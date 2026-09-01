Vagas disponíveis na segunda fase de acesso ao superior sobem para 11 mil. Veja aqui os cursos com lugares

100 140 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente 8031 Ciências Farmacêuticas (Preparatórios) 13 7 6 0 0 0 6

100 140 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente 8086 Medicina Veterinária (Preparatórios) 23 23 0 1 0 0 1

100 140 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente 9022 Ciências Agrárias 15 10 5 0 0 0 5

100 140 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente L344 Guias de Natureza e Património 15 5 10 1 0 0 11

100 140 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente L390 Biotecnologia 15 5 10 2 0 0 12

100 150 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9135 Estudos Europeus 24 13 11 1 0 0 12

100 150 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9181 História 25 25 0 1 0 0 1

100 150 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9219 Psicologia 40 40 0 4 0 0 4

100 150 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9238 Serviço Social 38 38 0 4 0 0 4

100 150 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9240 Sociologia 28 21 7 2 0 0 9

100 150 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9652 Comunicação e Relações Públicas 40 41 0 2 0 0 2

100 150 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9853 Educação Básica 28 29 0 0 0 0 0

100 150 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas L041 Estudos Portugueses e Ingleses 25 25 0 2 0 0 2

100 160 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia 8083 Ciclo Básico de Medicina 50 52 0 1 0 0 0

100 160 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia 8524 Proteção Civil e Gestão de Riscos 20 10 10 0 0 0 10

100 160 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia 8571 Ciênc de Engenharia-Eng Mecânica; Eng Eletrotécnica e de Computadores (Pre) 20 6 14 0 0 0 14

100 160 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9011 Biologia 34 33 1 2 0 0 3

100 160 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9185 Informática 25 11 14 0 0 0 14

100 160 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia A017 Ciências do Oceano (ensino em inglês) 14 5 9 0 0 0 9

100 170 Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão 9081 Economia 15 14 1 1 0 0 2

100 170 Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão 9147 Gestão 52 52 0 3 0 0 3

100 170 Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão 9254 Turismo 28 28 1 1 0 0 1

100 7.092 Universidade dos Açores - Escola Superior de Saúde - Angra do Heroísmo 9500 Enfermagem 40 33 7 4 0 0 11

100 7.093 Universidade dos Açores - Escola Superior de Saúde - Ponta Delgada 9500 Enfermagem 40 40 0 1 0 0 1

200 201 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 8509 Património Cultural e Arqueologia 32 33 0 4 0 0 4

200 201 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 9204 Línguas, Literaturas e Culturas 32 35 0 4 0 0 4

200 201 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 9219 Psicologia 65 67 0 17 0 0 17

200 201 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 9817 Artes Visuais 28 28 0 5 0 0 5

200 201 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 9821 Ciências da Educação e da Formação 34 39 0 3 0 0 3

200 201 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais L252 Línguas e Comunicação Intercultural 34 35 0 5 0 0 5

200 203 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia 8258 Arquitetura Paisagista 23 24 0 6 0 0 6

200 203 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9003 Agronomia 22 7 15 0 0 0 15

200 203 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9011 Biologia 44 46 0 7 0 0 7

200 203 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9013 Biologia Marinha 65 66 0 18 0 0 18

200 203 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9015 Bioquímica 23 17 6 3 0 0 9

200 203 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9016 Biotecnologia 22 19 3 0 0 0 3

200 203 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9119 Engenharia Informática 84 57 27 4 0 0 31

200 203 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9210 Matemática Aplicada à Economia e à Gestão 22 20 2 3 0 0 5

200 203 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9494 Ciências Farmacêuticas 50 51 0 11 0 0 11

200 203 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9540 Bioengenharia 20 7 13 2 0 0 15

200 203 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia L123 Gestão Marinha e Costeira 29 22 7 2 0 0 9

200 204 Universidade do Algarve - Faculdade de Economia 9081 Economia 30 30 0 5 0 0 5

200 204 Universidade do Algarve - Faculdade de Economia 9152 Gestão de Empresas 70 70 0 15 0 0 15

200 204 Universidade do Algarve - Faculdade de Economia 9240 Sociologia 41 43 0 5 0 0 5

200 206 Universidade do Algarve - Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas 9351 Ciências Biomédicas 53 53 0 6 0 0 6

200 3.081 Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação 8337 Imagem Animada 36 37 0 7 0 0 7

200 3.081 Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação 9023 Ciências da Comunicação 41 43 0 4 0 0 4

200 3.081 Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação 9070 Design de Comunicação 40 42 0 4 0 0 4

200 3.081 Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação 9084 Educação Social 35 36 0 2 0 0 2

200 3.081 Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação 9563 Desporto 42 43 0 5 0 0 5

200 3.081 Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação 9853 Educação Básica 42 42 0 6 0 0 6

200 3.082 Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 9147 Gestão 76 77 0 5 0 0 5

200 3.082 Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 9148 Gestão (regime noturno) 26 20 6 5 0 0 11

200 3.082 Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 9173 Gestão Hoteleira 50 52 0 3 0 0 3

200 3.082 Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 9205 Marketing 33 34 0 6 0 0 6

200 3.082 Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 9254 Turismo 65 68 0 7 0 0 7

200 3.083 Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia 9089 Engenharia Civil 20 14 6 2 0 0 8

200 3.083 Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia 9123 Engenharia Mecânica 20 15 5 1 0 0 6

200 3.083 Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia L209 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 20 20 0 0 0 0 0

200 3.083 Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia L269 Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas 20 11 9 1 0 0 10

200 3.087 Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão) 9147 Gestão 31 33 0 3 0 0 3

200 3.087 Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão) 9148 Gestão (regime noturno) 20 4 16 2 0 0 18

200 3.087 Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão) 9254 Turismo 32 6 26 0 0 0 26

200 7.035 Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde 8149 Dietética e Nutrição 28 30 0 6 0 0 6

200 7.035 Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde 9500 Enfermagem 40 40 0 2 0 0 2

200 7.035 Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde 9504 Fisioterapia 26 26 0 1 0 0 1

200 7.035 Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde 9549 Farmácia 26 28 0 7 0 0 7

200 7.035 Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde 9890 Terapia da Fala 25 25 0 6 0 0 6

200 7.035 Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde L066 Imagem Médica e Radioterapia 30 30 0 2 0 0 2

200 7.035 Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde L068 Ciências Biomédicas Laboratoriais 31 31 0 0 0 0 0

300 300 Universidade de Aveiro 9002 Administração Pública 55 55 0 3 0 0 3

300 300 Universidade de Aveiro 9011 Biologia 90 91 0 7 0 0 7

300 300 Universidade de Aveiro 9012 Biologia e Geologia 27 27 0 1 0 1 0

300 300 Universidade de Aveiro 9015 Bioquímica 60 61 0 1 0 0 1

300 300 Universidade de Aveiro 9016 Biotecnologia 58 58 0 4 0 0 4

300 300 Universidade de Aveiro 9041 Ciências do Mar 25 22 3 3 0 0 6

300 300 Universidade de Aveiro 9069 Design 52 52 0 4 0 0 4

300 300 Universidade de Aveiro 9081 Economia 47 47 0 3 0 0 3

300 300 Universidade de Aveiro 9089 Engenharia Civil 35 35 0 2 0 0 2

300 300 Universidade de Aveiro 9096 Engenharia de Materiais 21 19 2 0 0 0 2

300 300 Universidade de Aveiro 9099 Engenharia do Ambiente 15 9 6 0 0 0 6

300 300 Universidade de Aveiro 9104 Engenharia e Gestão Industrial 74 74 0 2 0 0 2

300 300 Universidade de Aveiro 9113 Engenharia Física 35 23 12 0 0 0 12

300 300 Universidade de Aveiro 9119 Engenharia Informática 78 78 0 1 0 0 1

300 300 Universidade de Aveiro 9123 Engenharia Mecânica 101 101 0 1 0 0 1

300 300 Universidade de Aveiro 9125 Engenharia Química 39 28 11 0 0 0 11

300 300 Universidade de Aveiro 9141 Física 15 5 10 0 0 0 10

300 300 Universidade de Aveiro 9146 Geologia 15 8 7 0 0 0 7

300 300 Universidade de Aveiro 9147 Gestão 40 40 0 4 0 0 4

300 300 Universidade de Aveiro 9194 Línguas e Estudos Editoriais 24 24 0 2 0 0 2

300 300 Universidade de Aveiro 9196 Línguas e Relações Empresariais 70 76 0 9 0 0 9

300 300 Universidade de Aveiro 9204 Línguas, Literaturas e Culturas 28 29 0 1 0 0 1

300 300 Universidade de Aveiro 9209 Matemática 32 33 0 3 0 0 3

300 300 Universidade de Aveiro 9219 Psicologia 34 34 0 5 0 0 5

300 300 Universidade de Aveiro 9223 Química 15 7 8 0 0 0 8

300 300 Universidade de Aveiro 9252 Tradução 35 37 0 4 0 0 4

300 300 Universidade de Aveiro 9345 Matemática Aplicada e Computação 22 22 0 2 0 0 2

300 300 Universidade de Aveiro 9351 Ciências Biomédicas 77 77 0 3 0 0 3

300 300 Universidade de Aveiro 9455 Engenharia Biomédica 40 40 0 3 0 0 3

300 300 Universidade de Aveiro 9813 Medicina 40 40 0 0 0 0 0

300 300 Universidade de Aveiro 9853 Educação Básica 65 65 0 6 0 0 6

300 300 Universidade de Aveiro L187 Gestão e Planeamento em Turismo 26 26 0 0 0 0 0

300 300 Universidade de Aveiro L202 Engenharia de Automação Industrial 40 28 12 1 0 0 13

300 300 Universidade de Aveiro L209 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 56 56 0 0 0 0 0

300 300 Universidade de Aveiro L217 Engenharia de Computadores e Informática 100 100 0 0 0 0 0

300 300 Universidade de Aveiro L221 Engenharia Aeroespacial 50 50 0 1 0 0 1

300 300 Universidade de Aveiro L223 Engenharia Computacional 25 25 0 2 0 0 2

300 300 Universidade de Aveiro L254 Multimédia e Tecnologias da Comunicação 78 78 0 6 0 0 6

300 300 Universidade de Aveiro L298 Meteorologia, Oceanografia e Clima 15 4 11 1 0 0 12

300 3.011 Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro 8005 Marketing (regime pós-laboral) 20 21 0 3 0 0 3

300 3.011 Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro 9056 Contabilidade 95 95 0 3 0 0 3

300 3.011 Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro 9140 Finanças 20 20 0 1 0 0 1

300 3.011 Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro 9205 Marketing 33 33 0 4 0 0 4

300 3.011 Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro 9869 Contabilidade (regime pós-laboral) 20 6 14 1 0 0 15

300 3.011 Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro 9888 Finanças (regime pós-laboral) 20 22 0 3 0 0 3

300 3.012 Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda 8405 Gestão da Qualidade 24 24 0 3 0 0 3

