
|600
|605
|Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano
|9707
|Ciências do Desporto
|55
|56
|0
|8
|0
|0
|8
|600
|605
|Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano
|9841
|Reabilitação Psicomotora
|26
|26
|0
|4
|0
|0
|4
|600
|605
|Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano
|L256
|Ciências Biomédicas e da Saúde
|34
|34
|0
|6
|0
|0
|6
|600
|7.030
|Universidade de Évora - Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus
|9500
|Enfermagem
|71
|72
|0
|12
|0
|0
|12
|900
|901
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas
|9554
|Ciências da Nutrição
|32
|32
|0
|1
|0
|0
|1
|900
|901
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas
|9813
|Medicina
|232
|232
|0
|2
|0
|1
|1
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9006
|Arqueologia
|27
|28
|0
|4
|0
|0
|4
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9020
|Ciência Política e Relações Internacionais
|81
|81
|0
|7
|0
|1
|6
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9023
|Ciências da Comunicação
|97
|98
|0
|4
|0
|0
|4
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9040
|Ciências da Linguagem
|20
|17
|3
|3
|0
|0
|6
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9046
|Ciências Musicais
|43
|44
|0
|12
|0
|0
|12
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9139
|Filosofia
|25
|25
|0
|2
|0
|0
|2
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9145
|Geografia e Planeamento Regional
|58
|61
|0
|9
|0
|0
|9
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9181
|História
|46
|46
|0
|1
|0
|0
|1
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9182
|História da Arte
|41
|41
|0
|5
|0
|0
|5
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9204
|Línguas, Literaturas e Culturas
|76
|79
|0
|5
|0
|0
|5
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9240
|Sociologia
|62
|64
|0
|12
|0
|0
|12
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9252
|Tradução
|61
|64
|0
|4
|0
|0
|4
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9448
|Antropologia
|44
|45
|0
|7
|0
|0
|7
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|9917
|Estudos Portugueses
|22
|22
|0
|2
|0
|0
|2
|900
|902
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
|L424
|Ciências Sociais (regime pós-laboral)
|20
|20
|0
|4
|0
|0
|4
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|8036
|Conservação - Restauro
|24
|24
|0
|0
|0
|0
|0
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9015
|Bioquímica
|80
|80
|0
|5
|0
|0
|5
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9089
|Engenharia Civil
|58
|58
|0
|1
|0
|0
|1
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9096
|Engenharia de Materiais
|24
|24
|0
|3
|0
|0
|3
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9099
|Engenharia do Ambiente
|50
|29
|21
|3
|0
|0
|24
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9104
|Engenharia e Gestão Industrial
|61
|61
|0
|0
|0
|0
|0
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9113
|Engenharia Física
|33
|33
|0
|0
|0
|0
|0
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9119
|Engenharia Informática
|170
|170
|0
|2
|0
|0
|2
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9123
|Engenharia Mecânica
|77
|77
|0
|0
|0
|0
|0
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9126
|Engenharia Química e Biológica
|69
|45
|24
|0
|0
|0
|24
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9209
|Matemática
|25
|25
|0
|3
|0
|0
|3
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9224
|Química Aplicada
|30
|13
|17
|1
|0
|0
|18
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9348
|Biologia Celular e Molecular
|70
|70
|0
|2
|0
|1
|1
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|9455
|Engenharia Biomédica
|59
|59
|0
|4
|0
|0
|4
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|L167
|Matemática Aplicada à Gestão do Risco
|25
|25
|0
|2
|0
|0
|2
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|L209
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|166
|166
|0
|6
|0
|0
|6
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|L221
|Engenharia Aeroespacial
|30
|30
|0
|0
|0
|0
|0
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|L231
|Engenharia de Micro e Nanotecnologias
|55
|42
|13
|6
|0
|0
|19
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|L286
|Tecnologia Agro-Industrial
|35
|7
|28
|0
|0
|0
|28
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|L347
|Análise e Engenharia de Dados
|25
|25
|0
|0
|0
|0
|0
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|L358
|Engenharia de Comunicações e de Informação
|20
|20
|0
|1
|0
|0
|1
|900
|903
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
|L370
|Geologia para a Sustentabilidade
|20
|21
|0
|0
|0
|0
|0
|900
|904
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Economia
|9081
|Economia
|195
|196
|0
|17
|0
|2
|15
|900
|904
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Economia
|9147
|Gestão
|295
|298
|0
|16
|0
|3
|12
|900
|904
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Economia
|L313
|Estudos do Mar
|34
|34
|0
|2
|0
|1
|1
|900
|906
|Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação
|8259
|Sistemas e Tecnologias de Informação
|45
|46
|0
|2
|0
|0
|2
|900
|906
|Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação
|9155
|Gestão de Informação
|64
|65
|0
|14
|0
|0
|14
|900
|906
|Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação
|L188
|Ciência de Dados
|45
|45
|0
|1
|0
|0
|1
|900
|908
|Universidade Nova de Lisboa - Escola Nacional de Saúde Pública
|L350
|Saúde Pública Global
|42
|42
|0
|8
|0
|0
|8
|900
|911
|Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Direito
|9078
|Direito
|100
|100
|0
|10
|0
|0
|10
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|8183
|Geografia e Planeamento
|45
|45
|0
|4
|0
|0
|4
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|8184
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|32
|14
|18
|1
|0
|0
|19
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|8358
|Direito (regime pós-laboral)
|15
|15
|0
|2
|0
|0
|2
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|8427
|Educação (regime pós-laboral)
|25
|25
|0
|2
|0
|0
|2
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|8494
|Design de Produto
|33
|34
|0
|6
|0
|0
|6
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9002
|Administração Pública
|41
|41
|0
|2
|0
|0
|2
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9006
|Arqueologia
|20
|20
|0
|1
|0
|0
|1
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9012
|Biologia e Geologia
|49
|46
|3
|4
|0
|0
|7
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9015
|Bioquímica
|61
|61
|0
|2
|0
|0
|2
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9019
|Ciência Política
|33
|33
|0
|5
|0
|0
|5
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9023
|Ciências da Comunicação
|65
|65
|0
|8
|0
|0
|8
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9056
|Contabilidade
|35
|35
|0
|1
|0
|0
|1
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9078
|Direito
|110
|110
|0
|12
|0
|0
|12
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9081
|Economia
|95
|95
|0
|13
|0
|0
|13
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9089
|Engenharia Civil
|50
|50
|0
|0
|0
|0
|0
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9096
|Engenharia de Materiais
|27
|22
|5
|1
|0
|0
|6
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9098
|Engenharia de Telecomunicações e Informática
|36
|30
|6
|3
|0
|0
|9
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9104
|Engenharia e Gestão Industrial
|68
|68
|0
|1
|0
|0
|1
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9113
|Engenharia Física
|35
|33
|2
|1
|0
|0
|3
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9119
|Engenharia Informática
|170
|170
|0
|3
|0
|0
|3
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9123
|Engenharia Mecânica
|83
|83
|0
|2
|0
|1
|1
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9126
|Engenharia Química e Biológica
|41
|41
|0
|3
|0
|0
|3
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9127
|Engenharia Têxtil
|19
|5
|14
|1
|0
|0
|15
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9134
|Estudos Culturais
|24
|25
|0
|3
|0
|0
|3
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9139
|Filosofia
|29
|29
|0
|2
|0
|0
|2
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9141
|Física
|20
|3
|17
|0
|0
|0
|17
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9146
|Geologia
|20
|16
|4
|4
|0
|0
|8
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9147
|Gestão
|95
|95
|0
|5
|0
|0
|5
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9181
|História
|43
|43
|0
|1
|0
|0
|1
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9192
|Línguas Aplicadas
|51
|51
|0
|4
|0
|0
|4
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9195
|Línguas e Literaturas Europeias
|60
|62
|0
|3
|0
|0
|3
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9205
|Marketing
|48
|48
|0
|5
|0
|0
|5
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9209
|Matemática
|35
|35
|0
|1
|0
|0
|1
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9219
|Psicologia
|67
|67
|0
|1
|0
|0
|1
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9223
|Química
|15
|4
|11
|0
|0
|0
|11
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9229
|Relações Internacionais
|67
|67
|0
|10
|0
|0
|10
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9240
|Sociologia
|57
|58
|0
|3
|0
|0
|2
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9243
|Teatro
|25
|25
|0
|4
|0
|0
|4
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9257
|Arquitetura
|55
|55
|0
|4
|0
|0
|4
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9353
|Educação
|51
|51
|0
|9
|0
|0
|9
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9379
|Ciências do Ambiente
|37
|36
|1
|4
|0
|0
|5
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9381
|Estatística Aplicada
|26
|18
|8
|1
|0
|0
|9
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9397
|Ciências da Computação
|72
|72
|0
|2
|0
|0
|2
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9455
|Engenharia Biomédica
|65
|65
|0
|3
|0
|0
|3
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9499
|Design e Marketing de Moda
|30
|30
|0
|7
|0
|0
|7
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9688
|Biologia Aplicada
|50
|50
|0
|4
|0
|0
|4
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9785
|Negócios Internacionais
|40
|40
|0
|0
|0
|0
|0
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9813
|Medicina
|122
|122
|0
|0
|0
|0
|0
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9817
|Artes Visuais
|26
|27
|0
|0
|0
|0
|0
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9853
|Educação Básica
|69
|69
|0
|3
|0
|0
|3
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|9917
|Estudos Portugueses
|32
|32
|0
|1
|0
|0
|1
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|A020
|Economia + Gestão
|20
|20
|0
|1
|0
|0
|1
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|A021
|Economia + Negócios Internacionais
|10
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|A022
|Gestão + Negócios Internacionais
|10
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|A023
|Matemática + Física
|10
|4
|6
|0
|0
|0
|6
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|A024
|Física + Química
|10
|0
|10
|0
|0
|0
|10
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|L078
|Criminologia e Justiça Criminal
|35
|37
|0
|4
|0
|0
|4
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|L112
|Proteção Civil e Gestão do Território
|21
|21
|0
|3
|0
|0
|3
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|L147
|Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses
|34
|37
|0
|3
|0
|0
|3
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|L188
|Ciência de Dados
|36
|36
|0
|3
|0
|0
|3
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|L215
|Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação
|141
|141
|0
|4
|0
|0
|4
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|L218
|Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores
|88
|88
|0
|3
|0
|0
|3
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|L221
|Engenharia Aeroespacial
|31
|31
|0
|0
|0
|0
|0
|1.000
|1.000
|Universidade do Minho
|L229
|Engenharia de Polímeros
|20
|12
|8
|0
|0
|0
|8
|1.000
|7.010
|Universidade do Minho - Escola Superior de Enfermagem
|9500
|Enfermagem
|80
|80
|0
|5
|0
|0
|5
|1.100
|1.101
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação
|9554
|Ciências da Nutrição
|67
|67
|0
|10
|0
|0
|10
|1.100
|1.102
|Universidade do Porto - Faculdade de Arquitetura
|9257
|Arquitetura
|125
|125
|0
|4
|0
|0
|4
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|8258
|Arquitetura Paisagista
|25
|25
|0
|8
|0
|0
|8
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|9011
|Biologia
|131
|131
|0
|15
|0
|0
|15
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|9015
|Bioquímica
|92
|92
|0
|4
|0
|0
|4
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|9086
|Engenharia Agronómica
|21
|19
|2
|2
|0
|0
|4
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|9113
|Engenharia Física
|63
|63
|0
|1
|0
|0
|1
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|9141
|Física
|47
|47
|0
|1
|0
|0
|1
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|9146
|Geologia
|33
|15
|18
|2
|0
|0
|20
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|9209
|Matemática
|56
|56
|0
|1
|0
|0
|1
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|9223
|Química
|40
|16
|24
|1
|0
|0
|25
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|9385
|Matemática Aplicada
|63
|63
|0
|0
|0
|0
|0
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|9687
|Bioinformática
|37
|37
|0
|3
|0
|0
|3
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|9696
|Ciência de Computadores
|60
|60
|0
|3
|0
|0
|3
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|9709
|Ciências e Tecnologia do Ambiente