300 3.012 Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda 9235 Secretariado e Comunicação Empresarial 25 25 0 7 0 0 7

300 3.012 Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda L021 Gestão Comercial 30 30 0 5 0 0 5

300 3.012 Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda L140 Gestão Pública 19 20 0 4 0 0 4

300 3.012 Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda L194 Eletrónica e Mecânica Industrial 35 36 0 4 0 0 4

300 3.012 Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda L346 Engenharia Informática Aplicada 27 27 0 6 0 0 6

300 3.013 Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro 9500 Enfermagem 82 82 0 6 0 0 6

300 3.013 Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro 9504 Fisioterapia 40 40 0 2 0 0 2

300 3.013 Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro 9890 Terapia da Fala 24 24 0 0 0 0 0

300 3.013 Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro L066 Imagem Médica e Radioterapia 25 25 0 4 0 0 4

300 3.014 Universidade de Aveiro - Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia da Produção de Aveiro-Norte L138 Design de Produto e Tecnologia 38 38 0 6 0 0 6

300 3.014 Universidade de Aveiro - Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia da Produção de Aveiro-Norte L299 Automação e Sistemas de Produção 22 16 6 5 0 0 11

300 3.014 Universidade de Aveiro - Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia da Produção de Aveiro-Norte L417 Engenharia de Software Industrial 20 4 16 2 0 0 18

400 400 Universidade da Beira Interior 8184 Optometria e Ciências da Visão 40 20 20 1 0 0 21

400 400 Universidade da Beira Interior 9015 Bioquímica 47 33 14 10 0 0 24

400 400 Universidade da Beira Interior 9016 Biotecnologia 44 16 28 0 0 0 28

400 400 Universidade da Beira Interior 9020 Ciência Política e Relações Internacionais 35 36 0 4 0 0 4

400 400 Universidade da Beira Interior 9023 Ciências da Comunicação 68 70 0 17 0 0 17

400 400 Universidade da Beira Interior 9025 Ciências da Cultura 24 10 14 5 0 0 19

400 400 Universidade da Beira Interior 9048 Cinema 50 50 0 9 0 0 9

400 400 Universidade da Beira Interior 9071 Design de Moda 60 61 0 7 0 0 7

400 400 Universidade da Beira Interior 9074 Design Industrial 53 53 0 3 0 0 3

400 400 Universidade da Beira Interior 9075 Design Multimédia 49 49 0 7 0 0 7

400 400 Universidade da Beira Interior 9081 Economia 49 37 12 7 0 0 19

400 400 Universidade da Beira Interior 9089 Engenharia Civil 15 4 11 0 0 0 11

400 400 Universidade da Beira Interior 9104 Engenharia e Gestão Industrial 20 15 5 1 0 0 6

400 400 Universidade da Beira Interior 9105 Engenharia Eletromecânica 42 31 11 0 0 0 11

400 400 Universidade da Beira Interior 9112 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 24 3 21 0 0 0 21

400 400 Universidade da Beira Interior 9119 Engenharia Informática 80 45 35 3 0 0 38

400 400 Universidade da Beira Interior 9139 Filosofia 23 19 4 3 0 0 7

400 400 Universidade da Beira Interior 9147 Gestão 81 82 0 8 0 0 8

400 400 Universidade da Beira Interior 9205 Marketing 39 43 0 2 0 0 2

400 400 Universidade da Beira Interior 9219 Psicologia 55 56 0 11 0 0 11

400 400 Universidade da Beira Interior 9225 Química Industrial 20 7 13 0 0 0 13

400 400 Universidade da Beira Interior 9240 Sociologia 47 48 0 4 0 0 4

400 400 Universidade da Beira Interior 9257 Arquitetura 64 64 0 9 0 0 9

400 400 Universidade da Beira Interior 9351 Ciências Biomédicas 70 70 0 7 0 0 7

400 400 Universidade da Beira Interior 9494 Ciências Farmacêuticas 63 64 0 6 0 0 5

400 400 Universidade da Beira Interior 9707 Ciências do Desporto 64 64 0 4 0 0 4

400 400 Universidade da Beira Interior 9740 Engenharia Aeronáutica 61 61 0 2 0 0 2

400 400 Universidade da Beira Interior 9813 Medicina 151 151 0 5 0 0 5

400 400 Universidade da Beira Interior 9835 Matemática e Aplicações 16 6 10 1 0 0 11

400 400 Universidade da Beira Interior 9918 Estudos Portugueses e Espanhóis 30 20 10 3 0 0 13

400 400 Universidade da Beira Interior L205 Física e Aplicações 11 0 11 0 0 0 11

400 400 Universidade da Beira Interior L227 Inteligência Artificial e Ciência de Dados 29 16 13 0 0 0 13

400 400 Universidade da Beira Interior L258 Tecnologia e Produto de Moda Sustentável 13 6 7 2 0 0 9

400 400 Universidade da Beira Interior L295 Engenharia Mecânica Computacional 15 1 14 0 0 0 14

400 400 Universidade da Beira Interior L303 Informática Web, Móvel e na Nuvem 21 6 15 0 0 0 15

400 400 Universidade da Beira Interior L331 Computação Criativa e Realidade Virtual 25 25 0 1 0 0 1

400 400 Universidade da Beira Interior L406 Cidades e Comunidades Sustentáveis Inteligentes 31 2 29 0 0 0 29

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 8408 Química Medicinal 15 5 10 0 0 0 10

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9011 Biologia 100 100 0 5 0 0 5

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9015 Bioquímica 65 66 0 2 0 0 1

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9089 Engenharia Civil 50 50 0 1 0 0 1

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9099 Engenharia do Ambiente 20 5 15 0 0 0 15

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9104 Engenharia e Gestão Industrial 62 62 0 0 0 0 0

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9113 Engenharia Física 34 22 12 0 0 0 12

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9119 Engenharia Informática 161 161 0 1 0 0 1

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9123 Engenharia Mecânica 111 111 0 5 0 0 5

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9125 Engenharia Química 35 26 9 0 0 0 9

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9141 Física 20 11 9 0 0 0 9

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9146 Geologia 20 20 0 2 0 0 2

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9209 Matemática 45 45 0 0 0 0 0

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9223 Química 20 3 17 0 0 0 17

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9257 Arquitetura 70 73 0 5 0 0 4

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9448 Antropologia 52 52 0 5 0 0 5

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9455 Engenharia Biomédica 70 70 0 1 0 0 1

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9891 Design e Multimédia 77 79 0 8 0 0 8

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia L209 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 80 80 0 0 0 0 0

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia L227 Inteligência Artificial e Ciência de Dados 55 55 0 3 0 0 3

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia L285 Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes 30 20 10 3 0 0 13

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia L403 Engenharia Aeroespacial 40 40 0 1 0 0 1

500 501 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia L413 Construção Digital 30 30 0 0 0 0 0

500 502 Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito 9002 Administração Pública 41 43 0 4 0 0 4

500 502 Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito 9078 Direito 350 354 0 48 0 1 46

500 503 Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia 9081 Economia 151 151 0 14 0 0 14

500 503 Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia 9147 Gestão 100 100 0 9 0 0 9

500 503 Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia 9229 Relações Internacionais 53 53 0 3 0 0 3

500 503 Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia 9240 Sociologia 42 42 0 3 0 0 3

500 504 Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia 9494 Ciências Farmacêuticas 223 223 0 14 0 0 14

500 504 Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia 9819 Ciências Bioanalíticas 30 30 0 1 0 0 1

500 504 Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia 9832 Farmácia Biomédica 30 30 0 1 0 0 1

500 505 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 8393 Português 38 38 0 5 0 0 5

500 505 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 9006 Arqueologia 27 28 0 3 0 0 3

500 505 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 9132 Estudos Artísticos 38 40 0 5 0 0 5

500 505 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 9133 Estudos Clássicos 21 22 0 4 0 0 4

500 505 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 9135 Estudos Europeus 41 42 0 4 0 0 4

500 505 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 9139 Filosofia 28 29 0 2 0 0 2

500 505 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 9143 Geografia 76 78 0 4 0 0 4

500 505 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 9181 História 63 63 0 0 0 0 0

500 505 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 9182 História da Arte 25 26 0 4 0 0 4

500 505 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 9694 Ciência da Informação 29 29 0 3 0 0 3

500 505 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 9773 Jornalismo e Comunicação 52 52 0 10 0 0 10

500 505 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 9779 Línguas Modernas 84 87 0 2 0 0 1

500 505 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras L109 Turismo, Território e Patrimónios 36 36 0 2 0 0 2

500 506 Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina 9548 Medicina Dentária 60 60 0 2 0 0 2

500 506 Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina 9813 Medicina 291 291 0 5 0 0 5

500 507 Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 9026 Ciências da Educação 75 77 0 11 0 0 11

500 507 Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 9219 Psicologia 140 140 0 8 0 0 8

500 507 Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 9238 Serviço Social 32 32 0 3 0 0 3

500 508 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física 9707 Ciências do Desporto 123 124 0 4 0 0 4

500 521 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia (Campus Figueira da Foz) 9013 Biologia Marinha 30 29 1 7 0 0 8

500 521 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia (Campus Figueira da Foz) L426 Engenharia Naval e Oceânica 25 12 13 2 0 0 15

500 7.240 Universidade de Coimbra - Escola Superior de Enfermagem 9500 Enfermagem 311 317 0 25 0 0 25

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 8262 Biologia Humana 33 23 10 0 0 0 10

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9003 Agronomia 36 36 0 1 0 0 1

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9011 Biologia 36 36 0 3 0 0 3

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9012 Biologia e Geologia 18 11 7 3 0 0 10

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9015 Bioquímica 32 19 13 1 0 0 14

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9016 Biotecnologia 27 14 13 0 0 0 13

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9119 Engenharia Informática 58 54 4 0 0 0 4

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9143 Geografia 34 37 0 3 0 0 3

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9209 Matemática 15 9 6 1 0 0 7

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9210 Matemática Aplicada à Economia e à Gestão 22 17 5 0 0 0 5

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9751 Engenharia Mecatrónica 20 7 13 0 0 0 13

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9752 Enologia 18 4 14 0 0 0 14

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9760 Física e Química 12 0 12 0 0 0 12

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9818 Ciência e Tecnologia Animal 35 35 0 2 0 0 2

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9847 Medicina Veterinária 58 59 0 1 0 0 0

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 9910 Engenharia de Energias Renováveis 12 0 12 0 0 0 12

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia L090 Ecologia e Ambiente 12 8 4 1 0 0 5

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia L221 Engenharia Aeroespacial 25 20 5 2 0 0 7

600 602 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia L227 Inteligência Artificial e Ciência de Dados 20 7 13 0 0 0 13

600 603 Universidade de Évora - Escola de Artes 9069 Design 42 42 0 7 0 0 7

600 603 Universidade de Évora - Escola de Artes 9243 Teatro 26 27 0 4 0 0 4

600 603 Universidade de Évora - Escola de Artes 9257 Arquitetura 38 38 0 4 0 0 4

600 603 Universidade de Évora - Escola de Artes 9347 Artes Plásticas e Multimédia 38 41 0 5 0 0 5

600 604 Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais 8251 História e Arqueologia 45 45 0 2 0 0 2

600 604 Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais 9026 Ciências da Educação 30 30 0 3 0 0 3

600 604 Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais 9081 Economia 40 40 0 6 0 0 6

600 604 Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais 9147 Gestão 74 75 0 8 0 0 8

600 604 Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais 9219 Psicologia 60 62 0 14 0 0 14

600 604 Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais 9229 Relações Internacionais 72 72 0 9 0 0 9

600 604 Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais 9240 Sociologia 45 47 0 3 0 0 3

600 604 Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais 9254 Turismo 46 47 0 8 0 0 8

600 604 Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais 9787 Património Cultural 22 15 7 2 0 0 9

600 604 Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais 9853 Educação Básica 36 36 0 1 0 0 1

600 604 Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais L047 Línguas e Literaturas 55 46 9 4 0 0 13

600 604 Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais L365 Filosofia e Cultura Contemporânea 14 14 0 1 0 0 1

600 605 Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano 9494 Ciências Farmacêuticas 20 20 0 2 0 0 2

600 605 Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano 9707 Ciências do Desporto 55 56 0 8 0 0 8

600 605 Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano 9841 Reabilitação Psicomotora 26 26 0 4 0 0 4

600 605 Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano L256 Ciências Biomédicas e da Saúde 34 34 0 6 0 0 6

600 7.030 Universidade de Évora - Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus 9500 Enfermagem 71 72 0 12 0 0 12

900 901 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas 9554 Ciências da Nutrição 32 32 0 1 0 0 1

900 901 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas 9813 Medicina 232 232 0 2 0 1 1

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9006 Arqueologia 27 28 0 4 0 0 4

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9020 Ciência Política e Relações Internacionais 81 81 0 7 0 1 6

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9023 Ciências da Comunicação 97 98 0 4 0 0 4

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9040 Ciências da Linguagem 20 17 3 3 0 0 6

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9046 Ciências Musicais 43 44 0 12 0 0 12

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9139 Filosofia 25 25 0 2 0 0 2

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9145 Geografia e Planeamento Regional 58 61 0 9 0 0 9

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9181 História 46 46 0 1 0 0 1

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9182 História da Arte 41 41 0 5 0 0 5

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9204 Línguas, Literaturas e Culturas 76 79 0 5 0 0 5

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9240 Sociologia 62 64 0 12 0 0 12

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9252 Tradução 61 64 0 4 0 0 4

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9448 Antropologia 44 45 0 7 0 0 7

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 9917 Estudos Portugueses 22 22 0 2 0 0 2

900 902 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas L424 Ciências Sociais (regime pós-laboral) 20 20 0 4 0 0 4

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 8036 Conservação - Restauro 24 24 0 0 0 0 0

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9015 Bioquímica 80 80 0 5 0 0 5

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9089 Engenharia Civil 58 58 0 1 0 0 1

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9096 Engenharia de Materiais 24 24 0 3 0 0 3

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9099 Engenharia do Ambiente 50 29 21 3 0 0 24

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9104 Engenharia e Gestão Industrial 61 61 0 0 0 0 0

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9113 Engenharia Física 33 33 0 0 0 0 0

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9119 Engenharia Informática 170 170 0 2 0 0 2

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9123 Engenharia Mecânica 77 77 0 0 0 0 0

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9126 Engenharia Química e Biológica 69 45 24 0 0 0 24

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9209 Matemática 25 25 0 3 0 0 3

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9224 Química Aplicada 30 13 17 1 0 0 18

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9348 Biologia Celular e Molecular 70 70 0 2 0 1 1

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 9455 Engenharia Biomédica 59 59 0 4 0 0 4

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia L167 Matemática Aplicada à Gestão do Risco 25 25 0 2 0 0 2

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia L209 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 166 166 0 6 0 0 6

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia L221 Engenharia Aeroespacial 30 30 0 0 0 0 0

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia L231 Engenharia de Micro e Nanotecnologias 55 42 13 6 0 0 19

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia L286 Tecnologia Agro-Industrial 35 7 28 0 0 0 28

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia L347 Análise e Engenharia de Dados 25 25 0 0 0 0 0

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia L358 Engenharia de Comunicações e de Informação 20 20 0 1 0 0 1

900 903 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia L370 Geologia para a Sustentabilidade 20 21 0 0 0 0 0

900 904 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Economia 9081 Economia 195 196 0 17 0 2 15

900 904 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Economia 9147 Gestão 295 298 0 16 0 3 12

900 904 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Economia L313 Estudos do Mar 34 34 0 2 0 1 1

900 906 Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação 8259 Sistemas e Tecnologias de Informação 45 46 0 2 0 0 2

900 906 Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação 9155 Gestão de Informação 64 65 0 14 0 0 14

900 906 Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação L188 Ciência de Dados 45 45 0 1 0 0 1

900 908 Universidade Nova de Lisboa - Escola Nacional de Saúde Pública L350 Saúde Pública Global 42 42 0 8 0 0 8

900 911 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Direito 9078 Direito 100 100 0 10 0 0 10

1.000 1.000 Universidade do Minho 8183 Geografia e Planeamento 45 45 0 4 0 0 4

1.000 1.000 Universidade do Minho 8184 Optometria e Ciências da Visão 32 14 18 1 0 0 19

1.000 1.000 Universidade do Minho 8358 Direito (regime pós-laboral) 15 15 0 2 0 0 2

1.000 1.000 Universidade do Minho 8427 Educação (regime pós-laboral) 25 25 0 2 0 0 2

1.000 1.000 Universidade do Minho 8494 Design de Produto 33 34 0 6 0 0 6

1.000 1.000 Universidade do Minho 9002 Administração Pública 41 41 0 2 0 0 2

1.000 1.000 Universidade do Minho 9006 Arqueologia 20 20 0 1 0 0 1

1.000 1.000 Universidade do Minho 9012 Biologia e Geologia 49 46 3 4 0 0 7

1.000 1.000 Universidade do Minho 9015 Bioquímica 61 61 0 2 0 0 2

1.000 1.000 Universidade do Minho 9019 Ciência Política 33 33 0 5 0 0 5

1.000 1.000 Universidade do Minho 9023 Ciências da Comunicação 65 65 0 8 0 0 8

1.000 1.000 Universidade do Minho 9056 Contabilidade 35 35 0 1 0 0 1

1.000 1.000 Universidade do Minho 9078 Direito 110 110 0 12 0 0 12

1.000 1.000 Universidade do Minho 9081 Economia 95 95 0 13 0 0 13

1.000 1.000 Universidade do Minho 9089 Engenharia Civil 50 50 0 0 0 0 0

1.000 1.000 Universidade do Minho 9096 Engenharia de Materiais 27 22 5 1 0 0 6

1.000 1.000 Universidade do Minho 9098 Engenharia de Telecomunicações e Informática 36 30 6 3 0 0 9

1.000 1.000 Universidade do Minho 9104 Engenharia e Gestão Industrial 68 68 0 1 0 0 1

1.000 1.000 Universidade do Minho 9113 Engenharia Física 35 33 2 1 0 0 3

1.000 1.000 Universidade do Minho 9119 Engenharia Informática 170 170 0 3 0 0 3

1.000 1.000 Universidade do Minho 9123 Engenharia Mecânica 83 83 0 2 0 1 1

1.000 1.000 Universidade do Minho 9126 Engenharia Química e Biológica 41 41 0 3 0 0 3

1.000 1.000 Universidade do Minho 9127 Engenharia Têxtil 19 5 14 1 0 0 15

1.000 1.000 Universidade do Minho 9134 Estudos Culturais 24 25 0 3 0 0 3

1.000 1.000 Universidade do Minho 9139 Filosofia 29 29 0 2 0 0 2

1.000 1.000 Universidade do Minho 9141 Física 20 3 17 0 0 0 17

1.000 1.000 Universidade do Minho 9146 Geologia 20 16 4 4 0 0 8

1.000 1.000 Universidade do Minho 9147 Gestão 95 95 0 5 0 0 5

1.000 1.000 Universidade do Minho 9181 História 43 43 0 1 0 0 1

1.000 1.000 Universidade do Minho 9192 Línguas Aplicadas 51 51 0 4 0 0 4

1.000 1.000 Universidade do Minho 9195 Línguas e Literaturas Europeias 60 62 0 3 0 0 3

1.000 1.000 Universidade do Minho 9205 Marketing 48 48 0 5 0 0 5

1.000 1.000 Universidade do Minho 9209 Matemática 35 35 0 1 0 0 1

1.000 1.000 Universidade do Minho 9219 Psicologia 67 67 0 1 0 0 1

1.000 1.000 Universidade do Minho 9223 Química 15 4 11 0 0 0 11

1.000 1.000 Universidade do Minho 9229 Relações Internacionais 67 67 0 10 0 0 10

1.000 1.000 Universidade do Minho 9240 Sociologia 57 58 0 3 0 0 2

1.000 1.000 Universidade do Minho 9243 Teatro 25 25 0 4 0 0 4

1.000 1.000 Universidade do Minho 9257 Arquitetura 55 55 0 4 0 0 4

1.000 1.000 Universidade do Minho 9353 Educação 51 51 0 9 0 0 9

1.000 1.000 Universidade do Minho 9379 Ciências do Ambiente 37 36 1 4 0 0 5

1.000 1.000 Universidade do Minho 9381 Estatística Aplicada 26 18 8 1 0 0 9

1.000 1.000 Universidade do Minho 9397 Ciências da Computação 72 72 0 2 0 0 2

1.000 1.000 Universidade do Minho 9455 Engenharia Biomédica 65 65 0 3 0 0 3

1.000 1.000 Universidade do Minho 9499 Design e Marketing de Moda 30 30 0 7 0 0 7

1.000 1.000 Universidade do Minho 9688 Biologia Aplicada 50 50 0 4 0 0 4

1.000 1.000 Universidade do Minho 9785 Negócios Internacionais 40 40 0 0 0 0 0

1.000 1.000 Universidade do Minho 9813 Medicina 122 122 0 0 0 0 0

1.000 1.000 Universidade do Minho 9817 Artes Visuais 26 27 0 0 0 0 0

1.000 1.000 Universidade do Minho 9853 Educação Básica 69 69 0 3 0 0 3

1.000 1.000 Universidade do Minho 9917 Estudos Portugueses 32 32 0 1 0 0 1

1.000 1.000 Universidade do Minho A020 Economia + Gestão 20 20 0 1 0 0 1

1.000 1.000 Universidade do Minho A021 Economia + Negócios Internacionais 10 10 0 0 0 0 0

1.000 1.000 Universidade do Minho A022 Gestão + Negócios Internacionais 10 10 0 0 0 0 0