|40
|36
|4
|4
|0
|0
|8
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|L096
|Engenharia Geoespacial
|23
|18
|5
|1
|0
|0
|6
|1.100
|1.103
|Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
|L227
|Inteligência Artificial e Ciência de Dados
|65
|65
|0
|5
|0
|0
|5
|1.100
|1.105
|Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
|9089
|Engenharia Civil
|140
|140
|0
|4
|0
|0
|4
|1.100
|1.105
|Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
|9096
|Engenharia de Materiais
|35
|35
|0
|0
|0
|0
|0
|1.100
|1.105
|Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
|9099
|Engenharia do Ambiente
|35
|35
|0
|2
|0
|0
|2
|1.100
|1.105
|Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
|9104
|Engenharia e Gestão Industrial
|112
|113
|0
|0
|0
|0
|0
|1.100
|1.105
|Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
|9123
|Engenharia Mecânica
|210
|210
|0
|5
|0
|0
|5
|1.100
|1.105
|Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
|9125
|Engenharia Química
|65
|65
|0
|1
|0
|0
|1
|1.100
|1.105
|Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
|9540
|Bioengenharia
|98
|98
|0
|1
|0
|0
|1
|1.100
|1.105
|Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
|L209
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|230
|230
|0
|1
|0
|0
|1
|1.100
|1.105
|Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
|L221
|Engenharia Aeroespacial
|30
|30
|0
|0
|0
|0
|0
|1.100
|1.105
|Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
|L224
|Engenharia Informática e Computação
|284
|284
|0
|4
|0
|0
|4
|1.100
|1.105
|Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
|L236
|Engenharia de Minas e Geo-Ambiente
|20
|20
|0
|3
|0
|0
|3
|1.100
|1.106
|Universidade do Porto - Faculdade de Farmácia
|9494
|Ciências Farmacêuticas
|192
|192
|0
|21
|0
|0
|21
|1.100
|1.107
|Universidade do Porto - Faculdade de Letras
|9006
|Arqueologia
|29
|29
|0
|3
|0
|0
|3
|1.100
|1.107
|Universidade do Porto - Faculdade de Letras
|9023
|Ciências da Comunicação
|75
|75
|0
|5
|0
|0
|5
|1.100
|1.107
|Universidade do Porto - Faculdade de Letras
|9040
|Ciências da Linguagem
|24
|24
|0
|3
|0
|0
|3
|1.100
|1.107
|Universidade do Porto - Faculdade de Letras
|9139
|Filosofia
|55
|55
|0
|16
|0
|0
|16
|1.100
|1.107
|Universidade do Porto - Faculdade de Letras
|9143
|Geografia
|70
|70
|0
|4
|0
|0
|4
|1.100
|1.107
|Universidade do Porto - Faculdade de Letras
|9181
|História
|77
|77
|0
|4
|0
|0
|4
|1.100
|1.107
|Universidade do Porto - Faculdade de Letras
|9182
|História da Arte
|38
|38
|0
|10
|0
|0
|10
|1.100
|1.107
|Universidade do Porto - Faculdade de Letras
|9192
|Línguas Aplicadas
|60
|61
|0
|1
|0
|0
|1
|1.100
|1.107
|Universidade do Porto - Faculdade de Letras
|9197
|Línguas e Relações Internacionais
|80
|81
|0
|7
|0
|0
|7
|1.100
|1.107
|Universidade do Porto - Faculdade de Letras
|9204
|Línguas, Literaturas e Culturas
|79
|80
|0
|5
|0
|0
|4
|1.100
|1.107
|Universidade do Porto - Faculdade de Letras
|9240
|Sociologia
|44
|44
|0
|9
|0
|0
|9
|1.100
|1.107
|Universidade do Porto - Faculdade de Letras
|9694
|Ciência da Informação
|46
|46
|0
|5
|0
|0
|5
|1.100
|1.107
|Universidade do Porto - Faculdade de Letras
|L251
|Literatura e Estudos Interartes
|42
|42
|0
|0
|0
|0
|0
|1.100
|1.108
|Universidade do Porto - Faculdade de Medicina
|9813
|Medicina
|245
|245
|0
|1
|0
|0
|1
|1.100
|1.108
|Universidade do Porto - Faculdade de Medicina
|L307
|Saúde Digital e Inovação Biomédica
|35
|35
|0
|0
|0
|0
|0
|1.100
|1.108
|Universidade do Porto - Faculdade de Medicina
|L407
|Ciências da Saúde Pública
|38
|39
|0
|6
|0
|0
|6
|1.100
|1.109
|Universidade do Porto - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
|9026
|Ciências da Educação
|47
|47
|0
|15
|0
|0
|15
|1.100
|1.109
|Universidade do Porto - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
|9219
|Psicologia
|123
|123
|0
|7
|0
|0
|7
|1.100
|1.110
|Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
|9708
|Ciências do Meio Aquático
|35
|35
|0
|4
|0
|0
|4
|1.100
|1.110
|Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
|9813
|Medicina
|155
|155
|0
|0
|0
|0
|0
|1.100
|1.110
|Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
|9847
|Medicina Veterinária
|63
|63
|0
|4
|0
|0
|4
|1.100
|1.111
|Universidade do Porto - Faculdade de Desporto
|9707
|Ciências do Desporto
|124
|124
|0
|5
|0
|0
|5
|1.100
|1.113
|Universidade do Porto - Faculdade de Medicina Dentária
|9548
|Medicina Dentária
|66
|66
|0
|1
|0
|0
|1
|1.100
|1.114
|Universidade do Porto - Faculdade de Direito
|9066
|Criminologia
|46
|46
|0
|3
|0
|0
|3
|1.100
|1.114
|Universidade do Porto - Faculdade de Direito
|9078
|Direito
|155
|155
|0
|15
|0
|0
|15
|1.100
|1.116
|Universidade do Porto - FEP Faculdade de Economia e Gestão
|9081
|Economia
|179
|179
|0
|6
|0
|0
|6
|1.100
|1.116
|Universidade do Porto - FEP Faculdade de Economia e Gestão
|9147
|Gestão
|179
|179
|0
|4
|0
|0
|4
|1.100
|1.116
|Universidade do Porto - FEP Faculdade de Economia e Gestão
|A001
|Gestão (ensino em Inglês)
|30
|30
|0
|4
|0
|0
|4
|1.100
|1.116
|Universidade do Porto - FEP Faculdade de Economia e Gestão
|A006
|Economia (ensino em Inglês)
|30
|30
|0
|1
|0
|0
|1
|1.100
|5.402
|Universidade do Porto - Faculdade de Belas-Artes
|8399
|Desenho
|25
|25
|0
|1
|0
|0
|1
|1.100
|5.402
|Universidade do Porto - Faculdade de Belas-Artes
|9007
|Artes Plásticas
|64
|64
|0
|2
|0
|0
|2
|1.100
|5.402
|Universidade do Porto - Faculdade de Belas-Artes
|9070
|Design de Comunicação
|57
|58
|0
|3
|0
|0
|3
|1.100
|7.270
|Universidade do Porto - Escola Superior de Enfermagem
|9500
|Enfermagem
|257
|257
|0
|27
|0
|0
|27
|1.200
|1.201
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias
|9003
|Agronomia
|25
|24
|1
|1
|0
|0
|2
|1.200
|1.201
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias
|9752
|Enologia
|30
|12
|18
|0
|0
|0
|18
|1.200
|1.201
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias
|9847
|Medicina Veterinária
|92
|92
|0
|3
|0
|0
|3
|1.200
|1.201
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias
|L352
|Ciência Animal
|25
|25
|0
|5
|0
|0
|5
|1.200
|1.201
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias
|L372
|Ciências e Tecnologias Florestais
|20
|4
|16
|0
|0
|0
|16
|1.200
|1.201
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias
|L412
|Tecnologia dos Espaços Verdes
|25
|0
|25
|0
|0
|0
|25
|1.200
|1.202
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais
|9005
|Animação Sociocultural
|20
|21
|0
|6
|0
|0
|6
|1.200
|1.202
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais
|9023
|Ciências da Comunicação
|69
|69
|0
|14
|0
|0
|14
|1.200
|1.202
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais
|9081
|Economia
|53
|53
|0
|8
|0
|0
|8
|1.200
|1.202
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais
|9147
|Gestão
|71
|71
|0
|4
|0
|0
|4
|1.200
|1.202
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais
|9196
|Línguas e Relações Empresariais
|60
|60
|0
|4
|0
|0
|4
|1.200
|1.202
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais
|9204
|Línguas, Literaturas e Culturas
|40
|41
|0
|4
|0
|0
|4
|1.200
|1.202
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais
|9219
|Psicologia
|72
|72
|0
|9
|0
|0
|9
|1.200
|1.202
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais
|9238
|Serviço Social
|45
|45
|0
|6
|0
|0
|6
|1.200
|1.202
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais
|9254
|Turismo
|57
|58
|0
|5
|0
|0
|5
|1.200
|1.202
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais
|9803
|Teatro e Artes Performativas
|20
|16
|4
|2
|0
|0
|6
|1.200
|1.202
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais
|9853
|Educação Básica
|68
|68
|0
|5
|0
|0
|5
|1.200
|1.202
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais
|L312
|Cultura e Transformação Digital
|35
|12
|23
|3
|0
|0
|26
|1.200
|1.203
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
|9052
|Comunicação e Multimédia
|68
|68
|0
|5
|0
|0
|5
|1.200
|1.203
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
|9089
|Engenharia Civil
|15
|10
|5
|0
|0
|0
|5
|1.200
|1.203
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
|9104
|Engenharia e Gestão Industrial
|25
|18
|7
|1
|0
|0
|8
|1.200
|1.203
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
|9113
|Engenharia Física
|10
|0
|10
|0
|0
|0
|10
|1.200
|1.203
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
|9119
|Engenharia Informática
|140
|88
|52
|5
|0
|0
|57
|1.200
|1.203
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
|9123
|Engenharia Mecânica
|30
|30
|0
|1
|0
|0
|1
|1.200
|1.203
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
|9455
|Engenharia Biomédica
|25
|13
|12
|2
|0
|0
|14
|1.200
|1.203
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
|L193
|Matemática Aplicada e Ciência de Dados
|20
|12
|8
|0
|0
|0
|8
|1.200
|1.203
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
|L209
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|30
|30
|0
|1
|0
|0
|1
|1.200
|1.203
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
|L253
|Design Sustentável
|50
|50
|0
|8
|0
|0
|8
|1.200
|1.204
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
|9011
|Biologia
|35
|28
|7
|3
|0
|0
|10
|1.200
|1.204
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
|9012
|Biologia e Geologia
|20
|11
|9
|1
|0
|0
|10
|1.200
|1.204
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
|9015
|Bioquímica
|50
|44
|6
|3
|0
|0
|9
|1.200
|1.204
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
|9351
|Ciências Biomédicas
|38
|38
|0
|2
|0
|0
|2
|1.200
|1.204
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
|9379
|Ciências do Ambiente
|18
|8
|10
|0
|0
|0
|10
|1.200
|1.204
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
|9540
|Bioengenharia
|20
|8
|12
|1
|0
|0
|13
|1.200
|1.204
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
|9554
|Ciências da Nutrição
|40
|40
|0
|9
|0
|0
|9
|1.200
|1.204
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
|9707
|Ciências do Desporto
|110
|110
|0
|15
|0
|0
|15
|1.200
|1.204
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
|9761
|Genética e Biotecnologia
|52
|39
|13
|4
|0
|0
|17
|1.200
|1.204
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
|9813
|Medicina
|40
|40
|0
|0
|0
|0
|0
|1.200
|1.204
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
|L399
|Psicomotricidade
|30
|12
|18
|1
|0
|0
|19
|1.200
|7.080
|Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola Superior de Saúde
|9500
|Enfermagem
|95
|95
|0
|9
|0
|0
|9
|1.300
|1.306
|Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades
|9069
|Design
|33
|33
|0
|4
|0
|0
|4
|1.300
|1.306
|Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades
|9196
|Línguas e Relações Empresariais
|43
|43
|0
|0
|0
|0
|0
|1.300
|1.306
|Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades
|9219
|Psicologia
|30
|31
|0
|3
|0
|0
|3
|1.300
|1.306
|Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades
|9720
|Comunicação, Cultura e Organizações
|37
|38
|0
|4
|0
|0
|4
|1.300
|1.306
|Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades
|9817
|Artes Visuais
|18
|18
|0
|0
|0
|0
|0
|1.300
|1.306
|Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades
|L150
|Estudos de Cultura
|34
|14
|20
|3
|0
|0
|23
|1.300
|1.307
|Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia
|9015
|Bioquímica
|20
|20
|0
|1
|0
|0
|1
|1.300
|1.307
|Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia
|9089
|Engenharia Civil
|20
|11
|9
|3
|0
|0
|12
|1.300
|1.307
|Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia
|9107
|Engenharia Eletrónica e Telecomunicações
|15
|5
|10
|0
|0
|0
|10
|1.300
|1.307
|Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia
|9119
|Engenharia Informática
|100
|81
|19
|1
|0
|0
|20
|1.300
|1.307
|Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia
|9209
|Matemática
|20
|8
|12
|0
|0
|0
|12
|1.300
|1.307
|Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia
|9455
|Engenharia Biomédica
|30
|7
|23
|1
|0
|0
|24
|1.300
|1.307
|Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia
|L367
|Engenharia Física e Computacional
|15
|1
|14
|0
|0
|0
|14
|1.300
|1.308
|Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Sociais
|9026
|Ciências da Educação
|31
|31
|0
|3
|0
|0
|3
|1.300
|1.308
|Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Sociais
|9081
|Economia
|37
|24
|13
|1
|0
|0
|14
|1.300
|1.308
|Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Sociais
|9147
|Gestão
|55
|55
|0
|0
|0
|0
|0
|1.300
|1.308
|Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Sociais
|9736
|Educação Física e Desporto
|30
|31
|0
|3
|0
|0
|3
|1.300
|1.308
|Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Sociais
|9853
|Educação Básica
|25
|25
|0
|0
|0
|0
|0
|1.300
|1.309
|Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências da Vida
|8083
|Ciclo Básico de Medicina
|38
|38
|0
|1
|0
|0
|1
|1.300
|1.309
|Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências da Vida
|9011
|Biologia
|21
|21
|0
|3
|0
|0
|3
|1.300
|1.320
|Universidade da Madeira - Escola Superior de Saúde
|9500
|Enfermagem
|26
|26
|0
|10
|0
|0
|10
|1.300
|1.321
|Universidade da Madeira - Escola Superior de Tecnologias e Gestão
|9076
|Direção e Gestão Hoteleira
|36
|37
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.501
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Arquitetura
|9069
|Design
|50
|50
|0
|3
|0
|0
|3
|1.500
|1.501
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Arquitetura
|9071
|Design de Moda
|50
|51
|0
|3
|0
|0
|3
|1.500
|1.501
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Arquitetura
|9257
|Arquitetura
|209
|209
|0
|10
|0
|0
|10
|1.500
|1.502
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
|8399
|Desenho
|54
|54
|0
|5
|0
|0
|5
|1.500
|1.502
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
|9070
|Design de Comunicação
|84
|84
|0
|10
|0
|0
|10
|1.500
|1.502
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
|9072
|Design de Equipamento
|50
|51