1.000 1.000 Universidade do Minho A023 Matemática + Física 10 4 6 0 0 0 6

1.000 1.000 Universidade do Minho A024 Física + Química 10 0 10 0 0 0 10

1.000 1.000 Universidade do Minho L078 Criminologia e Justiça Criminal 35 37 0 4 0 0 4

1.000 1.000 Universidade do Minho L112 Proteção Civil e Gestão do Território 21 21 0 3 0 0 3

1.000 1.000 Universidade do Minho L147 Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses 34 37 0 3 0 0 3

1.000 1.000 Universidade do Minho L188 Ciência de Dados 36 36 0 3 0 0 3

1.000 1.000 Universidade do Minho L215 Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação 141 141 0 4 0 0 4

1.000 1.000 Universidade do Minho L218 Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores 88 88 0 3 0 0 3

1.000 1.000 Universidade do Minho L221 Engenharia Aeroespacial 31 31 0 0 0 0 0

1.000 1.000 Universidade do Minho L229 Engenharia de Polímeros 20 12 8 0 0 0 8

1.000 7.010 Universidade do Minho - Escola Superior de Enfermagem 9500 Enfermagem 80 80 0 5 0 0 5

1.100 1.101 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação 9554 Ciências da Nutrição 67 67 0 10 0 0 10

1.100 1.102 Universidade do Porto - Faculdade de Arquitetura 9257 Arquitetura 125 125 0 4 0 0 4

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 8258 Arquitetura Paisagista 25 25 0 8 0 0 8

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 9011 Biologia 131 131 0 15 0 0 15

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 9015 Bioquímica 92 92 0 4 0 0 4

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 9086 Engenharia Agronómica 21 19 2 2 0 0 4

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 9113 Engenharia Física 63 63 0 1 0 0 1

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 9141 Física 47 47 0 1 0 0 1

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 9146 Geologia 33 15 18 2 0 0 20

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 9209 Matemática 56 56 0 1 0 0 1

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 9223 Química 40 16 24 1 0 0 25

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 9385 Matemática Aplicada 63 63 0 0 0 0 0

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 9687 Bioinformática 37 37 0 3 0 0 3

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 9696 Ciência de Computadores 60 60 0 3 0 0 3

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 9709 Ciências e Tecnologia do Ambiente 40 36 4 4 0 0 8

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências L096 Engenharia Geoespacial 23 18 5 1 0 0 6

1.100 1.103 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências L227 Inteligência Artificial e Ciência de Dados 65 65 0 5 0 0 5

1.100 1.105 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia 9089 Engenharia Civil 140 140 0 4 0 0 4

1.100 1.105 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia 9096 Engenharia de Materiais 35 35 0 0 0 0 0

1.100 1.105 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia 9099 Engenharia do Ambiente 35 35 0 2 0 0 2

1.100 1.105 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia 9104 Engenharia e Gestão Industrial 112 113 0 0 0 0 0

1.100 1.105 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia 9123 Engenharia Mecânica 210 210 0 5 0 0 5

1.100 1.105 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia 9125 Engenharia Química 65 65 0 1 0 0 1

1.100 1.105 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia 9540 Bioengenharia 98 98 0 1 0 0 1

1.100 1.105 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia L209 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 230 230 0 1 0 0 1

1.100 1.105 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia L221 Engenharia Aeroespacial 30 30 0 0 0 0 0

1.100 1.105 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia L224 Engenharia Informática e Computação 284 284 0 4 0 0 4

1.100 1.105 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia L236 Engenharia de Minas e Geo-Ambiente 20 20 0 3 0 0 3

1.100 1.106 Universidade do Porto - Faculdade de Farmácia 9494 Ciências Farmacêuticas 192 192 0 21 0 0 21

1.100 1.107 Universidade do Porto - Faculdade de Letras 9006 Arqueologia 29 29 0 3 0 0 3

1.100 1.107 Universidade do Porto - Faculdade de Letras 9023 Ciências da Comunicação 75 75 0 5 0 0 5

1.100 1.107 Universidade do Porto - Faculdade de Letras 9040 Ciências da Linguagem 24 24 0 3 0 0 3

1.100 1.107 Universidade do Porto - Faculdade de Letras 9139 Filosofia 55 55 0 16 0 0 16

1.100 1.107 Universidade do Porto - Faculdade de Letras 9143 Geografia 70 70 0 4 0 0 4

1.100 1.107 Universidade do Porto - Faculdade de Letras 9181 História 77 77 0 4 0 0 4

1.100 1.107 Universidade do Porto - Faculdade de Letras 9182 História da Arte 38 38 0 10 0 0 10

1.100 1.107 Universidade do Porto - Faculdade de Letras 9192 Línguas Aplicadas 60 61 0 1 0 0 1

1.100 1.107 Universidade do Porto - Faculdade de Letras 9197 Línguas e Relações Internacionais 80 81 0 7 0 0 7

1.100 1.107 Universidade do Porto - Faculdade de Letras 9204 Línguas, Literaturas e Culturas 79 80 0 5 0 0 4

1.100 1.107 Universidade do Porto - Faculdade de Letras 9240 Sociologia 44 44 0 9 0 0 9

1.100 1.107 Universidade do Porto - Faculdade de Letras 9694 Ciência da Informação 46 46 0 5 0 0 5

1.100 1.107 Universidade do Porto - Faculdade de Letras L251 Literatura e Estudos Interartes 42 42 0 0 0 0 0

1.100 1.108 Universidade do Porto - Faculdade de Medicina 9813 Medicina 245 245 0 1 0 0 1

1.100 1.108 Universidade do Porto - Faculdade de Medicina L307 Saúde Digital e Inovação Biomédica 35 35 0 0 0 0 0

1.100 1.108 Universidade do Porto - Faculdade de Medicina L407 Ciências da Saúde Pública 38 39 0 6 0 0 6

1.100 1.109 Universidade do Porto - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 9026 Ciências da Educação 47 47 0 15 0 0 15

1.100 1.109 Universidade do Porto - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 9219 Psicologia 123 123 0 7 0 0 7

1.100 1.110 Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 9708 Ciências do Meio Aquático 35 35 0 4 0 0 4

1.100 1.110 Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 9813 Medicina 155 155 0 0 0 0 0

1.100 1.110 Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 9847 Medicina Veterinária 63 63 0 4 0 0 4

1.100 1.111 Universidade do Porto - Faculdade de Desporto 9707 Ciências do Desporto 124 124 0 5 0 0 5

1.100 1.113 Universidade do Porto - Faculdade de Medicina Dentária 9548 Medicina Dentária 66 66 0 1 0 0 1

1.100 1.114 Universidade do Porto - Faculdade de Direito 9066 Criminologia 46 46 0 3 0 0 3

1.100 1.114 Universidade do Porto - Faculdade de Direito 9078 Direito 155 155 0 15 0 0 15

1.100 1.116 Universidade do Porto - FEP Faculdade de Economia e Gestão 9081 Economia 179 179 0 6 0 0 6

1.100 1.116 Universidade do Porto - FEP Faculdade de Economia e Gestão 9147 Gestão 179 179 0 4 0 0 4

1.100 1.116 Universidade do Porto - FEP Faculdade de Economia e Gestão A001 Gestão (ensino em Inglês) 30 30 0 4 0 0 4

1.100 1.116 Universidade do Porto - FEP Faculdade de Economia e Gestão A006 Economia (ensino em Inglês) 30 30 0 1 0 0 1

1.100 5.402 Universidade do Porto - Faculdade de Belas-Artes 8399 Desenho 25 25 0 1 0 0 1

1.100 5.402 Universidade do Porto - Faculdade de Belas-Artes 9007 Artes Plásticas 64 64 0 2 0 0 2

1.100 5.402 Universidade do Porto - Faculdade de Belas-Artes 9070 Design de Comunicação 57 58 0 3 0 0 3

1.100 7.270 Universidade do Porto - Escola Superior de Enfermagem 9500 Enfermagem 257 257 0 27 0 0 27

1.200 1.201 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias 9003 Agronomia 25 24 1 1 0 0 2

1.200 1.201 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias 9752 Enologia 30 12 18 0 0 0 18

1.200 1.201 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias 9847 Medicina Veterinária 92 92 0 3 0 0 3

1.200 1.201 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias L352 Ciência Animal 25 25 0 5 0 0 5

1.200 1.201 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias L372 Ciências e Tecnologias Florestais 20 4 16 0 0 0 16

1.200 1.201 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias L412 Tecnologia dos Espaços Verdes 25 0 25 0 0 0 25

1.200 1.202 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais 9005 Animação Sociocultural 20 21 0 6 0 0 6

1.200 1.202 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais 9023 Ciências da Comunicação 69 69 0 14 0 0 14

1.200 1.202 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais 9081 Economia 53 53 0 8 0 0 8

1.200 1.202 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais 9147 Gestão 71 71 0 4 0 0 4

1.200 1.202 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais 9196 Línguas e Relações Empresariais 60 60 0 4 0 0 4

1.200 1.202 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais 9204 Línguas, Literaturas e Culturas 40 41 0 4 0 0 4

1.200 1.202 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais 9219 Psicologia 72 72 0 9 0 0 9

1.200 1.202 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais 9238 Serviço Social 45 45 0 6 0 0 6

1.200 1.202 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais 9254 Turismo 57 58 0 5 0 0 5

1.200 1.202 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais 9803 Teatro e Artes Performativas 20 16 4 2 0 0 6

1.200 1.202 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais 9853 Educação Básica 68 68 0 5 0 0 5

1.200 1.202 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais L312 Cultura e Transformação Digital 35 12 23 3 0 0 26

1.200 1.203 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia 9052 Comunicação e Multimédia 68 68 0 5 0 0 5

1.200 1.203 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia 9089 Engenharia Civil 15 10 5 0 0 0 5

1.200 1.203 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia 9104 Engenharia e Gestão Industrial 25 18 7 1 0 0 8

1.200 1.203 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia 9113 Engenharia Física 10 0 10 0 0 0 10

1.200 1.203 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia 9119 Engenharia Informática 140 88 52 5 0 0 57

1.200 1.203 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia 9123 Engenharia Mecânica 30 30 0 1 0 0 1

1.200 1.203 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia 9455 Engenharia Biomédica 25 13 12 2 0 0 14

1.200 1.203 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia L193 Matemática Aplicada e Ciência de Dados 20 12 8 0 0 0 8

1.200 1.203 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia L209 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 30 30 0 1 0 0 1

1.200 1.203 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia L253 Design Sustentável 50 50 0 8 0 0 8

1.200 1.204 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente 9011 Biologia 35 28 7 3 0 0 10

1.200 1.204 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente 9012 Biologia e Geologia 20 11 9 1 0 0 10

1.200 1.204 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente 9015 Bioquímica 50 44 6 3 0 0 9

1.200 1.204 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente 9351 Ciências Biomédicas 38 38 0 2 0 0 2

1.200 1.204 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente 9379 Ciências do Ambiente 18 8 10 0 0 0 10

1.200 1.204 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente 9540 Bioengenharia 20 8 12 1 0 0 13

1.200 1.204 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente 9554 Ciências da Nutrição 40 40 0 9 0 0 9

1.200 1.204 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente 9707 Ciências do Desporto 110 110 0 15 0 0 15

1.200 1.204 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente 9761 Genética e Biotecnologia 52 39 13 4 0 0 17

1.200 1.204 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente 9813 Medicina 40 40 0 0 0 0 0

1.200 1.204 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente L399 Psicomotricidade 30 12 18 1 0 0 19

1.200 7.080 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola Superior de Saúde 9500 Enfermagem 95 95 0 9 0 0 9

1.300 1.306 Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades 9069 Design 33 33 0 4 0 0 4

1.300 1.306 Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades 9196 Línguas e Relações Empresariais 43 43 0 0 0 0 0

1.300 1.306 Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades 9219 Psicologia 30 31 0 3 0 0 3

1.300 1.306 Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades 9720 Comunicação, Cultura e Organizações 37 38 0 4 0 0 4

1.300 1.306 Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades 9817 Artes Visuais 18 18 0 0 0 0 0

1.300 1.306 Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades L150 Estudos de Cultura 34 14 20 3 0 0 23

1.300 1.307 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia 9015 Bioquímica 20 20 0 1 0 0 1

1.300 1.307 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia 9089 Engenharia Civil 20 11 9 3 0 0 12

1.300 1.307 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia 9107 Engenharia Eletrónica e Telecomunicações 15 5 10 0 0 0 10

1.300 1.307 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia 9119 Engenharia Informática 100 81 19 1 0 0 20

1.300 1.307 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia 9209 Matemática 20 8 12 0 0 0 12

1.300 1.307 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia 9455 Engenharia Biomédica 30 7 23 1 0 0 24

1.300 1.307 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia L367 Engenharia Física e Computacional 15 1 14 0 0 0 14

1.300 1.308 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Sociais 9026 Ciências da Educação 31 31 0 3 0 0 3

1.300 1.308 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Sociais 9081 Economia 37 24 13 1 0 0 14

1.300 1.308 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Sociais 9147 Gestão 55 55 0 0 0 0 0

1.300 1.308 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Sociais 9736 Educação Física e Desporto 30 31 0 3 0 0 3

1.300 1.308 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Sociais 9853 Educação Básica 25 25 0 0 0 0 0

1.300 1.309 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências da Vida 8083 Ciclo Básico de Medicina 38 38 0 1 0 0 1

1.300 1.309 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências da Vida 9011 Biologia 21 21 0 3 0 0 3

1.300 1.320 Universidade da Madeira - Escola Superior de Saúde 9500 Enfermagem 26 26 0 10 0 0 10

1.300 1.321 Universidade da Madeira - Escola Superior de Tecnologias e Gestão 9076 Direção e Gestão Hoteleira 36 37 0 1 0 0 1

1.500 1.501 Universidade de Lisboa - Faculdade de Arquitetura 9069 Design 50 50 0 3 0 0 3

1.500 1.501 Universidade de Lisboa - Faculdade de Arquitetura 9071 Design de Moda 50 51 0 3 0 0 3

1.500 1.501 Universidade de Lisboa - Faculdade de Arquitetura 9257 Arquitetura 209 209 0 10 0 0 10

1.500 1.502 Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes 8399 Desenho 54 54 0 5 0 0 5

1.500 1.502 Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes 9070 Design de Comunicação 84 84 0 10 0 0 10

1.500 1.502 Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes 9072 Design de Equipamento 50 51 0 1 0 0 1

1.500 1.502 Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes 9754 Escultura 50 51 0 8 0 0 8

1.500 1.502 Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes 9790 Pintura 50 52 0 2 0 0 2

1.500 1.502 Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes 9904 Arte Multimédia 73 75 0 9 0 0 9

1.500 1.502 Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes L010 Ciências da Arte e do Património 25 26 0 4 0 0 4

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 9011 Biologia 174 175 0 8 0 0 8

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 9015 Bioquímica 70 70 0 4 0 0 4

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 9113 Engenharia Física 40 40 0 0 0 0 0

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 9119 Engenharia Informática 105 105 0 2 0 0 2

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 9141 Física 40 39 1 3 0 0 4

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 9146 Geologia 72 74 0 6 0 0 6

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 9209 Matemática 50 50 0 2 0 0 2

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 9212 Meteorologia, Oceanografia e Geofísica 23 23 0 3 0 0 3

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 9223 Química 27 21 6 1 0 0 7

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 9226 Química Tecnológica 21 21 0 2 0 0 2

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 9381 Estatística Aplicada 30 30 0 4 0 0 4

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 9385 Matemática Aplicada 77 77 0 3 0 0 3

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências L079 Tecnologias de Informação 65 66 0 2 0 0 2

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências L096 Engenharia Geoespacial 20 12 8 2 0 0 10

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências L204 Engenharia Biomédica e Biofísica 43 43 0 4 0 1 3

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências L214 Engenharia da Energia e Ambiente 30 28 2 0 0 0 2

1.500 1.503 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências L405 Ciência de Dados 30 30 0 1 0 0 1

1.500 1.504 Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito 8358 Direito (regime pós-laboral) 82 56 26 12 0 0 38

1.500 1.504 Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito 9078 Direito 445 447 0 57 0 0 57

1.500 1.505 Universidade de Lisboa - Faculdade de Farmácia 9494 Ciências Farmacêuticas 215 215 0 16 0 0 16

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 8413 Artes e Humanidades 62 64 0 7 0 0 7

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 8458 Estudos Gerais 61 62 0 16 0 0 16

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 9006 Arqueologia 36 36 0 3 0 0 3

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 9040 Ciências da Linguagem 40 42 0 8 0 0 8

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 9131 Estudos Africanos 20 20 0 5 0 0 5

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 9132 Estudos Artísticos 54 55 0 5 0 0 5

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 9133 Estudos Clássicos 19 20 0 0 0 0 0

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 9135 Estudos Europeus 58 58 0 5 0 0 5

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 9139 Filosofia 46 46 0 15 0 0 15

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 9181 História 65 65 0 9 0 0 9

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 9182 História da Arte 44 44 0 8 0 0 8

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 9204 Línguas, Literaturas e Culturas 211 219 0 16 0 0 16

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 9252 Tradução 63 65 0 7 0 0 7

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 9914 Estudos Asiáticos 32 33 0 2 0 0 2

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 9917 Estudos Portugueses 24 25 0 3 0 0 3

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras L097 Estudos Comparatistas 20 20 0 3 0 0 3

1.500 1.506 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras L288 Estudos de Cultura e Comunicação Intercultural 58 60 0 8 0 0 8

1.500 1.507 Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina 9554 Ciências da Nutrição 30 30 0 1 0 0 1

1.500 1.507 Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina 9813 Medicina 297 297 0 5 0 0 5

1.500 1.508 Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária 9548 Medicina Dentária 70 70 0 2 0 0 2

1.500 1.508 Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária 9556 Higiene Oral 44 44 0 15 0 0 15

1.500 1.508 Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária 9791 Prótese Dentária 27 27 0 9 0 0 9

1.500 1.509 Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Veterinária 9847 Medicina Veterinária 109 109 0 6 0 0 6

1.500 1.510 Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana 9068 Dança 21 21 0 2 0 0 2

1.500 1.510 Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana 9162 Gestão do Desporto 32 32 0 10 0 0 10

1.500 1.510 Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana 9707 Ciências do Desporto 169 170 0 1 0 0 1

1.500 1.510 Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana 9841 Reabilitação Psicomotora 50 50 0 15 0 0 15

1.500 1.511 Universidade de Lisboa - Faculdade de Psicologia 9219 Psicologia 137 138 0 11 0 1 10

1.500 1.513 Universidade de Lisboa - Instituto de Educação L040 Educação e Formação 72 74 0 26 0 0 26

1.500 1.514 Universidade de Lisboa - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território 8411 Planeamento e Gestão do Território 48 50 0 5 0 0 5

1.500 1.514 Universidade de Lisboa - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território 9143 Geografia 106 108 0 3 0 0 3

1.500 1.515 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia 8258 Arquitetura Paisagista 22 22 0 2 0 0 2

1.500 1.515 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia 8377 Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais 20 7 13 0 0 0 13

1.500 1.515 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia 9011 Biologia 38 38 0 3 0 0 3

1.500 1.515 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia 9086 Engenharia Agronómica 57 40 17 5 0 0 22

1.500 1.515 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia 9087 Engenharia Alimentar 34 12 22 1 0 0 23

1.500 1.515 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia 9099 Engenharia do Ambiente 19 7 12 0 0 0 12

1.500 1.515 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia 9129 Engenharia Zootécnica 25 25 0 5 0 0 5

1.500 1.516 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 8014 Serviço Social (regime pós-laboral) 32 32 0 4 0 0 4

1.500 1.516 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 8102 Administração Pública (regime pós-laboral) 41 42 0 10 0 0 10

1.500 1.516 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 8109 Sociologia (regime pós-laboral) 30 30 0 4 0 0 4

1.500 1.516 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 8111 Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) 52 54 0 10 0 0 10

1.500 1.516 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 8363 Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) 33 33 0 6 0 0 6

1.500 1.516 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 8364 Relações Internacionais (regime pós-laboral) 50 51 0 16 0 0 16

1.500 1.516 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 9002 Administração Pública 68 71 0 16 0 0 16

1.500 1.516 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 9019 Ciência Política 44 44 0 10 0 0 10

1.500 1.516 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 9023 Ciências da Comunicação 56 58 0 7 0 0 7

1.500 1.516 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 9157 Gestão de Recursos Humanos 65 66 0 7 0 0 7

1.500 1.516 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 9229 Relações Internacionais 68 70 0 2 0 1 0

1.500 1.516 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 9238 Serviço Social 54 55 0 9 0 0 9

1.500 1.516 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 9240 Sociologia 46 47 0 9 0 0 9

1.500 1.516 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 9448 Antropologia 41 41 0 7 0 0 7

1.500 1.517 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão 9081 Economia 132 132 0 19 0 0 19

1.500 1.517 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão 9147 Gestão 137 137 0 15 0 0 15

1.500 1.517 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão 9210 Matemática Aplicada à Economia e à Gestão 30 30 0 1 0 0 1

1.500 1.517 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão A001 Gestão (ensino em Inglês) 60 60 0 12 0 1 11

1.500 1.517 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão A006 Economia (ensino em Inglês) 30 30 0 5 0 0 5

1.500 1.517 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão A013 Finanças (ensino em inglês) 32 32 0 3 0 0 3

1.500 1.517 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão A018 Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (ensino em inglês) 30 30 0 1 0 0 1

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico 9089 Engenharia Civil 138 138 0 5 0 0 5

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico 9096 Engenharia de Materiais 25 25 0 1 0 0 1

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico 9099 Engenharia do Ambiente 31 31 0 3 0 0 3