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.502
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
|9754
|Escultura
|50
|51
|0
|8
|0
|0
|8
|1.500
|1.502
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
|9790
|Pintura
|50
|52
|0
|2
|0
|0
|2
|1.500
|1.502
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
|9904
|Arte Multimédia
|73
|75
|0
|9
|0
|0
|9
|1.500
|1.502
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
|L010
|Ciências da Arte e do Património
|25
|26
|0
|4
|0
|0
|4
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|9011
|Biologia
|174
|175
|0
|8
|0
|0
|8
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|9015
|Bioquímica
|70
|70
|0
|4
|0
|0
|4
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|9113
|Engenharia Física
|40
|40
|0
|0
|0
|0
|0
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|9119
|Engenharia Informática
|105
|105
|0
|2
|0
|0
|2
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|9141
|Física
|40
|39
|1
|3
|0
|0
|4
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|9146
|Geologia
|72
|74
|0
|6
|0
|0
|6
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|9209
|Matemática
|50
|50
|0
|2
|0
|0
|2
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|9212
|Meteorologia, Oceanografia e Geofísica
|23
|23
|0
|3
|0
|0
|3
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|9223
|Química
|27
|21
|6
|1
|0
|0
|7
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|9226
|Química Tecnológica
|21
|21
|0
|2
|0
|0
|2
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|9381
|Estatística Aplicada
|30
|30
|0
|4
|0
|0
|4
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|9385
|Matemática Aplicada
|77
|77
|0
|3
|0
|0
|3
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|L079
|Tecnologias de Informação
|65
|66
|0
|2
|0
|0
|2
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|L096
|Engenharia Geoespacial
|20
|12
|8
|2
|0
|0
|10
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|L204
|Engenharia Biomédica e Biofísica
|43
|43
|0
|4
|0
|1
|3
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|L214
|Engenharia da Energia e Ambiente
|30
|28
|2
|0
|0
|0
|2
|1.500
|1.503
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
|L405
|Ciência de Dados
|30
|30
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.504
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito
|8358
|Direito (regime pós-laboral)
|82
|56
|26
|12
|0
|0
|38
|1.500
|1.504
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito
|9078
|Direito
|445
|447
|0
|57
|0
|0
|57
|1.500
|1.505
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Farmácia
|9494
|Ciências Farmacêuticas
|215
|215
|0
|16
|0
|0
|16
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|8413
|Artes e Humanidades
|62
|64
|0
|7
|0
|0
|7
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|8458
|Estudos Gerais
|61
|62
|0
|16
|0
|0
|16
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|9006
|Arqueologia
|36
|36
|0
|3
|0
|0
|3
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|9040
|Ciências da Linguagem
|40
|42
|0
|8
|0
|0
|8
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|9131
|Estudos Africanos
|20
|20
|0
|5
|0
|0
|5
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|9132
|Estudos Artísticos
|54
|55
|0
|5
|0
|0
|5
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|9133
|Estudos Clássicos
|19
|20
|0
|0
|0
|0
|0
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|9135
|Estudos Europeus
|58
|58
|0
|5
|0
|0
|5
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|9139
|Filosofia
|46
|46
|0
|15
|0
|0
|15
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|9181
|História
|65
|65
|0
|9
|0
|0
|9
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|9182
|História da Arte
|44
|44
|0
|8
|0
|0
|8
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|9204
|Línguas, Literaturas e Culturas
|211
|219
|0
|16
|0
|0
|16
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|9252
|Tradução
|63
|65
|0
|7
|0
|0
|7
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|9914
|Estudos Asiáticos
|32
|33
|0
|2
|0
|0
|2
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|9917
|Estudos Portugueses
|24
|25
|0
|3
|0
|0
|3
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|L097
|Estudos Comparatistas
|20
|20
|0
|3
|0
|0
|3
|1.500
|1.506
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
|L288
|Estudos de Cultura e Comunicação Intercultural
|58
|60
|0
|8
|0
|0
|8
|1.500
|1.507
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina
|9554
|Ciências da Nutrição
|30
|30
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.507
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina
|9813
|Medicina
|297
|297
|0
|5
|0
|0
|5
|1.500
|1.508
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária
|9548
|Medicina Dentária
|70
|70
|0
|2
|0
|0
|2
|1.500
|1.508
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária
|9556
|Higiene Oral
|44
|44
|0
|15
|0
|0
|15
|1.500
|1.508
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária
|9791
|Prótese Dentária
|27
|27
|0
|9
|0
|0
|9
|1.500
|1.509
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Veterinária
|9847
|Medicina Veterinária
|109
|109
|0
|6
|0
|0
|6
|1.500
|1.510
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana
|9068
|Dança
|21
|21
|0
|2
|0
|0
|2
|1.500
|1.510
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana
|9162
|Gestão do Desporto
|32
|32
|0
|10
|0
|0
|10
|1.500
|1.510
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana
|9707
|Ciências do Desporto
|169
|170
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.510
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana
|9841
|Reabilitação Psicomotora
|50
|50
|0
|15
|0
|0
|15
|1.500
|1.511
|Universidade de Lisboa - Faculdade de Psicologia
|9219
|Psicologia
|137
|138
|0
|11
|0
|1
|10
|1.500
|1.513
|Universidade de Lisboa - Instituto de Educação
|L040
|Educação e Formação
|72
|74
|0
|26
|0
|0
|26
|1.500
|1.514
|Universidade de Lisboa - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
|8411
|Planeamento e Gestão do Território
|48
|50
|0
|5
|0
|0
|5
|1.500
|1.514
|Universidade de Lisboa - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
|9143
|Geografia
|106
|108
|0
|3
|0
|0
|3
|1.500
|1.515
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
|8258
|Arquitetura Paisagista
|22
|22
|0
|2
|0
|0
|2
|1.500
|1.515
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
|8377
|Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais
|20
|7
|13
|0
|0
|0
|13
|1.500
|1.515
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
|9011
|Biologia
|38
|38
|0
|3
|0
|0
|3
|1.500
|1.515
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
|9086
|Engenharia Agronómica
|57
|40
|17
|5
|0
|0
|22
|1.500
|1.515
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
|9087
|Engenharia Alimentar
|34
|12
|22
|1
|0
|0
|23
|1.500
|1.515
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
|9099
|Engenharia do Ambiente
|19
|7
|12
|0
|0
|0
|12
|1.500
|1.515
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
|9129
|Engenharia Zootécnica
|25
|25
|0
|5
|0
|0
|5
|1.500
|1.516
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
|8014
|Serviço Social (regime pós-laboral)
|32
|32
|0
|4
|0
|0
|4
|1.500
|1.516
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
|8102
|Administração Pública (regime pós-laboral)
|41
|42
|0
|10
|0
|0
|10
|1.500
|1.516
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
|8109
|Sociologia (regime pós-laboral)
|30
|30
|0
|4
|0
|0
|4
|1.500
|1.516
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
|8111
|Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral)
|52
|54
|0
|10
|0
|0
|10
|1.500
|1.516
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
|8363
|Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral)
|33
|33
|0
|6
|0
|0
|6
|1.500
|1.516
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
|8364
|Relações Internacionais (regime pós-laboral)
|50
|51
|0
|16
|0
|0
|16
|1.500
|1.516
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
|9002
|Administração Pública
|68
|71
|0
|16
|0
|0
|16
|1.500
|1.516
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
|9019
|Ciência Política
|44
|44
|0
|10
|0
|0
|10
|1.500
|1.516
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
|9023
|Ciências da Comunicação
|56
|58
|0
|7
|0
|0
|7
|1.500
|1.516
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
|9157
|Gestão de Recursos Humanos
|65
|66
|0
|7
|0
|0
|7
|1.500
|1.516
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
|9229
|Relações Internacionais
|68
|70
|0
|2
|0
|1
|0
|1.500
|1.516
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
|9238
|Serviço Social
|54
|55
|0
|9
|0
|0
|9
|1.500
|1.516
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
|9240
|Sociologia
|46
|47
|0
|9
|0
|0
|9
|1.500
|1.516
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
|9448
|Antropologia
|41
|41
|0
|7
|0
|0
|7
|1.500
|1.517
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão
|9081
|Economia
|132
|132
|0
|19
|0
|0
|19
|1.500
|1.517
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão
|9147
|Gestão
|137
|137
|0
|15
|0
|0
|15
|1.500
|1.517
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão
|9210
|Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
|30
|30
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.517
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão
|A001
|Gestão (ensino em Inglês)
|60
|60
|0
|12
|0
|1
|11
|1.500
|1.517
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão
|A006
|Economia (ensino em Inglês)
|30
|30
|0
|5
|0
|0
|5
|1.500
|1.517
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão
|A013
|Finanças (ensino em inglês)
|32
|32
|0
|3
|0
|0
|3
|1.500
|1.517
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão
|A018
|Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (ensino em inglês)
|30
|30
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|9089
|Engenharia Civil
|138
|138
|0
|5
|0
|0
|5
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|9096
|Engenharia de Materiais
|25
|25
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|9099
|Engenharia do Ambiente
|31
|31
|0
|3
|0
|0
|3
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|9121
|Engenharia Informática e de Computadores
|183
|183
|0
|4
|0
|1
|3
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|9123
|Engenharia Mecânica
|160
|160
|0
|5
|0
|0
|5
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|9125
|Engenharia Química
|75
|75
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|9257
|Arquitetura
|47
|47
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|9345
|Matemática Aplicada e Computação
|68
|68
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|9455
|Engenharia Biomédica
|102
|102
|0
|6
|0
|0
|6
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|9474
|Engenharia Biológica
|61
|61
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|L162
|Engenharia Naval e Oceânica
|30
|30
|0
|0
|0
|0
|0
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|L209
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|220
|220
|0
|7
|0
|0
|7
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|L221
|Engenharia Aeroespacial
|135
|135
|0
|7
|0
|0
|7
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|L233
|Engenharia Física Tecnológica
|112
|112
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|L239
|Engenharia de Minas e Recursos Energéticos
|20
|20
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.518
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
|L343
|Engenharia Geral (GENI) (ensino em inglês)
|30
|30
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.519
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico (Tagus Park)
|9098
|Engenharia de Telecomunicações e Informática
|55
|22
|33
|2
|0
|0
|35
|1.500
|1.519
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico (Tagus Park)
|9104
|Engenharia e Gestão Industrial
|81
|81
|0
|2
|0
|0
|2
|1.500
|1.519
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico (Tagus Park)
|9121
|Engenharia Informática e de Computadores
|90
|90
|0
|1
|0
|0
|1
|1.500
|1.519
|Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico (Tagus Park)
|9912
|Engenharia Eletrónica
|34
|26
|8
|1
|0
|0
|9
|1.500
|7.260
|Universidade de Lisboa - Escola Superior de Enfermagem
|9500
|Enfermagem
|278
|280
|0
|31
|0
|0
|31
|3.020
|3.021
|Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária
|9003
|Agronomia
|49
|3
|46
|1
|0
|0
|47
|3.020
|3.021
|Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária
|9099
|Engenharia do Ambiente
|20
|0
|20
|0
|0
|0
|20
|3.020
|3.021
|Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária
|9350
|Ciência e Tecnologia dos Alimentos
|24
|0
|24
|0
|0
|0
|24
|3.020
|3.022
|Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação
|9010
|Audiovisual e Multimédia
|35
|32
|3
|7
|0
|0
|10
|3.020
|3.022
|Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação
|9238
|Serviço Social
|45
|49
|0
|5
|0
|0
|5
|3.020
|3.022
|Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação
|9563
|Desporto
|36
|37
|0
|10
|0
|0
|10
|3.020
|3.022
|Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação
|9853
|Educação Básica
|42
|36
|6
|6
|0
|0
|12
|3.020
|3.023
|Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
|9119
|Engenharia Informática
|59
|6
|53
|0
|0
|0
|53
|3.020
|3.023
|Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
|9152
|Gestão de Empresas
|43
|31
|12
|8
|0
|0
|20
|3.020
|3.023
|Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
|9242
|Solicitadoria
|45
|46
|0
|4
|0
|0
|4
|3.020
|3.023
|Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
|9254
|Turismo
|39
|18
|21
|4
|0
|0
|25
|3.020
|3.023
|Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
|9994
|Gestão de Empresas (regime pós-laboral)
|20
|1
|19
|0
|0
|0
|19
|3.020
|7.005
|Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde
|8138
|Terapia Ocupacional
|28
|28
|0
|5