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico 9121 Engenharia Informática e de Computadores 183 183 0 4 0 1 3

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico 9123 Engenharia Mecânica 160 160 0 5 0 0 5

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico 9125 Engenharia Química 75 75 0 1 0 0 1

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico 9257 Arquitetura 47 47 0 1 0 0 1

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico 9345 Matemática Aplicada e Computação 68 68 0 1 0 0 1

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico 9455 Engenharia Biomédica 102 102 0 6 0 0 6

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico 9474 Engenharia Biológica 61 61 0 1 0 0 1

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico L162 Engenharia Naval e Oceânica 30 30 0 0 0 0 0

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico L209 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 220 220 0 7 0 0 7

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico L221 Engenharia Aeroespacial 135 135 0 7 0 0 7

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico L233 Engenharia Física Tecnológica 112 112 0 1 0 0 1

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico L239 Engenharia de Minas e Recursos Energéticos 20 20 0 1 0 0 1

1.500 1.518 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico L343 Engenharia Geral (GENI) (ensino em inglês) 30 30 0 1 0 0 1

1.500 1.519 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico (Tagus Park) 9098 Engenharia de Telecomunicações e Informática 55 22 33 2 0 0 35

1.500 1.519 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico (Tagus Park) 9104 Engenharia e Gestão Industrial 81 81 0 2 0 0 2

1.500 1.519 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico (Tagus Park) 9121 Engenharia Informática e de Computadores 90 90 0 1 0 0 1

1.500 1.519 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico (Tagus Park) 9912 Engenharia Eletrónica 34 26 8 1 0 0 9

1.500 7.260 Universidade de Lisboa - Escola Superior de Enfermagem 9500 Enfermagem 278 280 0 31 0 0 31

3.020 3.021 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária 9003 Agronomia 49 3 46 1 0 0 47

3.020 3.021 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária 9099 Engenharia do Ambiente 20 0 20 0 0 0 20

3.020 3.021 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária 9350 Ciência e Tecnologia dos Alimentos 24 0 24 0 0 0 24

3.020 3.022 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação 9010 Audiovisual e Multimédia 35 32 3 7 0 0 10

3.020 3.022 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação 9238 Serviço Social 45 49 0 5 0 0 5

3.020 3.022 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação 9563 Desporto 36 37 0 10 0 0 10

3.020 3.022 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação 9853 Educação Básica 42 36 6 6 0 0 12

3.020 3.023 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão 9119 Engenharia Informática 59 6 53 0 0 0 53

3.020 3.023 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão 9152 Gestão de Empresas 43 31 12 8 0 0 20

3.020 3.023 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão 9242 Solicitadoria 45 46 0 4 0 0 4

3.020 3.023 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão 9254 Turismo 39 18 21 4 0 0 25

3.020 3.023 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão 9994 Gestão de Empresas (regime pós-laboral) 20 1 19 0 0 0 19

3.020 7.005 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde 8138 Terapia Ocupacional 28 28 0 5 0 0 5

3.020 7.005 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde 9500 Enfermagem 37 38 0 8 0 0 8

3.030 3.031 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão 8015 Solicitadoria (regime pós-laboral) 25 25 0 3 0 0 3

3.030 3.031 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão 9056 Contabilidade 40 40 0 5 0 0 5

3.030 3.031 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão 9140 Finanças 32 32 0 4 0 0 4

3.030 3.031 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão 9152 Gestão de Empresas 40 41 0 3 0 0 3

3.030 3.031 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão 9242 Solicitadoria 39 39 0 4 0 0 4

3.030 3.031 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão 9759 Fiscalidade 31 31 0 3 0 0 3

3.030 3.031 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão 9869 Contabilidade (regime pós-laboral) 25 22 3 2 0 0 5

3.030 3.031 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão 9990 Fiscalidade (regime pós-laboral) 20 5 15 0 0 0 15

3.030 3.031 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão 9994 Gestão de Empresas (regime pós-laboral) 29 30 0 1 0 0 0

3.030 3.031 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão L140 Gestão Pública 40 40 0 2 0 0 2

3.030 3.032 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia 8311 Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais 30 23 7 0 0 0 7

3.030 3.032 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia 8409 Engenharia de Sistemas Informáticos 33 33 0 0 0 0 0

3.030 3.032 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia 8417 Engenharia de Sistemas Informáticos (regime pós-laboral) 25 21 4 2 0 0 6

3.030 3.032 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia 9104 Engenharia e Gestão Industrial 25 25 0 2 0 0 2

3.030 3.032 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia 9112 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 25 25 0 2 0 0 2

3.030 3.032 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia L394 Engenharia de Dados e Inteligência Artificial 25 25 0 0 0 0 0

3.030 3.033 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Design 9074 Design Industrial 39 39 0 9 0 0 9

3.030 3.033 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Design 9470 Design Gráfico 44 46 0 3 0 0 3

3.030 3.033 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Design 9873 Design Gráfico (regime pós-laboral) 25 25 0 4 0 0 4

3.030 3.033 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Design L260 Design Audiovisual 31 32 0 2 0 0 2

3.030 3.034 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Hotelaria e Turismo 8156 Gestão de Atividades Turísticas 44 37 7 6 0 0 13

3.030 3.034 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Hotelaria e Turismo 8341 Gestão de Atividades Turísticas (regime pós-laboral) 30 3 27 1 0 0 28

3.030 3.034 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Hotelaria e Turismo 9173 Gestão Hoteleira 33 33 0 2 0 0 2

3.030 3.034 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Hotelaria e Turismo L373 Gastronomia e Sustentabilidade Alimentar 20 10 10 4 0 0 14

3.030 3.036 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Desporto, Bem-Estar e Sistemas Biomédicos 9563 Desporto 20 20 0 1 0 0 1

3.040 3.041 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança 9085 Enfermagem Veterinária 50 18 32 1 0 0 33

3.040 3.041 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança 9086 Engenharia Agronómica 25 0 25 0 0 0 25

3.040 3.041 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança 9087 Engenharia Alimentar 20 0 20 0 0 0 20

3.040 3.041 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança 9099 Engenharia do Ambiente 20 0 20 0 0 0 20

3.040 3.041 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança 9129 Engenharia Zootécnica 15 0 15 0 0 0 15

3.040 3.041 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança 9752 Enologia 12 0 12 0 0 0 12

3.040 3.041 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança L029 Biologia e Biotecnologia 30 1 29 0 0 0 29

3.040 3.042 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança 8323 Línguas Estrangeiras: Inglês e Espanhol 35 24 11 4 0 0 15

3.040 3.042 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança 8374 Línguas para Relações Internacionais 60 46 14 6 0 0 20

3.040 3.042 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança 9082 Educação Ambiental 25 0 25 0 0 0 25

3.040 3.042 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança 9084 Educação Social 90 43 47 10 0 0 57

3.040 3.042 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança 9563 Desporto 50 51 0 10 0 0 10

3.040 3.042 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança 9853 Educação Básica 75 75 0 12 0 0 12

3.040 3.042 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança 9898 Arte e Design 55 55 0 9 0 0 9

3.040 3.042 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança 9933 Animação e Produção Artística 30 6 24 3 0 0 27

3.040 3.042 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança L088 Relações Lusófonas e Língua Portuguesa 25 2 23 0 0 0 23

3.040 3.042 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança L175 Música em Contextos Comunitários 25 2 23 0 0 0 23

3.040 3.043 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança 9056 Contabilidade 60 18 42 5 0 0 47

3.040 3.043 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança 9089 Engenharia Civil 30 0 30 0 0 0 30

3.040 3.043 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança 9104 Engenharia e Gestão Industrial 15 0 15 0 0 0 15

3.040 3.043 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança 9119 Engenharia Informática 90 17 73 1 0 0 74

3.040 3.043 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança 9123 Engenharia Mecânica 40 2 38 0 0 0 38

3.040 3.043 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança 9125 Engenharia Química 20 0 20 0 0 0 20

3.040 3.043 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança 9147 Gestão 110 112 0 21 0 0 21

3.040 3.043 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança 9910 Engenharia de Energias Renováveis 60 0 60 0 0 0 60

3.040 3.043 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança A019 Gestão de Negócios Internacionais (ensino em Inglês) 50 7 43 0 0 0 43

3.040 3.043 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança L069 Tecnologia Biomédica 40 4 36 0 0 0 36

3.040 3.043 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança L209 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 40 0 40 0 0 0 40

3.040 3.043 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança L423 Tecnologias Digitais e Gestão 40 0 40 0 0 0 40

3.040 3.045 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 8309 Design de Jogos Digitais 50 16 34 3 0 0 37

3.040 3.045 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 9165 Gestão e Administração Pública 65 16 49 2 0 0 51

3.040 3.045 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 9188 Informática e Comunicações 30 0 30 0 0 0 30

3.040 3.045 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 9205 Marketing 40 36 4 7 0 0 11

3.040 3.045 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 9213 Multimédia 45 17 28 3 0 0 31

3.040 3.045 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 9242 Solicitadoria 60 60 0 13 0 0 13

3.040 3.045 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 9254 Turismo 45 2 43 1 0 0 44

3.040 3.045 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 9773 Jornalismo e Comunicação 30 28 2 8 0 0 10

3.040 3.046 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar 9076 Direção e Gestão Hoteleira 20 5 15 0 0 0 15

3.040 3.046 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar L136 Osteopatia 20 2 18 1 0 0 19

3.040 3.046 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar L361 Restauração e Tecnologia Alimentar 20 1 19 0 0 0 19

3.040 7.015 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança 8149 Dietética e Nutrição 30 9 21 2 0 0 23

3.040 7.015 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança 9500 Enfermagem 50 50 0 8 0 0 8

3.040 7.015 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança 9501 Enfermagem (entrada no 2.º semestre) 45 8 37 2 0 0 39

3.040 7.015 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança 9549 Farmácia 55 15 40 6 0 0 46

3.040 7.015 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança 9833 Gerontologia 20 0 20 0 0 0 20

3.040 7.015 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança L068 Ciências Biomédicas Laboratoriais 50 29 21 4 0 0 25

3.040 7.016 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança (Chaves) 9504 Fisioterapia 25 25 0 2 0 0 2

3.050 3.051 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco 8397 Engenharia de Proteção Civil 15 0 15 0 0 0 15

3.050 3.051 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco 9003 Agronomia 20 1 19 0 0 0 19

3.050 3.051 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco 9085 Enfermagem Veterinária 40 28 12 4 0 0 16

3.050 3.051 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco L093 Biotecnologia Alimentar 18 0 18 0 0 0 18

3.050 3.052 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco 9238 Serviço Social 61 64 0 3 0 0 3

3.050 3.052 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco 9485 Secretariado 35 11 24 3 0 0 27

3.050 3.052 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco 9850 Desporto e Atividade Física 54 50 4 5 0 0 9