|0
|0
|5
|3.020
|7.005
|Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde
|9500
|Enfermagem
|37
|38
|0
|8
|0
|0
|8
|3.030
|3.031
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
|8015
|Solicitadoria (regime pós-laboral)
|25
|25
|0
|3
|0
|0
|3
|3.030
|3.031
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
|9056
|Contabilidade
|40
|40
|0
|5
|0
|0
|5
|3.030
|3.031
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
|9140
|Finanças
|32
|32
|0
|4
|0
|0
|4
|3.030
|3.031
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
|9152
|Gestão de Empresas
|40
|41
|0
|3
|0
|0
|3
|3.030
|3.031
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
|9242
|Solicitadoria
|39
|39
|0
|4
|0
|0
|4
|3.030
|3.031
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
|9759
|Fiscalidade
|31
|31
|0
|3
|0
|0
|3
|3.030
|3.031
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
|9869
|Contabilidade (regime pós-laboral)
|25
|22
|3
|2
|0
|0
|5
|3.030
|3.031
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
|9990
|Fiscalidade (regime pós-laboral)
|20
|5
|15
|0
|0
|0
|15
|3.030
|3.031
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
|9994
|Gestão de Empresas (regime pós-laboral)
|29
|30
|0
|1
|0
|0
|0
|3.030
|3.031
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
|L140
|Gestão Pública
|40
|40
|0
|2
|0
|0
|2
|3.030
|3.032
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
|8311
|Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais
|30
|23
|7
|0
|0
|0
|7
|3.030
|3.032
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
|8409
|Engenharia de Sistemas Informáticos
|33
|33
|0
|0
|0
|0
|0
|3.030
|3.032
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
|8417
|Engenharia de Sistemas Informáticos (regime pós-laboral)
|25
|21
|4
|2
|0
|0
|6
|3.030
|3.032
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
|9104
|Engenharia e Gestão Industrial
|25
|25
|0
|2
|0
|0
|2
|3.030
|3.032
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
|9112
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|25
|25
|0
|2
|0
|0
|2
|3.030
|3.032
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
|L394
|Engenharia de Dados e Inteligência Artificial
|25
|25
|0
|0
|0
|0
|0
|3.030
|3.033
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Design
|9074
|Design Industrial
|39
|39
|0
|9
|0
|0
|9
|3.030
|3.033
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Design
|9470
|Design Gráfico
|44
|46
|0
|3
|0
|0
|3
|3.030
|3.033
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Design
|9873
|Design Gráfico (regime pós-laboral)
|25
|25
|0
|4
|0
|0
|4
|3.030
|3.033
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Design
|L260
|Design Audiovisual
|31
|32
|0
|2
|0
|0
|2
|3.030
|3.034
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Hotelaria e Turismo
|8156
|Gestão de Atividades Turísticas
|44
|37
|7
|6
|0
|0
|13
|3.030
|3.034
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Hotelaria e Turismo
|8341
|Gestão de Atividades Turísticas (regime pós-laboral)
|30
|3
|27
|1
|0
|0
|28
|3.030
|3.034
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Hotelaria e Turismo
|9173
|Gestão Hoteleira
|33
|33
|0
|2
|0
|0
|2
|3.030
|3.034
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Hotelaria e Turismo
|L373
|Gastronomia e Sustentabilidade Alimentar
|20
|10
|10
|4
|0
|0
|14
|3.030
|3.036
|Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Desporto, Bem-Estar e Sistemas Biomédicos
|9563
|Desporto
|20
|20
|0
|1
|0
|0
|1
|3.040
|3.041
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
|9085
|Enfermagem Veterinária
|50
|18
|32
|1
|0
|0
|33
|3.040
|3.041
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
|9086
|Engenharia Agronómica
|25
|0
|25
|0
|0
|0
|25
|3.040
|3.041
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
|9087
|Engenharia Alimentar
|20
|0
|20
|0
|0
|0
|20
|3.040
|3.041
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
|9099
|Engenharia do Ambiente
|20
|0
|20
|0
|0
|0
|20
|3.040
|3.041
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
|9129
|Engenharia Zootécnica
|15
|0
|15
|0
|0
|0
|15
|3.040
|3.041
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
|9752
|Enologia
|12
|0
|12
|0
|0
|0
|12
|3.040
|3.041
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
|L029
|Biologia e Biotecnologia
|30
|1
|29
|0
|0
|0
|29
|3.040
|3.042
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
|8323
|Línguas Estrangeiras: Inglês e Espanhol
|35
|24
|11
|4
|0
|0
|15
|3.040
|3.042
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
|8374
|Línguas para Relações Internacionais
|60
|46
|14
|6
|0
|0
|20
|3.040
|3.042
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
|9082
|Educação Ambiental
|25
|0
|25
|0
|0
|0
|25
|3.040
|3.042
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
|9084
|Educação Social
|90
|43
|47
|10
|0
|0
|57
|3.040
|3.042
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
|9563
|Desporto
|50
|51
|0
|10
|0
|0
|10
|3.040
|3.042
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
|9853
|Educação Básica
|75
|75
|0
|12
|0
|0
|12
|3.040
|3.042
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
|9898
|Arte e Design
|55
|55
|0
|9
|0
|0
|9
|3.040
|3.042
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
|9933
|Animação e Produção Artística
|30
|6
|24
|3
|0
|0
|27
|3.040
|3.042
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
|L088
|Relações Lusófonas e Língua Portuguesa
|25
|2
|23
|0
|0
|0
|23
|3.040
|3.042
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
|L175
|Música em Contextos Comunitários
|25
|2
|23
|0
|0
|0
|23
|3.040
|3.043
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
|9056
|Contabilidade
|60
|18
|42
|5
|0
|0
|47
|3.040
|3.043
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
|9089
|Engenharia Civil
|30
|0
|30
|0
|0
|0
|30
|3.040
|3.043
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
|9104
|Engenharia e Gestão Industrial
|15
|0
|15
|0
|0
|0
|15
|3.040
|3.043
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
|9119
|Engenharia Informática
|90
|17
|73
|1
|0
|0
|74
|3.040
|3.043
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
|9123
|Engenharia Mecânica
|40
|2
|38
|0
|0
|0
|38
|3.040
|3.043
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
|9125
|Engenharia Química
|20
|0
|20
|0
|0
|0
|20
|3.040
|3.043
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
|9147
|Gestão
|110
|112
|0
|21
|0
|0
|21
|3.040
|3.043
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
|9910
|Engenharia de Energias Renováveis
|60
|0
|60
|0
|0
|0
|60
|3.040
|3.043
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
|A019
|Gestão de Negócios Internacionais (ensino em Inglês)
|50
|7
|43
|0
|0
|0
|43
|3.040
|3.043
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
|L069
|Tecnologia Biomédica
|40
|4
|36
|0
|0
|0
|36
|3.040
|3.043
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
|L209
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|40
|0
|40
|0
|0
|0
|40
|3.040
|3.043
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
|L423
|Tecnologias Digitais e Gestão
|40
|0
|40
|0
|0
|0
|40
|3.040
|3.045
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela
|8309
|Design de Jogos Digitais
|50
|16
|34
|3
|0
|0
|37
|3.040
|3.045
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela
|9165
|Gestão e Administração Pública
|65
|16
|49
|2
|0
|0
|51
|3.040
|3.045
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela
|9188
|Informática e Comunicações
|30
|0
|30
|0
|0
|0
|30
|3.040
|3.045
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela
|9205
|Marketing
|40
|36
|4
|7
|0
|0
|11
|3.040
|3.045
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela
|9213
|Multimédia
|45
|17
|28
|3
|0
|0
|31
|3.040
|3.045
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela
|9242
|Solicitadoria
|60
|60
|0
|13
|0
|0
|13
|3.040
|3.045
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela
|9254
|Turismo
|45
|2
|43
|1
|0
|0
|44
|3.040
|3.045
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela
|9773
|Jornalismo e Comunicação
|30
|28
|2
|8
|0
|0
|10
|3.040
|3.046
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar
|9076
|Direção e Gestão Hoteleira
|20
|5
|15
|0
|0
|0
|15
|3.040
|3.046
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar
|L136
|Osteopatia
|20
|2
|18
|1
|0
|0
|19
|3.040
|3.046
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar
|L361
|Restauração e Tecnologia Alimentar
|20
|1
|19
|0
|0
|0
|19
|3.040
|7.015
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança
|8149
|Dietética e Nutrição
|30
|9
|21
|2
|0
|0
|23
|3.040
|7.015
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança
|9500
|Enfermagem
|50
|50
|0
|8
|0
|0
|8
|3.040
|7.015
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança
|9501
|Enfermagem (entrada no 2.º semestre)
|45
|8
|37
|2
|0
|0
|39
|3.040
|7.015
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança
|9549
|Farmácia
|55
|15
|40
|6
|0
|0
|46
|3.040
|7.015
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança
|9833
|Gerontologia
|20
|0
|20
|0
|0
|0
|20
|3.040
|7.015
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança
|L068
|Ciências Biomédicas Laboratoriais
|50
|29
|21
|4
|0
|0
|25
|3.040
|7.016
|Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança (Chaves)
|9504
|Fisioterapia
|25
|25
|0
|2
|0
|0
|2
|3.050
|3.051
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco
|8397
|Engenharia de Proteção Civil
|15
|0
|15
|0
|0
|0
|15
|3.050
|3.051
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco
|9003
|Agronomia
|20
|1
|19
|0
|0
|0
|19
|3.050
|3.051
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco
|9085
|Enfermagem Veterinária
|40
|28
|12
|4
|0
|0
|16
|3.050
|3.051
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco
|L093
|Biotecnologia Alimentar
|18
|0
|18
|0
|0
|0
|18
|3.050
|3.052
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco
|9238
|Serviço Social
|61
|64
|0
|3
|0
|0
|3
|3.050
|3.052
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco
|9485
|Secretariado
|35
|11
|24
|3
|0
|0
|27
|3.050
|3.052
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco
|9850
|Desporto e Atividade Física
|54
|50
|4
|5
|0
|0
|9
|3.050
|3.052
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco
|9853
|Educação Básica
|42
|42
|0
|5
|0
|0
|5
|3.050
|3.052
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco
|L386
|Treino Desportivo e Preparação Física
|25
|21
|4
|5
|0
|0
|9
|3.050
|3.053
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco
|8463
|Engenharia das Energias Renováveis
|30
|0
|30
|0
|0
|0
|30
|3.050
|3.053
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco
|9089
|Engenharia Civil
|20
|1
|19
|0
|0
|0
|19
|3.050
|3.053
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco
|9104
|Engenharia e Gestão Industrial
|15
|0
|15
|0
|0
|0
|15
|3.050
|3.053
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco
|9111
|Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações
|30
|1
|29
|0
|0
|0
|29
|3.050
|3.053
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco
|9119
|Engenharia Informática
|90
|19
|71
|0
|0
|0
|71
|3.050
|3.053
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco
|L275
|Informática e Multimédia
|35
|2
|33
|1
|0
|0
|34
|3.050
|3.054
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
|9002
|Administração Pública
|25
|3
|22
|0
|0
|0
|22
|3.050
|3.054
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
|9147
|Gestão
|45
|30
|15
|3
|0
|0
|18
|3.050
|3.054
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
|9242
|Solicitadoria
|45
|45
|0
|6
|0
|0
|6
|3.050
|3.054
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
|9254
|Turismo
|25
|2
|23
|0
|0
|0
|23
|3.050
|3.054
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
|L021
|Gestão Comercial
|40
|4
|36
|1
|0
|0
|37
|3.050
|3.055
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Artes Aplicadas
|9725
|Design de Interiores e Equipamento
|50
|50
|0
|10
|0
|0
|10
|3.050
|3.055
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Artes Aplicadas
|9726
|Design de Moda e Têxtil
|44
|45
|0
|3
|0
|0
|3
|3.050
|3.055
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Artes Aplicadas
|L158
|Design de Comunicação e Audiovisual
|65
|43
|22
|5
|0
|0
|27
|3.050
|7.020
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
|9500
|Enfermagem
|54
|54
|0
|6
|0
|0
|6
|3.050
|7.020
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
|9504
|Fisioterapia
|35
|35
|0
|2
|0
|0
|2
|3.050
|7.020
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
|L066
|Imagem Médica e Radioterapia
|24
|24
|0
|1
|0
|0
|1
|3.050
|7.020
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
|L067
|Fisiologia Clínica
|30
|21
|9
|1
|0
|0
|10
|3.050
|7.020
|Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
|L068
|Ciências Biomédicas Laboratoriais
|35
|34
|1
|2
|0
|0
|3
|3.060
|3.061
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
|9003
|Agronomia
|26
|11
|15
|0
|0
|0
|15
|3.060
|3.061
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
|9016
|Biotecnologia
|44
|29
|15
|1
|0
|1
|15
|3.060
|3.061
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
|9085
|Enfermagem Veterinária
|30
|31
|0
|8
|0
|0
|8
|3.060
|3.061
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
|L003
|Zootecnia
|26
|17
|9
|1
|0
|0
|10
|3.060
|3.061
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
|L009
|Ciências Florestais e Recursos Naturais
|20
|4
|16
|1
|0
|0
|17
|3.060
|3.061
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
|L015
|Tecnologia Alimentar
|26
|5
|21
|1
|0
|0
|22
|3.060
|3.061
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
|L178
|Turismo em Espaços Rurais e Naturais
|35
|6
|29
|3
|0
|0
|32
|3.060
|3.061
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
|L348
|Tecnologia e Gestão do Ambiente
|28
|3
|25
|0
|0
|0
|25
|3.060
|3.062
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
|8093
|Animação Socioeducativa (regime pós-laboral)
|20
|11
|9
|3
|0
|0
|12
|3.060
|3.062
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
|8114
|Turismo (regime pós-laboral)
|25
|3
|22
|0
|0
|0
|22
|3.060
|3.062
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
|8342
|Comunicação Organizacional (regime pós-laboral)
|25
|28
|0
|1
|0
|0
|1
|3.060
|3.062
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
|9054
|Comunicação Social
|38
|38
|0
|2
|0
|0
|2
|3.060
|3.062
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
|9254
|Turismo
|35
|35
|0
|1
|0
|0
|1
|3.060
|3.062
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
|9675
|Animação Socioeducativa
|39
|40
|0
|5
|0
|0
|5
|3.060
|3.062
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
|9717
|Comunicação Organizacional
|43
|43
|0
|1
|0
|0
|1
|3.060
|3.062
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
|9731
|Desporto e Lazer
|30
|31
|0
|2
|0
|0
|2
|3.060
|3.062
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
|9774
|Língua Gestual Portuguesa
|30
|15
|15
|5
|0
|0
|20
|3.060
|3.062
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
|9853
|Educação Básica
|96
|96
|0
|2
|0
|0
|2
|3.060
|3.062
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
|9894
|Comunicação e Design Multimédia
|39
|39
|0
|3
|0
|0
|3
|3.060
|3.062
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
|9898
|Arte e Design
|32
|32
|0
|4
|0
|0
|4
|3.060
|3.062
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
|L095
|Gastronomia
|20
|21
|0
|3
|0
|0
|3
|3.060
|3.062
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
|L380
|Gerontologia
|40
|15
|25
|1
|0
|0
|26
|3.060
|3.063
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
|8029
|Finanças e Contabilidade
|30
|30
|0
|2
|0
|0
|2
|3.060
|3.063
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
|8276
|Assessoria de Direção
|43
|45
|0
|6
|0
|0
|6
|3.060
|3.063
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
|9061
|Contabilidade e Auditoria
|75
|76
|0
|2
|0
|0
|2
|3.060
|3.063
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
|9152
|Gestão de Empresas
|101
|101
|0
|6
|0
|0
|6
|3.060
|3.063
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
|9157
|Gestão de Recursos Humanos
|50
|50
|0
|0
|0
|0
|0
|3.060
|3.063
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
|9186
|Informática de Gestão
|41
|42
|0
|5
|0
|0
|5
|3.060
|3.063
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
|9722
|Contabilidade e Gestão Pública
|40
|40
|0
|5
|0
|0
|5
|3.060
|3.063
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
|9801
|Solicitadoria e Administração
|66
|66
|0
|3
|0
|0
|3
|3.060
|3.063
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
|L023
|Marketing e Negócios Internacionais
|57
|59
|0
|6
|0
|0
|6
|3.060
|3.063
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
|L056
|Comércio e Relações Económicas Internacionais
|35
|35
|0
|5
|0
|0
|5
|3.060
|3.063
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
|L310
|Ciência de Dados para a Gestão
|37
|37
|0
|1
|0
|0
|1
|3.060
|3.064
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
|9089
|Engenharia Civil
|30
|17
|13
|1
|0
|0
|14
|3.060
|3.064
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
|9104
|Engenharia e Gestão Industrial
|30
|24
|6
|1
|0
|0
|7
|3.060
|3.064
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
|9105
|Engenharia Eletromecânica
|24
|26
|0
|0
|0
|0
|0
|3.060
|3.064
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
|9119
|Engenharia Informática
|140
|140
|0
|9
|0
|0
|9
|3.060
|3.064
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
|9123
|Engenharia Mecânica
|50
|39
|11
|0
|0
|0
|11
|3.060
|3.064
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
|9455
|Engenharia Biomédica
|28
|27
|1
|0
|0
|0
|1
|3.060
|3.064
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
|9540
|Bioengenharia
|27
|13
|14
|2
|0
|0
|16
|3.060
|3.064
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
|9770
|Engenharia Informática (Curso Europeu)
|20
|20
|0
|1
|0
|0
|1
|3.060
|3.064
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
|9885
|Engenharia Informática (regime pós-laboral)
|21
|13
|8
|1
|0
|0
|9
|3.060
|3.064
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
|L155
|Gestão Sustentável das Cidades
|35
|16
|19
|1
|0
|0
|20
|3.060
|3.064
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
|L209
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|50
|50
|0
|1
|0
|0
|1
|3.060
|3.064
|Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
|L226
|Informática Industrial
|25
|17
|8
|1
|0
|0
|9
|3.060
|3.065
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital
|9058
|Contabilidade e Administração
|38
|29
|9
|5
|0
|0
|14
|3.060
|3.065
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital
|9119
|Engenharia Informática
|42
|7
|35
|1
|0
|0
|36
|3.060
|3.065
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital
|9147
|Gestão
|36
|36
|0
|11
|0
|0
|11
|3.060
|3.065
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital
|9205
|Marketing
|33
|33
|0
|10
|0
|0
|10
|3.060
|3.065
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital
|9895
|Gestão do Território
|20
|5
|15
|1
|0
|0
|16
|3.060
|3.065
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital
|L305
|Gestão e Biociências
|20
|10
|10
|0
|0
|0
|10
|3.060
|7.210
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
|8138
|Terapia Ocupacional
|34
|34
|0
|3
|0
|0
|3
|3.060
|7.210
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
|8141
|Audiologia
|32
|20
|12
|0
|0
|0
|12
|3.060
|7.210
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
|8149
|Dietética e Nutrição
|41
|41
|0
|8
|0
|0
|8
|3.060
|7.210
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
|9504
|Fisioterapia
|47
|48
|0
|2
|0
|0
|2
|3.060
|7.210
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
|9549
|Farmácia
|41
|42
|0
|8
|0
|0
|8
|3.060
|7.210
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
|9861
|Saúde Ambiental
|30
|15
|15
|2
|0
|0
|17
|3.060
|7.210
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
|L066
|Imagem Médica e Radioterapia
|41
|41
|0
|0
|0
|0
|0
|3.060
|7.210
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
|L067
|Fisiologia Clínica
|41
|41
|0
|5
|0
|0
|5
|3.060
|7.210
|Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
|L068
|Ciências Biomédicas Laboratoriais
|42
|42
|0
|1
|0
|0
|1
|3.090
|3.091
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
|8339
|Comunicação Multimédia
|40
|11
|29
|2
|0
|0
|31
|3.090
|3.091
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
|9005
|Animação Sociocultural
|15
|6
|9
|0
|0
|0
|9
|3.090
|3.091
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
|9473
|Educação Social Gerontológica
|15
|3
|12
|1
|0
|0
|13
|3.090
|3.091
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
|9563
|Desporto
|40
|28
|12
|6
|0
|0
|18
|3.090
|3.091
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
|9652
|Comunicação e Relações Públicas
|32
|23
|9
|8
|0
|0
|17
|3.090
|3.091
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
|9853
|Educação Básica
|44
|42
|2
|8
|0
|0
|10
|3.090
|3.091
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
|L034
|Desporto, Condição Física e Saúde
|20
|11
|9
|2
|0
|0
|11
|3.090
|3.092
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9056
|Contabilidade
|30
|6
|24
|2
|0
|0
|26
|3.090
|3.092
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9089
|Engenharia Civil
|10
|1
|9
|0
|0
|0
|9
|3.090
|3.092
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9119
|Engenharia Informática
|35
|6
|29
|1
|0
|0
|30
|3.090
|3.092
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9128
|Engenharia Topográfica
|10
|0
|10
|0
|0
|0
|10
|3.090
|3.092
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9147
|Gestão
|50
|38
|12
|3
|0
|0
|15
|3.090
|3.092
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9157
|Gestão de Recursos Humanos
|40
|20
|20
|3
|0
|0
|23
|3.090
|3.092
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9205
|Marketing
|25
|24
|1
|5
|0
|0
|6
|3.090
|3.092
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9855
|Energia e Ambiente
|10
|1
|9
|0
|0
|0
|9
|3.090
|3.092
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|L196
|Mecânica e Informática Industrial
|30
|5
|25
|0
|0
|0
|25
|3.090
|3.092
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|L283
|Ciência de Dados e Inteligência Artificial
|20
|7
|13
|1
|0
|0
|14
|3.090
|3.092
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|L335
|Design de Equipamento e Ambientes
|23
|24
|0
|2
|0
|0
|2
|3.090
|3.095
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria
|9173
|Gestão Hoteleira
|20
|2
|18
|2
|0
|0
|20
|3.090
|3.095
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria
|9255
|Turismo e Lazer
|12
|0
|12
|0
|0
|0
|12
|3.090
|3.095
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria
|9484
|Restauração e Catering
|12
|0
|12
|0
|0
|0
|12
|3.090
|3.095
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria
|L061
|Gestão do Turismo e da Hospitalidade
|12
|2
|10
|1
|0
|0
|11
|3.090
|3.095
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria
|L415
|Marketing e Inovação no Turismo
|20
|3
|17
|2
|0
|0
|19
|3.090
|7.040
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda
|9500
|Enfermagem
|88
|91
|0
|17
|0
|0
|17
|3.090
|7.040
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda
|9549
|Farmácia
|35
|5
|30
|2
|0
|0
|32
|3.090
|7.040
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda
|L068
|Ciências Biomédicas Laboratoriais
|20
|5
|15
|1
|0
|0
|16
|3.090
|7.040
|Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda
|L101
|Biotecnologia Medicinal
|20
|4
|16
|0
|0
|0
|16
|3.100
|3.101
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|8014
|Serviço Social (regime pós-laboral)
|20
|10
|10
|3
|0
|0
|13
|3.100
|3.101
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|9084
|Educação Social
|41
|41
|0
|8
|0
|0
|8
|3.100
|3.101
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|9238
|Serviço Social
|39
|42
|0
|1
|0
|0
|1
|3.100
|3.101
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|9492
|Tradução e Interpretação: Português/Chinês - Chinês/Português
|24
|12
|12
|3
|0
|0
|15
|3.100
|3.101
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|9797
|Relações Humanas e Comunicação Organizacional
|40
|41
|0
|2
|0
|0
|2
|3.100
|3.101
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|9851
|Desporto e Bem-Estar
|50
|51
|0
|7
|0
|0
|7
|3.100
|3.101
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|9853
|Educação Básica
|97
|100
|0
|6
|0
|0
|6
|3.100
|3.101
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|L099
|Comunicação e Media
|40
|41
|0
|4
|0
|0
|4
|3.100
|3.101
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|L306
|Relações Humanas e Comunicação Organizacional (regime pós-laboral)
|17
|9
|8
|2
|0
|0
|10
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|8015
|Solicitadoria (regime pós-laboral)
|25
|28
|0
|3
|0
|0
|3
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9002
|Administração Pública
|29
|29
|0
|1
|0
|0
|1
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9089
|Engenharia Civil
|15
|15
|0
|1
|0
|0
|1
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9104
|Engenharia e Gestão Industrial
|20
|10
|10
|0
|0
|0
|10
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9112
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|35
|35
|0
|1
|0
|0
|1
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9119
|Engenharia Informática
|125
|127
|0
|3
|0
|0
|3
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9123
|Engenharia Mecânica
|40
|16
|24
|1
|0
|0
|25
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9147
|Gestão
|102
|104
|0
|6
|0
|0
|6
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9205
|Marketing
|50
|53
|0
|5
|0
|0
|5
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9242
|Solicitadoria
|62
|65
|0
|7
|0
|0
|7
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9627
|Contabilidade e Finanças
|45
|47
|0
|3
|0
|0
|3
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9690
|Biomecânica
|25
|16
|9
|0
|0
|0
|9
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9741
|Engenharia Automóvel
|40
|21
|19
|1
|0
|0
|20
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9885
|Engenharia Informática (regime pós-laboral)
|30
|9
|21
|0
|0
|0
|21
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9886
|Engenharia Mecânica (regime pós-laboral)
|5
|0
|5
|0
|0
|0
|5
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9991
|Gestão (regime pós-laboral)
|29
|25
|4
|1
|0
|0
|5
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|A014
|Jogos Digitais e Multimédia (ensino em inglês)
|65
|65
|0
|5
|0
|0
|5
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|L266
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (regime noturno)
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|3.100
|3.102
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|L393
|Gestão Sustentável das Cidades e da Indústria
|20
|12
|8
|1
|0
|0
|9
|3.100
|3.103
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design
|8126
|Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral)
|30
|25
|5
|8
|0
|0
|13
|3.100
|3.103
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design
|8525
|Design de Produto - Cerâmica e Vidro
|24
|25
|0
|2
|0
|0
|1
|3.100
|3.103
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design
|9007
|Artes Plásticas
|53
|55
|0
|5
|0
|0
|5
|3.100
|3.103
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design
|9074
|Design Industrial
|28
|28
|0
|2
|0
|0
|2
|3.100
|3.103
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design
|9243
|Teatro
|24
|27
|0
|1
|0
|0
|1
|3.100
|3.103
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design
|9457
|Som e Imagem
|65
|65
|0
|4
|0
|0
|4
|3.100
|3.103
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design
|9729
|Design Gráfico e Multimédia
|80
|82
|0
|9
|0
|0
|9
|3.100
|3.103