3.050 3.052 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco 9853 Educação Básica 42 42 0 5 0 0 5

3.050 3.052 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco L386 Treino Desportivo e Preparação Física 25 21 4 5 0 0 9

3.050 3.053 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco 8463 Engenharia das Energias Renováveis 30 0 30 0 0 0 30

3.050 3.053 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco 9089 Engenharia Civil 20 1 19 0 0 0 19

3.050 3.053 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco 9104 Engenharia e Gestão Industrial 15 0 15 0 0 0 15

3.050 3.053 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco 9111 Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações 30 1 29 0 0 0 29

3.050 3.053 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco 9119 Engenharia Informática 90 19 71 0 0 0 71

3.050 3.053 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco L275 Informática e Multimédia 35 2 33 1 0 0 34

3.050 3.054 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova 9002 Administração Pública 25 3 22 0 0 0 22

3.050 3.054 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova 9147 Gestão 45 30 15 3 0 0 18

3.050 3.054 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova 9242 Solicitadoria 45 45 0 6 0 0 6

3.050 3.054 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova 9254 Turismo 25 2 23 0 0 0 23

3.050 3.054 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova L021 Gestão Comercial 40 4 36 1 0 0 37

3.050 3.055 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Artes Aplicadas 9725 Design de Interiores e Equipamento 50 50 0 10 0 0 10

3.050 3.055 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Artes Aplicadas 9726 Design de Moda e Têxtil 44 45 0 3 0 0 3

3.050 3.055 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Artes Aplicadas L158 Design de Comunicação e Audiovisual 65 43 22 5 0 0 27

3.050 7.020 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias 9500 Enfermagem 54 54 0 6 0 0 6

3.050 7.020 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias 9504 Fisioterapia 35 35 0 2 0 0 2

3.050 7.020 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias L066 Imagem Médica e Radioterapia 24 24 0 1 0 0 1

3.050 7.020 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias L067 Fisiologia Clínica 30 21 9 1 0 0 10

3.050 7.020 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias L068 Ciências Biomédicas Laboratoriais 35 34 1 2 0 0 3

3.060 3.061 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra 9003 Agronomia 26 11 15 0 0 0 15

3.060 3.061 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra 9016 Biotecnologia 44 29 15 1 0 1 15

3.060 3.061 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra 9085 Enfermagem Veterinária 30 31 0 8 0 0 8

3.060 3.061 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra L003 Zootecnia 26 17 9 1 0 0 10

3.060 3.061 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra L009 Ciências Florestais e Recursos Naturais 20 4 16 1 0 0 17

3.060 3.061 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra L015 Tecnologia Alimentar 26 5 21 1 0 0 22

3.060 3.061 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra L178 Turismo em Espaços Rurais e Naturais 35 6 29 3 0 0 32

3.060 3.061 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra L348 Tecnologia e Gestão do Ambiente 28 3 25 0 0 0 25

3.060 3.062 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra 8093 Animação Socioeducativa (regime pós-laboral) 20 11 9 3 0 0 12

3.060 3.062 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra 8114 Turismo (regime pós-laboral) 25 3 22 0 0 0 22

3.060 3.062 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra 8342 Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) 25 28 0 1 0 0 1

3.060 3.062 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra 9054 Comunicação Social 38 38 0 2 0 0 2

3.060 3.062 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra 9254 Turismo 35 35 0 1 0 0 1

3.060 3.062 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra 9675 Animação Socioeducativa 39 40 0 5 0 0 5

3.060 3.062 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra 9717 Comunicação Organizacional 43 43 0 1 0 0 1

3.060 3.062 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra 9731 Desporto e Lazer 30 31 0 2 0 0 2

3.060 3.062 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra 9774 Língua Gestual Portuguesa 30 15 15 5 0 0 20

3.060 3.062 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra 9853 Educação Básica 96 96 0 2 0 0 2

3.060 3.062 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra 9894 Comunicação e Design Multimédia 39 39 0 3 0 0 3

3.060 3.062 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra 9898 Arte e Design 32 32 0 4 0 0 4

3.060 3.062 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra L095 Gastronomia 20 21 0 3 0 0 3

3.060 3.062 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra L380 Gerontologia 40 15 25 1 0 0 26

3.060 3.063 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 8029 Finanças e Contabilidade 30 30 0 2 0 0 2

3.060 3.063 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 8276 Assessoria de Direção 43 45 0 6 0 0 6

3.060 3.063 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 9061 Contabilidade e Auditoria 75 76 0 2 0 0 2

3.060 3.063 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 9152 Gestão de Empresas 101 101 0 6 0 0 6

3.060 3.063 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 9157 Gestão de Recursos Humanos 50 50 0 0 0 0 0

3.060 3.063 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 9186 Informática de Gestão 41 42 0 5 0 0 5

3.060 3.063 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 9722 Contabilidade e Gestão Pública 40 40 0 5 0 0 5

3.060 3.063 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 9801 Solicitadoria e Administração 66 66 0 3 0 0 3

3.060 3.063 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra L023 Marketing e Negócios Internacionais 57 59 0 6 0 0 6

3.060 3.063 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra L056 Comércio e Relações Económicas Internacionais 35 35 0 5 0 0 5

3.060 3.063 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra L310 Ciência de Dados para a Gestão 37 37 0 1 0 0 1

3.060 3.064 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 9089 Engenharia Civil 30 17 13 1 0 0 14

3.060 3.064 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 9104 Engenharia e Gestão Industrial 30 24 6 1 0 0 7

3.060 3.064 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 9105 Engenharia Eletromecânica 24 26 0 0 0 0 0

3.060 3.064 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 9119 Engenharia Informática 140 140 0 9 0 0 9

3.060 3.064 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 9123 Engenharia Mecânica 50 39 11 0 0 0 11

3.060 3.064 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 9455 Engenharia Biomédica 28 27 1 0 0 0 1

3.060 3.064 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 9540 Bioengenharia 27 13 14 2 0 0 16

3.060 3.064 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 9770 Engenharia Informática (Curso Europeu) 20 20 0 1 0 0 1

3.060 3.064 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 9885 Engenharia Informática (regime pós-laboral) 21 13 8 1 0 0 9

3.060 3.064 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra L155 Gestão Sustentável das Cidades 35 16 19 1 0 0 20

3.060 3.064 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra L209 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 50 50 0 1 0 0 1

3.060 3.064 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra L226 Informática Industrial 25 17 8 1 0 0 9

3.060 3.065 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital 9058 Contabilidade e Administração 38 29 9 5 0 0 14

3.060 3.065 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital 9119 Engenharia Informática 42 7 35 1 0 0 36

3.060 3.065 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital 9147 Gestão 36 36 0 11 0 0 11

3.060 3.065 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital 9205 Marketing 33 33 0 10 0 0 10

3.060 3.065 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital 9895 Gestão do Território 20 5 15 1 0 0 16

3.060 3.065 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital L305 Gestão e Biociências 20 10 10 0 0 0 10

3.060 7.210 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 8138 Terapia Ocupacional 34 34 0 3 0 0 3

3.060 7.210 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 8141 Audiologia 32 20 12 0 0 0 12

3.060 7.210 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 8149 Dietética e Nutrição 41 41 0 8 0 0 8

3.060 7.210 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 9504 Fisioterapia 47 48 0 2 0 0 2

3.060 7.210 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 9549 Farmácia 41 42 0 8 0 0 8

3.060 7.210 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 9861 Saúde Ambiental 30 15 15 2 0 0 17

3.060 7.210 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra L066 Imagem Médica e Radioterapia 41 41 0 0 0 0 0

3.060 7.210 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra L067 Fisiologia Clínica 41 41 0 5 0 0 5

3.060 7.210 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra L068 Ciências Biomédicas Laboratoriais 42 42 0 1 0 0 1

3.090 3.091 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 8339 Comunicação Multimédia 40 11 29 2 0 0 31

3.090 3.091 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 9005 Animação Sociocultural 15 6 9 0 0 0 9

3.090 3.091 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 9473 Educação Social Gerontológica 15 3 12 1 0 0 13

3.090 3.091 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 9563 Desporto 40 28 12 6 0 0 18

3.090 3.091 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 9652 Comunicação e Relações Públicas 32 23 9 8 0 0 17

3.090 3.091 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 9853 Educação Básica 44 42 2 8 0 0 10

3.090 3.091 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto L034 Desporto, Condição Física e Saúde 20 11 9 2 0 0 11

3.090 3.092 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9056 Contabilidade 30 6 24 2 0 0 26

3.090 3.092 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9089 Engenharia Civil 10 1 9 0 0 0 9

3.090 3.092 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9119 Engenharia Informática 35 6 29 1 0 0 30

3.090 3.092 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9128 Engenharia Topográfica 10 0 10 0 0 0 10

3.090 3.092 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9147 Gestão 50 38 12 3 0 0 15

3.090 3.092 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9157 Gestão de Recursos Humanos 40 20 20 3 0 0 23

3.090 3.092 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9205 Marketing 25 24 1 5 0 0 6

3.090 3.092 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9855 Energia e Ambiente 10 1 9 0 0 0 9

3.090 3.092 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão L196 Mecânica e Informática Industrial 30 5 25 0 0 0 25

3.090 3.092 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão L283 Ciência de Dados e Inteligência Artificial 20 7 13 1 0 0 14

3.090 3.092 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão L335 Design de Equipamento e Ambientes 23 24 0 2 0 0 2

3.090 3.095 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria 9173 Gestão Hoteleira 20 2 18 2 0 0 20

3.090 3.095 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria 9255 Turismo e Lazer 12 0 12 0 0 0 12

3.090 3.095 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria 9484 Restauração e Catering 12 0 12 0 0 0 12

3.090 3.095 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria L061 Gestão do Turismo e da Hospitalidade 12 2 10 1 0 0 11

3.090 3.095 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria L415 Marketing e Inovação no Turismo 20 3 17 2 0 0 19

3.090 7.040 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda 9500 Enfermagem 88 91 0 17 0 0 17

3.090 7.040 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda 9549 Farmácia 35 5 30 2 0 0 32

3.090 7.040 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda L068 Ciências Biomédicas Laboratoriais 20 5 15 1 0 0 16

3.090 7.040 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda L101 Biotecnologia Medicinal 20 4 16 0 0 0 16

3.100 3.101 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 8014 Serviço Social (regime pós-laboral) 20 10 10 3 0 0 13

3.100 3.101 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 9084 Educação Social 41 41 0 8 0 0 8

3.100 3.101 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 9238 Serviço Social 39 42 0 1 0 0 1

3.100 3.101 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 9492 Tradução e Interpretação: Português/Chinês - Chinês/Português 24 12 12 3 0 0 15

3.100 3.101 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 9797 Relações Humanas e Comunicação Organizacional 40 41 0 2 0 0 2

3.100 3.101 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 9851 Desporto e Bem-Estar 50 51 0 7 0 0 7