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design
|L127
|Programação e Produção Cultural
|21
|15
|6
|3
|0
|0
|9
|3.100
|3.103
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design
|L257
|Design de Espaços
|27
|27
|0
|3
|0
|0
|3
|3.100
|3.105
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
|8514
|Gestão de Eventos
|20
|14
|6
|5
|0
|0
|11
|3.100
|3.105
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
|9013
|Biologia Marinha
|40
|32
|8
|6
|0
|0
|14
|3.100
|3.105
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
|9016
|Biotecnologia
|30
|8
|22
|4
|0
|0
|26
|3.100
|3.105
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
|9178
|Gestão Turística e Hoteleira
|45
|13
|32
|2
|0
|0
|34
|3.100
|3.105
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
|9207
|Marketing Turístico
|30
|14
|16
|3
|0
|0
|19
|3.100
|3.105
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
|9254
|Turismo
|45
|23
|22
|4
|0
|0
|26
|3.100
|3.105
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
|9848
|Animação Turística
|20
|1
|19
|0
|0
|0
|19
|3.100
|3.105
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
|L131
|Gestão da Restauração e Catering
|15
|2
|13
|0
|0
|0
|13
|3.100
|3.105
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
|L389
|Sistemas Alimentares Sustentáveis
|14
|0
|14
|0
|0
|0
|14
|3.100
|3.105
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
|L411
|Tecnologias Digitais Aplicadas ao Turismo
|20
|1
|19
|0
|0
|0
|19
|3.100
|7.045
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde
|8138
|Terapia Ocupacional
|35
|35
|0
|2
|0
|0
|2
|3.100
|7.045
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde
|8149
|Dietética e Nutrição
|29
|29
|0
|3
|0
|0
|3
|3.100
|7.045
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde
|9500
|Enfermagem
|85
|86
|0
|5
|0
|0
|5
|3.100
|7.045
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde
|9504
|Fisioterapia
|34
|34
|0
|2
|0
|0
|2
|3.100
|7.045
|Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde
|9890
|Terapia da Fala
|26
|27
|0
|4
|0
|0
|4
|3.110
|3.112
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação
|8307
|Artes Visuais e Tecnologias
|87
|89
|0
|9
|0
|0
|8
|3.110
|3.112
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação
|9005
|Animação Sociocultural
|30
|31
|0
|8
|0
|0
|8
|3.110
|3.112
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação
|9853
|Educação Básica
|117
|117
|0
|8
|0
|0
|8
|3.110
|3.112
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação
|9876
|Educação Básica (regime pós-laboral)
|21
|21
|0
|2
|0
|0
|2
|3.110
|3.112
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação
|L134
|Mediação Artística e Cultural
|25
|26
|0
|4
|0
|0
|4
|3.110
|3.113
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social
|8438
|Relações Públicas e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral)
|29
|29
|0
|4
|0
|0
|4
|3.110
|3.113
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social
|8439
|Publicidade e Marketing (regime pós-laboral)
|31
|34
|0
|2
|0
|0
|2
|3.110
|3.113
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social
|9010
|Audiovisual e Multimédia
|89
|90
|0
|7
|0
|0
|7
|3.110
|3.113
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social
|9191
|Jornalismo
|62
|63
|0
|6
|0
|0
|6
|3.110
|3.113
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social
|9222
|Publicidade e Marketing
|60
|60
|0
|11
|0
|0
|11
|3.110
|3.113
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social
|9231
|Relações Públicas e Comunicação Empresarial
|60
|62
|0
|9
|0
|0
|9
|3.110
|3.117
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
|8015
|Solicitadoria (regime pós-laboral)
|48
|49
|0
|10
|0
|0
|10
|3.110
|3.117
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
|9056
|Contabilidade
|148
|150
|0
|15
|0
|0
|15
|3.110
|3.117
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
|9147
|Gestão
|125
|126
|0
|19
|0
|0
|19
|3.110
|3.117
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
|9242
|Solicitadoria
|58
|58
|0
|15
|0
|0
|15
|3.110
|3.117
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
|9476
|Finanças Empresariais
|73
|73
|0
|11
|0
|0
|11
|3.110
|3.117
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
|9869
|Contabilidade (regime pós-laboral)
|70
|71
|0
|6
|0
|0
|6
|3.110
|3.117
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
|9889
|Finanças Empresariais (regime pós-laboral)
|28
|29
|0
|0
|0
|0
|0
|3.110
|3.117
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
|9991
|Gestão (regime pós-laboral)
|70
|71
|0
|5
|0
|0
|5
|3.110
|3.117
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
|L007
|Comércio e Negócios Internacionais
|28
|30
|0
|2
|0
|0
|2
|3.110
|3.117
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
|L035
|Comércio e Negócios Internacionais (regime pós-laboral)
|28
|28
|0
|2
|0
|0
|2
|3.110
|3.118
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
|9089
|Engenharia Civil
|50
|50
|0
|2
|0
|0
|2
|3.110
|3.118
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
|9108
|Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores
|50
|43
|7
|1
|0
|0
|8
|3.110
|3.118
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
|9109
|Engenharia Eletrotécnica
|60
|60
|0
|3
|0
|0
|3
|3.110
|3.118
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
|9121
|Engenharia Informática e de Computadores
|138
|138
|0
|9
|0
|0
|9
|3.110
|3.118
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
|9123
|Engenharia Mecânica
|110
|110
|0
|6
|0
|0
|6
|3.110
|3.118
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
|9126
|Engenharia Química e Biológica
|30
|22
|8
|0
|0
|0
|8
|3.110
|3.118
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
|9455
|Engenharia Biomédica
|30
|30
|0
|1
|0
|0
|1
|3.110
|3.118
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
|L052
|Engenharia Informática e Multimédia
|94
|52
|42
|1
|0
|0
|43
|3.110
|3.118
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
|L085
|Tecnologias e Gestão Municipal
|23
|2
|21
|0
|0
|0
|21
|3.110
|3.118
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
|L117
|Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa
|30
|21
|9
|1
|0
|0
|10
|3.110
|3.118
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
|L119
|Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações
|36
|24
|12
|0
|0
|0
|12
|3.110
|3.118
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
|L213
|Engenharia Física Aplicada
|25
|5
|20
|0
|0
|0
|20
|3.110
|3.118
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
|L416
|Engenharia de Sistemas de Computadores
|30
|5
|25
|0
|0
|0
|25
|3.110
|3.118
|Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
|L419
|Informática e Economia dos Dados
|41
|41
|0
|2
|0
|0
|2
|3.110
|7.250
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa
|8149
|Dietética e Nutrição
|47
|48
|0
|13
|0
|0
|12
|3.110
|7.250
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa
|8152
|Ortoprotesia
|26
|27
|0
|6
|0
|0
|6
|3.110
|7.250
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa
|9504
|Fisioterapia
|49
|49
|0
|11
|0
|0
|11
|3.110
|7.250
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa
|9549
|Farmácia
|52
|53
|0
|12
|0
|0
|12
|3.110
|7.250
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa
|9861
|Saúde Ambiental
|24
|26
|0
|5
|0
|0
|5
|3.110
|7.250
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa
|L066
|Imagem Médica e Radioterapia
|63
|64
|0
|4
|0
|0
|4
|3.110
|7.250
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa
|L067
|Fisiologia Clínica
|43
|44
|0
|3
|0
|0
|3
|3.110
|7.250
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa
|L068
|Ciências Biomédicas Laboratoriais
|61
|61
|0
|4
|0
|0
|4
|3.110
|7.250
|Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa
|L161
|Ortóptica e Ciências da Visão
|36
|36
|0
|6
|0
|0
|6
|3.120
|3.121
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|9084
|Educação Social
|20
|8
|12
|2
|0
|0
|14
|3.120
|3.121
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|9238
|Serviço Social
|40
|37
|3
|4
|0
|0
|7
|3.120
|3.121
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|9254
|Turismo
|20
|5
|15
|0
|0
|0
|15
|3.120
|3.121
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|9773
|Jornalismo e Comunicação
|40
|41
|0
|7
|0
|0
|7
|3.120
|3.121
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|9853
|Educação Básica
|65
|28
|37
|2
|0
|0
|39
|3.120
|3.121
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
|L401
|Línguas Aplicadas em Comunicação Digital
|20
|9
|11
|3
|0
|0
|14
|3.120
|3.124
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design
|9070
|Design de Comunicação
|26
|26
|0
|6
|0
|0
|6
|3.120
|3.124
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design
|9089
|Engenharia Civil
|10
|1
|9
|0
|0
|0
|9
|3.120
|3.124
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design
|9119
|Engenharia Informática
|30
|6
|24
|0
|0
|0
|24
|3.120
|3.124
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design
|9126
|Engenharia Química e Biológica
|15
|0
|15
|0
|0
|0
|15
|3.120
|3.124
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design
|9147
|Gestão
|50
|49
|1
|4
|0
|0
|5
|3.120
|3.124
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design
|9157
|Gestão de Recursos Humanos
|25
|14
|11
|1
|0
|0
|12
|3.120
|3.124
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design
|9457
|Som e Imagem
|15
|8
|7
|2
|0
|0
|9
|3.120
|3.124
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design
|9670
|Administração de Publicidade e Marketing
|30
|20
|10
|4
|0
|0
|14
|3.120
|3.124
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design
|L308
|Design de Animação
|32
|33
|0
|4
|0
|0
|4
|3.120
|3.125
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Biociências de Elvas
|9003
|Agronomia
|15
|1
|14
|0
|0
|0
|14
|3.120
|3.125
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Biociências de Elvas
|9085
|Enfermagem Veterinária
|32
|21
|11
|7
|0
|1
|17
|3.120
|3.125
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Biociências de Elvas
|9130
|Equinicultura
|15
|1
|14
|0
|0
|0
|14
|3.120
|3.125
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Biociências de Elvas
|9563
|Desporto
|23
|19
|4
|7
|0
|0
|11
|3.120
|7.055
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Saúde
|9500
|Enfermagem
|75
|74
|1
|11
|0
|0
|12
|3.120
|7.055
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Saúde
|9504
|Fisioterapia
|25
|25
|0
|4
|0
|0
|4
|3.120
|7.055
|Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Saúde
|9556
|Higiene Oral
|20
|20
|0
|3
|0
|0
|3
|3.130
|3.131
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
|8002
|Línguas e Culturas Estrangeiras
|55
|56
|0
|5
|0
|0
|5
|3.130
|3.131
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
|8264
|Artes Visuais e Tecnologias Artísticas
|28
|28
|0
|1
|0
|0
|1
|3.130
|3.131
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
|9084
|Educação Social
|54
|55
|0
|10
|0
|1
|9
|3.130
|3.131
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
|9563
|Desporto
|26
|26
|0
|2
|0
|0
|2
|3.130
|3.131
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
|9807
|Tradução e Interpretação em Língua Gestual Portuguesa
|22
|24
|0
|1
|0
|0
|1
|3.130
|3.131
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
|9853
|Educação Básica
|120
|120
|0
|9
|0
|0
|9
|3.130
|3.131
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
|9878
|Educação Musical
|21
|19
|2
|4
|0
|0
|6
|3.130
|3.131
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
|9879
|Educação Social (regime pós-laboral)
|30
|31
|0
|10
|0
|0
|10
|3.130
|3.131
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
|L246
|Gestão do Património Cultural
|44
|47
|0
|10
|0
|0
|10
|3.130
|3.131
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
|L272
|Tecnologias para a Educação STEAM
|20
|20
|0
|3
|0
|0
|3
|3.130
|3.134
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
|8005
|Marketing (regime pós-laboral)
|30
|30
|0
|5
|0
|0
|5
|3.130
|3.134
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
|9009
|Assessoria e Tradução
|56
|57
|0
|2
|0
|0
|2
|3.130
|3.134
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
|9043
|Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação
|25
|26
|0
|4
|0
|0
|4
|3.130
|3.134
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
|9053
|Comunicação Empresarial
|45
|45
|0
|3
|0
|0
|3
|3.130
|3.134
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
|9058
|Contabilidade e Administração
|220
|220
|0
|25
|0
|0
|25
|3.130
|3.134
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
|9147
|Gestão
|55
|56
|0
|5
|0
|0
|4
|3.130
|3.134
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
|9205
|Marketing
|90
|91
|0
|16
|0
|0
|16
|3.130
|3.134
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
|9227
|Recursos Humanos
|60
|62
|0
|10
|0
|0
|9
|3.130
|3.134
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
|9716
|Comércio Internacional
|38
|38
|0
|4
|0
|0
|4
|3.130
|3.134
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
|9829
|Assessoria e Tradução (regime pós-laboral)
|28
|30
|0
|1
|0
|0
|1
|3.130
|3.134
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
|9866
|Comércio Internacional (regime pós-laboral)
|27
|28
|0
|4
|0
|0
|4
|3.130
|3.134
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
|9867
|Comunicação Empresarial (regime pós-laboral)
|26
|26
|0
|1
|0
|0
|1
|3.130
|3.134
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
|9870
|Contabilidade e Administração (regime pós-laboral)
|35
|35
|0
|3
|0
|0
|3
|3.130
|3.134
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
|L070
|Criatividade e Inovação Empresarial
|33
|33
|0
|3
|0
|0
|3
|3.130
|3.135
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
|8316
|Engenharia de Sistemas
|42
|42
|0
|2
|0
|0
|2
|3.130
|3.135
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
|9089
|Engenharia Civil
|54
|54
|0
|0
|0
|0
|0
|3.130
|3.135
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
|9098
|Engenharia de Telecomunicações e Informática
|40
|40
|0
|0
|0
|0
|0
|3.130
|3.135
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
|9104
|Engenharia e Gestão Industrial
|41
|41
|0
|0
|0
|0
|0
|3.130
|3.135
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
|9110
|Engenharia Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de Energia
|48
|48
|0
|0
|0
|0
|0
|3.130
|3.135
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
|9112
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|176
|176
|0
|3
|0
|0
|3
|3.130
|3.135
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
|9117
|Engenharia Geotécnica e Geoambiente
|20
|20
|0
|1
|0
|0
|1
|3.130
|3.135
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
|9119
|Engenharia Informática
|201
|201
|0
|2
|0
|0
|2
|3.130
|3.135
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
|9123
|Engenharia Mecânica
|120
|120
|0
|0
|0
|0
|0
|3.130
|3.135
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
|9125
|Engenharia Química
|54
|54
|0
|1
|0
|0
|1
|3.130
|3.135
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
|9455
|Engenharia Biomédica
|58
|58
|0
|2
|0
|0
|2
|3.130
|3.135
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
|9936
|Engenharia Mecânica Automóvel
|45
|45
|0
|0
|0
|0
|0
|3.130
|3.135
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
|L089
|Biorrecursos
|28
|21
|7
|2
|0
|0
|9
|3.130
|3.135
|Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
|L213
|Engenharia Física Aplicada
|20
|16
|4
|1
|0
|0
|5
|3.130
|3.138
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|8015
|Solicitadoria (regime pós-laboral)
|19
|19
|0
|6
|0
|0
|6
|3.130
|3.138
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|8097
|Ciências Empresariais (regime pós-laboral)
|21
|21
|0
|1
|0
|0
|1
|3.130
|3.138
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|8398
|Segurança Informática em Redes de Computadores
|22
|22
|0
|5
|0
|0
|5
|3.130
|3.138
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9045
|Ciências Empresariais
|40
|40
|0
|8
|0
|0
|8
|3.130
|3.138
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9119
|Engenharia Informática
|70
|70
|0
|6
|0
|0
|6
|3.130
|3.138
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9242
|Solicitadoria
|38
|38
|0
|10
|0
|0
|10
|3.130
|3.138
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|L030
|Gestão Industrial e Logística
|20
|21
|0
|8
|0
|0
|8
|3.130
|3.138
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|L091
|Segurança do Trabalho e Ambiente
|20
|20
|0
|7
|0
|0
|7
|3.130
|3.138
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|L429
|Sistemas de Informação para a Gestão
|22
|11
|11
|1
|0
|0
|12
|3.130
|3.139
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Hotelaria e Turismo
|9164
|Gestão e Administração Hoteleira
|44
|44
|0
|13
|0
|0
|13
|3.130
|3.139
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Hotelaria e Turismo
|9921
|Gestão das Atividades Turísticas
|63
|64
|0
|14
|0
|0
|14
|3.130
|3.139
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Hotelaria e Turismo
|L131
|Gestão da Restauração e Catering
|30
|30
|0
|10
|0
|0
|10
|3.130
|3.331
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Media Artes e Design
|9069
|Design
|47
|47
|0
|2
|0
|0
|2
|3.130
|3.331
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Media Artes e Design
|9213
|Multimédia
|25
|25
|0
|1
|0
|0
|1
|3.130
|3.331
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Media Artes e Design
|9645
|Fotografia
|21
|21
|0
|3
|0
|0
|3
|3.130
|3.331
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Media Artes e Design
|9713
|Cinema e Audiovisual
|30
|30
|0
|1
|0
|0
|1
|3.130
|3.331
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Media Artes e Design
|L381
|Tecnologias e Desenvolvimento Web
|34
|17
|17
|4
|0
|0
|21
|3.130
|7.230
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
|8138
|Terapia Ocupacional
|45
|45
|0
|9
|0
|0
|9
|3.130
|7.230
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
|8141
|Audiologia
|23
|25
|0
|2
|0
|0
|2
|3.130
|7.230
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
|8143
|Ortóptica
|25
|25
|0
|6
|0
|0
|6
|3.130
|7.230
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
|9504
|Fisioterapia
|70
|71
|0
|4
|0
|0
|3
|3.130
|7.230
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
|9549
|Farmácia
|52
|52
|0
|11
|0
|0
|11
|3.130
|7.230
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
|9861
|Saúde Ambiental
|32
|32
|0
|7
|0
|0
|7
|3.130
|7.230
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
|9890
|Terapia da Fala
|38
|38
|0
|2
|0
|0
|2
|3.130
|7.230
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
|L066
|Imagem Médica e Radioterapia
|60
|60
|0
|10
|0
|0
|10
|3.130
|7.230
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
|L067
|Fisiologia Clínica
|46
|47
|0
|8
|0
|0
|8
|3.130
|7.230
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
|L068
|Ciências Biomédicas Laboratoriais
|61
|61
|0
|11
|0
|0
|11
|3.130
|7.230
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
|L101
|Biotecnologia Medicinal
|32
|32
|0
|2
|0
|0
|2
|3.130
|7.230
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
|L136
|Osteopatia
|24
|24
|0
|3
|0
|0
|3
|3.130
|7.230
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
|L304
|Saúde Digital
|18
|18
|0
|2
|0
|0
|2
|3.130
|7.230
|Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
|L354
|Física Aplicada à Saúde
|20
|3
|17
|0
|0
|0
|17
|3.140
|3.141
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém
|8419
|Agronomia (regime pós-laboral)
|16
|0
|16
|0
|0
|0
|16
|3.140
|3.141
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém
|9003
|Agronomia
|58
|9
|49
|0
|0
|0
|49
|3.140
|3.141
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém
|9085
|Enfermagem Veterinária
|26
|28
|0
|3
|0
|0
|3
|3.140
|3.141
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém
|L003
|Zootecnia
|37
|23
|14
|6
|0
|0
|20
|3.140
|3.141
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém
|L080
|Qualidade Alimentar e Nutrição Humana
|27
|1
|26
|1
|0
|0
|27
|3.140
|3.141
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém
|L259
|Biologia e Biotecnologia Alimentar
|20
|9
|11
|1
|0
|0
|12
|3.140
|3.142
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém
|9084
|Educação Social
|40
|42
|0
|6
|0
|0
|6
|3.140
|3.142
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém
|9853
|Educação Básica
|70
|70
|0
|10
|0
|0
|10
|3.140
|3.142
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém
|L130
|Educação Ambiental e Turismo de Natureza
|35
|4
|31
|2
|0
|0
|33
|3.140
|3.142
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém
|L179
|Produção Multimédia em Educação
|27
|11
|16
|1
|0
|0
|17
|3.140
|3.143
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém
|9119
|Engenharia Informática
|66
|14
|52
|1
|0
|0
|53
|3.140
|3.143
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém
|9147
|Gestão
|90
|92
|0
|11
|0
|0
|11
|3.140
|3.143
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém
|9156
|Gestão de Marketing
|52
|53
|0
|8
|0
|0
|8
|3.140
|3.143
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém
|9498
|Contabilidade e Fiscalidade
|45
|32
|13
|6
|0
|0
|19
|3.140
|3.143
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém
|9785
|Negócios Internacionais
|45
|1
|44
|0
|0
|0
|44
|3.140
|3.143
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém
|9991
|Gestão (regime pós-laboral)
|24
|8
|16
|1
|0
|0
|17
|3.140
|3.145
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior
|9730
|Desporto de Natureza e Turismo Ativo
|24
|7
|17
|0
|0
|0
|17
|3.140
|3.145
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior
|9763
|Gestão das Organizações Desportivas
|23
|23
|0
|2
|0
|0
|2
|3.140
|3.145
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior
|9808
|Treino Desportivo
|110
|76
|34
|9
|0
|0
|43
|3.140
|3.145
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior
|L008
|Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis
|25
|7
|18
|1
|0
|0
|19
|3.140
|3.145
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior
|L034
|Desporto, Condição Física e Saúde
|90
|93
|0
|21
|0
|0
|21
|3.140
|7.065
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Saúde de Santarém
|9500
|Enfermagem
|78
|79
|0
|14
|0
|0
|14
|3.140
|7.065
|Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Saúde de Santarém
|9504
|Fisioterapia
|18
|18
|0
|2
|0
|0
|2
|3.150
|3.151
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação
|9005
|Animação Sociocultural
|32
|32
|0
|6
|0
|0
|6
|3.150
|3.151
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação
|9054
|Comunicação Social
|33
|33
|0
|0
|0
|0
|0
|3.150
|3.151
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação
|9563
|Desporto
|31
|31
|0
|0
|0
|0
|0
|3.150
|3.151
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação
|9633
|Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa
|21
|12
|9
|2
|0
|0
|11
|3.150
|3.151
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação
|9853
|Educação Básica
|57
|57
|0
|4
|0
|0
|4
|3.150
|3.151
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação
|9876
|Educação Básica (regime pós-laboral)
|20
|19
|1
|2
|0
|0
|3
|3.150
|3.152
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
|8515
|Tecnologias de Energia
|35
|21
|14
|1
|0
|0
|15
|3.150
|3.152
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
|9092
|Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação
|45
|10
|35
|1
|0
|0
|36
|3.150
|3.152
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
|9112
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|57
|18
|39
|2
|0
|0
|41
|3.150
|3.152
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
|9119
|Engenharia Informática
|70
|70
|0
|2
|0
|0
|2
|3.150
|3.152
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
|9123
|Engenharia Mecânica
|53
|18
|35
|0
|0
|0
|35
|3.150
|3.152
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
|9862
|Tecnologia e Gestão Industrial (regime noturno)
|38
|9
|29
|2
|0
|0
|31
|3.150
|3.152
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
|L069
|Tecnologia Biomédica
|51
|49
|2
|12
|0
|0
|14
|3.150
|3.152
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
|L124
|Tecnologias do Ambiente e do Mar
|36
|13
|23
|0
|0
|0
|23
|3.150
|3.153
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
|8111
|Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral)
|43
|45
|0
|5
|0
|0
|5
|3.150
|3.153
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
|9157
|Gestão de Recursos Humanos
|57
|61
|0
|5
|0
|0
|5
|3.150
|3.153
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
|9205
|Marketing
|56
|57
|0
|7
|0
|0
|7
|3.150
|3.153
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
|9627
|Contabilidade e Finanças
|57
|59
|0
|3
|0
|0
|3
|3.150
|3.153
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
|9628
|Contabilidade e Finanças (regime noturno)
|28
|17
|11
|4
|0
|0
|15
|3.150
|3.153
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
|9629
|Gestão da Distribuição e da Logística
|52
|53
|0
|4
|0
|0
|4
|3.150
|3.153
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
|9630
|Gestão de Sistemas de Informação
|65
|48
|17
|2
|0
|0
|19
|3.150
|3.153
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
|9993
|Gestão da Distribuição e da Logística (regime pós-laboral)
|44
|9
|35
|1
|0
|0
|36
|3.150
|3.154
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
|9016
|Biotecnologia
|47
|47
|0
|10
|0
|0
|10
|3.150
|3.154
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
|9089
|Engenharia Civil
|18
|10
|8
|0
|0
|0
|8
|3.150
|3.154
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
|9687
|Bioinformática
|32
|32
|0
|3
|0
|0
|3
|3.150
|3.154
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
|9881
|Engenharia Civil (regime pós-laboral)
|19
|0
|19
|0
|0
|0
|19
|3.150
|3.154
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
|L100
|Tecnologias do Petróleo
|31
|16
|15
|3
|0
|0
|18
|3.150
|3.155
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde
|9500
|Enfermagem
|46
|46
|0
|5
|0
|0
|5
|3.150
|3.155
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde
|9504
|Fisioterapia
|44
|44
|0
|0
|0
|0
|0
|3.150
|3.155
|Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde
|9890
|Terapia da Fala
|28
|29
|0
|4
|0
|0
|4
|3.160
|3.161
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária
|9003
|Agronomia
|15
|4
|11
|0
|0
|0
|11
|3.160
|3.161
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária
|9016
|Biotecnologia
|25
|6
|19
|1
|0
|0
|20
|3.160
|3.161
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária
|9085
|Enfermagem Veterinária
|35
|35
|0
|7
|0
|0
|7
|3.160
|3.161
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária
|L164
|Engenharia do Ambiente e Geoinformática
|15
|0
|15
|0
|0
|0
|15
|3.160
|3.162
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Educação
|9853
|Educação Básica
|80
|80
|0
|6
|0
|0
|6
|3.160
|3.162
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Educação
|L122
|Artes Plásticas e Tecnologias Artísticas
|30
|30
|0
|3
|0
|0
|3
|3.160
|3.162
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Educação
|L284
|Artes e Cinema Digital
|20
|20
|0
|2
|0
|0
|2
|3.160
|3.162
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Educação
|L388
|Gerontologia
|30
|20
|10
|3
|0
|0
|13
|3.160
|3.163
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|8407
|Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia
|30
|5
|25
|0
|0
|0
|25
|3.160
|3.163
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9119
|Engenharia Informática
|80
|80
|0
|3
|0
|0
|3
|3.160
|3.163
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9123
|Engenharia Mecânica
|34
|26
|8
|1
|0
|0
|9
|3.160
|3.163
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9147
|Gestão
|48
|48
|0
|2
|0
|0
|2
|3.160
|3.163
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9148
|Gestão (regime noturno)
|30
|20
|10
|3
|0
|0
|13
|3.160
|3.163
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9254
|Turismo
|50
|31
|19
|3
|0
|0
|22
|3.160
|3.163
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9723
|Design de Ambientes
|28
|28
|0
|2
|0
|0
|2
|3.160
|3.163
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9727
|Design do Produto
|40
|40
|0
|5
|0
|0
|5
|3.160
|3.163
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9743
|Engenharia Civil e do Ambiente
|20
|5
|15
|0
|0
|0
|15
|3.160
|3.163
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|9751
|Engenharia Mecatrónica
|20
|3
|17
|0
|0
|0
|17
|3.160
|3.163
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|L153
|Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores
|36
|5
|31
|0
|0
|0
|31
|3.160
|3.163
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|L261
|Gastronomia e Artes Culinárias
|20
|5
|15
|0
|0
|0
|15
|3.160
|3.163
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
|L362
|Tecnologia Alimentar e Nutrição
|20
|7
|13
|2
|0
|0
|15
|3.160
|3.164
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências Empresariais
|8464
|Gestão da Distribuição e Logística
|18
|18
|0
|4
|0
|0
|4
|3.160
|3.164
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências Empresariais
|8516
|Organização e Gestão Empresariais
|20
|20
|0
|8
|0
|0
|8
|3.160
|3.164
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências Empresariais
|9498
|Contabilidade e Fiscalidade
|23
|23
|0
|5
|0
|0
|5
|3.160
|3.164
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências Empresariais
|L366
|Marketing e Comunicação Empresariais
|35
|35
|0
|11
|0
|0
|11
|3.160
|3.165
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Desporto e Lazer
|9731
|Desporto e Lazer
|70
|35
|35
|16
|0
|0
|51
|3.160
|7.075
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Saúde
|9500
|Enfermagem
|70
|70
|0
|10
|0
|0
|10
|3.160
|7.075
|Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Saúde
|9504
|Fisioterapia
|18
|18
|0
|3
|0
|0
|3
|3.180
|3.181
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
|9054
|Comunicação Social
|64
|64
|0
|8
|0
|0
|8
|3.180
|3.181
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
|9084
|Educação Social
|64
|64
|0
|6
|0
|0
|6
|3.180
|3.181
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
|9347
|Artes Plásticas e Multimédia
|45
|45
|0
|2
|0
|0
|2
|3.180
|3.181
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
|9681
|Artes Performativas
|26
|17
|9
|2
|0
|0
|11
|3.180
|3.181
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
|9850
|Desporto e Atividade Física
|37
|37
|0
|2
|0
|0
|2
|3.180
|3.181
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
|9853
|Educação Básica
|65
|65
|0
|6
|0
|0
|6
|3.180
|3.181
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
|9930
|Publicidade e Relações Públicas
|67
|68
|0
|6
|1
|0
|7
|3.180
|3.182
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
|8296
|Gestão Industrial
|35
|23
|12
|0
|0
|0
|12
|3.180
|3.182
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
|8517
|Tecnologia e Design de Mobiliário
|37
|9
|28
|0
|0
|0
|28
|3.180
|3.182
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
|9056
|Contabilidade
|40
|42
|0
|2
|0
|0
|2
|3.180
|3.182
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
|9089
|Engenharia Civil
|43
|5
|38
|0
|0
|0
|38
|3.180
|3.182
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
|9109
|Engenharia Eletrotécnica
|48
|21
|27
|0
|0
|0
|27
|3.180
|3.182
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
|9119
|Engenharia Informática
|66
|66
|0
|3
|0
|0
|3
|3.180
|3.182
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
|9123
|Engenharia Mecânica
|44
|12
|32
|0
|0
|0
|32
|3.180
|3.182
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
|9152
|Gestão de Empresas
|70
|70
|0
|4
|0
|0
|4
|3.180
|3.182
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
|9205
|Marketing
|46
|47
|0
|7
|0
|0
|7
|3.180
|3.182
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
|9254
|Turismo
|47
|31
|16
|4
|0
|0
|20
|3.180
|3.182
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
|9491
|Tecnologias e Design de Multimédia
|48
|24
|24
|2
|0
|0
|26
|3.180
|3.182
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
|9709
|Ciências e Tecnologia do Ambiente
|35
|2
|33
|0
|0
|0
|33
|3.180
|3.182
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
|9994
|Gestão de Empresas (regime pós-laboral)
|35
|11
|24
|2
|0
|0
|26
|3.180
|3.185
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu
|9016
|Biotecnologia
|25
|9
|16
|0
|0
|0
|16
|3.180
|3.185
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu
|9085
|Enfermagem Veterinária
|45
|45
|0
|7
|0
|0
|7
|3.180
|3.185
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu
|9086
|Engenharia Agronómica
|25
|1
|24
|0
|0
|0
|24
|3.180
|3.185
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu
|9087
|Engenharia Alimentar
|25
|0
|25
|0
|0
|0
|25
|3.180
|3.185
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu
|9129
|Engenharia Zootécnica
|25
|0
|25
|0
|0
|0
|25
|3.180
|3.186
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
|9122
|Engenharia Informática e Telecomunicações
|36
|2
|34
|0
|0
|0
|34
|3.180
|3.186
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
|9168
|Gestão e Informática
|23
|17
|6
|4
|0
|0
|10
|3.180
|3.186
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
|9179
|Gestão Turística, Cultural e Patrimonial
|21
|2
|19
|2
|0
|0
|21
|3.180
|3.186
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
|9238
|Serviço Social
|55
|47
|8
|9
|0
|0
|17
|3.180
|3.186
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
|L021
|Gestão Comercial
|35
|14
|21
|3
|0
|0
|24
|3.180
|3.186
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
|L116
|Secretariado de Administração
|36
|5
|31
|0
|0
|0
|31
|3.180
|7.085
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Saúde de Viseu
|9500
|Enfermagem
|90
|90
|0
|13
|0
|0
|13
|3.180
|7.085
|Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Saúde de Viseu
|9504
|Fisioterapia
|18
|18
|0
|0
|0
|0
|0
|3.240
|3.241
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar
|9056
|Contabilidade
|16
|7
|9
|0
|0
|0
|9
|3.240
|3.241
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar
|9152
|Gestão de Empresas
|50
|27
|23
|7
|0
|0
|30
|3.240
|3.241
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar
|9640
|Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional
|35
|31
|4
|7
|0
|0
|11
|3.240
|3.241
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar
|L207
|Turismo e Gestão do Património Cultural
|27
|11
|16
|2
|0
|0
|18
|3.240
|3.242
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
|9089
|Engenharia Civil
|10
|6
|4
|1
|0
|0
|5
|3.240
|3.242
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
|9112
|Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
|30
|3
|27
|0
|0
|0
|27
|3.240
|3.242
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
|9119
|Engenharia Informática
|60
|14
|46
|1
|0
|0
|47
|3.240
|3.242
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
|9380
|Conservação e Restauro
|32
|32
|0
|1
|0
|0
|1
|3.240
|3.242
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
|9644
|Design e Tecnologia das Artes Gráficas
|45
|31
|14
|9
|0
|0
|23
|3.240
|3.242
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
|9645
|Fotografia
|28
|26
|2
|10
|0
|0
|12
|3.240
|3.242
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
|L142
|Tecnologia Química
|16
|4
|12
|0
|0
|0
|12
|3.240
|3.242
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
|L186
|Gestão da Edificação e Obras
|20
|2
|18
|1
|0
|0
|19
|3.240
|3.243
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
|9123
|Engenharia Mecânica
|16
|0
|16
|0
|0
|0
|16
|3.240
|3.243
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
|L143
|Informática e Tecnologias Multimédia
|25
|3
|22
|0
|0
|0
|22
|3.240
|3.243
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
|L211
|Computação e Logística
|16
|0
|16
|0
|0
|0
|16
|3.240
|3.243
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
|L297
|Comunicação Social: Jornalismo e Comunicação Empresarial
|35
|25
|10
|6
|0
|0
|16
|3.240
|3.243
|Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
|L371
|Cinema e Média Digitais
|18
|18
|0
|2
|0
|0
|2
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|8014
|Serviço Social (regime pós-laboral)
|14
|14
|0
|3
|0
|0
|3
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|8029
|Finanças e Contabilidade
|72
|72
|0
|12
|0
|0
|12
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|8109
|Sociologia (regime pós-laboral)
|34
|34
|0
|6
|0
|0
|6
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|8366
|Informática e Gestão de Empresas (regime pós-laboral)
|35
|35
|0
|6
|0
|0
|6
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9019
|Ciência Política
|41
|42
|0
|7
|0
|0
|7
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9081
|Economia
|72
|72
|0
|11
|0
|0
|11
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9098
|Engenharia de Telecomunicações e Informática
|60
|60
|0
|1
|0
|0
|1
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9119
|Engenharia Informática
|90
|90
|0
|2
|0
|0
|2
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9147
|Gestão
|176
|177
|0
|21
|0
|0
|20
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9156
|Gestão de Marketing
|40
|40
|0
|5
|1
|0
|6
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9157
|Gestão de Recursos Humanos
|40
|40
|0
|2
|0
|0
|2
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9189
|Informática e Gestão de Empresas
|60
|60
|0
|9
|0
|0
|9
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9219
|Psicologia
|110
|112
|0
|11
|0
|0
|11
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9238
|Serviço Social
|25
|26
|0
|2
|0
|0
|2
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9240
|Sociologia
|63
|63
|0
|15
|0
|0
|15
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9257
|Arquitetura
|51
|51
|0
|0
|0
|0
|0
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9448
|Antropologia
|27
|28
|0
|8
|0
|0
|8
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9885
|Engenharia Informática (regime pós-laboral)
|35
|23
|12
|0
|0
|0
|12
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|9927
|História Moderna e Contemporânea
|33
|33
|0
|2
|0
|0
|2
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|A026
|Estudos Internacionais (ensino em inglês)
|26
|28
|0
|4
|0
|0
|4
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|L030
|Gestão Industrial e Logística
|40
|40
|0
|4
|0
|0
|4
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|L188
|Ciência de Dados
|60
|60
|0
|4
|0
|0
|4
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|L189
|Ciência de Dados (regime pós-laboral)
|30
|30
|0
|5
|0
|0
|5
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|L391
|Matemática Aplicada à Economia e às Finanças
|26
|26
|0
|0
|0
|0
|0
|6.800
|6.800
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
|L402
|Direito
|26
|26
|0
|1
|0
|0
|1
|6.800
|6.810
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra)
|L273
|Tecnologias Digitais e Automação
|35
|20
|15
|2
|0
|0
|17
|6.800
|6.810
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra)
|L274
|Política, Economia e Sociedade
|34
|35
|0
|5
|0
|0
|5
|6.800
|6.810
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra)
|L277
|Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial
|35
|35
|0
|0
|0
|0
|0
|6.800
|6.810
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra)
|L278
|Desenvolvimento de Software e Aplicações
|35
|35
|0
|1
|0
|0
|1
|6.800
|6.810
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra)
|L280
|Tecnologias Digitais e Gestão
|33
|35
|0
|6
|0
|0
|6
|6.800
|6.810
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra)
|L281
|Tecnologias Digitais Educativas
|35
|36
|0
|8
|0
|1
|7
|6.800
|6.810
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra)
|L282
|Tecnologias Digitais e Saúde
|35
|35
|0
|4
|0
|0
|4
|6.800
|6.810
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra)
|L311
|Tecnologias Digitais, Edifícios e Construção Sustentável
|32
|32
|0
|4
|0
|0
|4
|6.800
|6.810
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra)
|L321
|Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais
|34
|29
|5
|3
|0
|0
|8
|6.800
|6.810
|ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra)
|L329
|Tecnologias Digitais e Segurança de Informação
|35
|35
|0
|0
|0
|0
|0
|7.105
|7.105
|Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
|9121
|Engenharia Informática e de Computadores
|36
|25
|11
|3
|0
|0
|14
|7.105
|7.105
|Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
|9745
|Engenharia de Máquinas Marítimas
|39
|22
|17
|0
|0
|0
|17
|7.105
|7.105
|Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
|9789
|Pilotagem
|31
|31
|0
|1
|0
|0
|1
|7.105
|7.105
|Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
|9924
|Gestão de Transportes e Logística
|41
|42
|0
|5
|0
|0
|5
|7.105
|7.105
|Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
|9926
|Gestão Portuária
|26
|26
|0
|1
|0
|0
|1
|7.105
|7.105
|Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
|L118
|Engenharia Eletrotécnica Marítima
|24
|24
|0
|0
|0
|0
|0
|7.110
|7.110
|Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
|9076
|Direção e Gestão Hoteleira
|124
|125
|0
|20
|0
|0
|20
|7.110
|7.110
|Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
|9163
|Gestão do Lazer e Animação Turística
|89
|91
|0
|10
|0
|0
|10
|7.110
|7.110
|Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
|9177
|Gestão Turística
|111
|117
|0
|10
|0
|0
|10
|7.110
|7.110
|Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
|9183
|Informação Turística
|42
|43
|0
|5
|0
|0
|5
|7.110
|7.110
|Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
|9217
|Produção Alimentar em Restauração
|63
|58
|5
|4
|0
|0
|9
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