3.100 3.101 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 9853 Educação Básica 97 100 0 6 0 0 6

3.100 3.101 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais L099 Comunicação e Media 40 41 0 4 0 0 4

3.100 3.101 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais L306 Relações Humanas e Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) 17 9 8 2 0 0 10

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 8015 Solicitadoria (regime pós-laboral) 25 28 0 3 0 0 3

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9002 Administração Pública 29 29 0 1 0 0 1

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9089 Engenharia Civil 15 15 0 1 0 0 1

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9104 Engenharia e Gestão Industrial 20 10 10 0 0 0 10

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9112 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 35 35 0 1 0 0 1

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9119 Engenharia Informática 125 127 0 3 0 0 3

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9123 Engenharia Mecânica 40 16 24 1 0 0 25

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9147 Gestão 102 104 0 6 0 0 6

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9205 Marketing 50 53 0 5 0 0 5

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9242 Solicitadoria 62 65 0 7 0 0 7

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9627 Contabilidade e Finanças 45 47 0 3 0 0 3

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9690 Biomecânica 25 16 9 0 0 0 9

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9741 Engenharia Automóvel 40 21 19 1 0 0 20

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9885 Engenharia Informática (regime pós-laboral) 30 9 21 0 0 0 21

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9886 Engenharia Mecânica (regime pós-laboral) 5 0 5 0 0 0 5

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9991 Gestão (regime pós-laboral) 29 25 4 1 0 0 5

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão A014 Jogos Digitais e Multimédia (ensino em inglês) 65 65 0 5 0 0 5

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão L266 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (regime noturno) 5 5 0 0 0 0 0

3.100 3.102 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão L393 Gestão Sustentável das Cidades e da Indústria 20 12 8 1 0 0 9

3.100 3.103 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design 8126 Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral) 30 25 5 8 0 0 13

3.100 3.103 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design 8525 Design de Produto - Cerâmica e Vidro 24 25 0 2 0 0 1

3.100 3.103 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design 9007 Artes Plásticas 53 55 0 5 0 0 5

3.100 3.103 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design 9074 Design Industrial 28 28 0 2 0 0 2

3.100 3.103 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design 9243 Teatro 24 27 0 1 0 0 1

3.100 3.103 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design 9457 Som e Imagem 65 65 0 4 0 0 4

3.100 3.103 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design 9729 Design Gráfico e Multimédia 80 82 0 9 0 0 9

3.100 3.103 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design L127 Programação e Produção Cultural 21 15 6 3 0 0 9

3.100 3.103 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design L257 Design de Espaços 27 27 0 3 0 0 3

3.100 3.105 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 8514 Gestão de Eventos 20 14 6 5 0 0 11

3.100 3.105 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 9013 Biologia Marinha 40 32 8 6 0 0 14

3.100 3.105 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 9016 Biotecnologia 30 8 22 4 0 0 26

3.100 3.105 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 9178 Gestão Turística e Hoteleira 45 13 32 2 0 0 34

3.100 3.105 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 9207 Marketing Turístico 30 14 16 3 0 0 19

3.100 3.105 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 9254 Turismo 45 23 22 4 0 0 26

3.100 3.105 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 9848 Animação Turística 20 1 19 0 0 0 19

3.100 3.105 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar L131 Gestão da Restauração e Catering 15 2 13 0 0 0 13

3.100 3.105 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar L389 Sistemas Alimentares Sustentáveis 14 0 14 0 0 0 14

3.100 3.105 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar L411 Tecnologias Digitais Aplicadas ao Turismo 20 1 19 0 0 0 19

3.100 7.045 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde 8138 Terapia Ocupacional 35 35 0 2 0 0 2

3.100 7.045 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde 8149 Dietética e Nutrição 29 29 0 3 0 0 3

3.100 7.045 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde 9500 Enfermagem 85 86 0 5 0 0 5

3.100 7.045 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde 9504 Fisioterapia 34 34 0 2 0 0 2

3.100 7.045 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde 9890 Terapia da Fala 26 27 0 4 0 0 4

3.110 3.112 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação 8307 Artes Visuais e Tecnologias 87 89 0 9 0 0 8

3.110 3.112 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação 9005 Animação Sociocultural 30 31 0 8 0 0 8

3.110 3.112 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação 9853 Educação Básica 117 117 0 8 0 0 8

3.110 3.112 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação 9876 Educação Básica (regime pós-laboral) 21 21 0 2 0 0 2

3.110 3.112 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação L134 Mediação Artística e Cultural 25 26 0 4 0 0 4

3.110 3.113 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social 8438 Relações Públicas e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) 29 29 0 4 0 0 4

3.110 3.113 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social 8439 Publicidade e Marketing (regime pós-laboral) 31 34 0 2 0 0 2

3.110 3.113 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social 9010 Audiovisual e Multimédia 89 90 0 7 0 0 7

3.110 3.113 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social 9191 Jornalismo 62 63 0 6 0 0 6

3.110 3.113 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social 9222 Publicidade e Marketing 60 60 0 11 0 0 11

3.110 3.113 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social 9231 Relações Públicas e Comunicação Empresarial 60 62 0 9 0 0 9

3.110 3.117 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 8015 Solicitadoria (regime pós-laboral) 48 49 0 10 0 0 10

3.110 3.117 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 9056 Contabilidade 148 150 0 15 0 0 15

3.110 3.117 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 9147 Gestão 125 126 0 19 0 0 19

3.110 3.117 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 9242 Solicitadoria 58 58 0 15 0 0 15

3.110 3.117 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 9476 Finanças Empresariais 73 73 0 11 0 0 11

3.110 3.117 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 9869 Contabilidade (regime pós-laboral) 70 71 0 6 0 0 6

3.110 3.117 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 9889 Finanças Empresariais (regime pós-laboral) 28 29 0 0 0 0 0

3.110 3.117 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 9991 Gestão (regime pós-laboral) 70 71 0 5 0 0 5

3.110 3.117 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa L007 Comércio e Negócios Internacionais 28 30 0 2 0 0 2

3.110 3.117 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa L035 Comércio e Negócios Internacionais (regime pós-laboral) 28 28 0 2 0 0 2

3.110 3.118 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 9089 Engenharia Civil 50 50 0 2 0 0 2

3.110 3.118 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 9108 Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores 50 43 7 1 0 0 8

3.110 3.118 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 9109 Engenharia Eletrotécnica 60 60 0 3 0 0 3

3.110 3.118 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 9121 Engenharia Informática e de Computadores 138 138 0 9 0 0 9

3.110 3.118 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 9123 Engenharia Mecânica 110 110 0 6 0 0 6

3.110 3.118 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 9126 Engenharia Química e Biológica 30 22 8 0 0 0 8

3.110 3.118 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 9455 Engenharia Biomédica 30 30 0 1 0 0 1

3.110 3.118 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa L052 Engenharia Informática e Multimédia 94 52 42 1 0 0 43

3.110 3.118 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa L085 Tecnologias e Gestão Municipal 23 2 21 0 0 0 21

3.110 3.118 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa L117 Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa 30 21 9 1 0 0 10

3.110 3.118 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa L119 Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações 36 24 12 0 0 0 12

3.110 3.118 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa L213 Engenharia Física Aplicada 25 5 20 0 0 0 20

3.110 3.118 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa L416 Engenharia de Sistemas de Computadores 30 5 25 0 0 0 25

3.110 3.118 Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa L419 Informática e Economia dos Dados 41 41 0 2 0 0 2

3.110 7.250 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa 8149 Dietética e Nutrição 47 48 0 13 0 0 12

3.110 7.250 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa 8152 Ortoprotesia 26 27 0 6 0 0 6

3.110 7.250 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa 9504 Fisioterapia 49 49 0 11 0 0 11

3.110 7.250 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa 9549 Farmácia 52 53 0 12 0 0 12

3.110 7.250 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa 9861 Saúde Ambiental 24 26 0 5 0 0 5

3.110 7.250 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa L066 Imagem Médica e Radioterapia 63 64 0 4 0 0 4

3.110 7.250 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa L067 Fisiologia Clínica 43 44 0 3 0 0 3

3.110 7.250 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa L068 Ciências Biomédicas Laboratoriais 61 61 0 4 0 0 4

3.110 7.250 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Saúde de Lisboa L161 Ortóptica e Ciências da Visão 36 36 0 6 0 0 6

3.120 3.121 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 9084 Educação Social 20 8 12 2 0 0 14

3.120 3.121 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 9238 Serviço Social 40 37 3 4 0 0 7

3.120 3.121 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 9254 Turismo 20 5 15 0 0 0 15

3.120 3.121 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 9773 Jornalismo e Comunicação 40 41 0 7 0 0 7

3.120 3.121 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 9853 Educação Básica 65 28 37 2 0 0 39

3.120 3.121 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais L401 Línguas Aplicadas em Comunicação Digital 20 9 11 3 0 0 14

3.120 3.124 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design 9070 Design de Comunicação 26 26 0 6 0 0 6

3.120 3.124 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design 9089 Engenharia Civil 10 1 9 0 0 0 9

3.120 3.124 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design 9119 Engenharia Informática 30 6 24 0 0 0 24

3.120 3.124 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design 9126 Engenharia Química e Biológica 15 0 15 0 0 0 15

3.120 3.124 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design 9147 Gestão 50 49 1 4 0 0 5

3.120 3.124 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design 9157 Gestão de Recursos Humanos 25 14 11 1 0 0 12

3.120 3.124 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design 9457 Som e Imagem 15 8 7 2 0 0 9

3.120 3.124 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design 9670 Administração de Publicidade e Marketing 30 20 10 4 0 0 14

3.120 3.124 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design L308 Design de Animação 32 33 0 4 0 0 4

3.120 3.125 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Biociências de Elvas 9003 Agronomia 15 1 14 0 0 0 14

3.120 3.125 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Biociências de Elvas 9085 Enfermagem Veterinária 32 21 11 7 0 1 17

3.120 3.125 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Biociências de Elvas 9130 Equinicultura 15 1 14 0 0 0 14

3.120 3.125 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Biociências de Elvas 9563 Desporto 23 19 4 7 0 0 11

3.120 7.055 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Saúde 9500 Enfermagem 75 74 1 11 0 0 12

3.120 7.055 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Saúde 9504 Fisioterapia 25 25 0 4 0 0 4

3.120 7.055 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Saúde 9556 Higiene Oral 20 20 0 3 0 0 3

3.130 3.131 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação 8002 Línguas e Culturas Estrangeiras 55 56 0 5 0 0 5

3.130 3.131 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação 8264 Artes Visuais e Tecnologias Artísticas 28 28 0 1 0 0 1

3.130 3.131 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação 9084 Educação Social 54 55 0 10 0 1 9

3.130 3.131 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação 9563 Desporto 26 26 0 2 0 0 2

3.130 3.131 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação 9807 Tradução e Interpretação em Língua Gestual Portuguesa 22 24 0 1 0 0 1

3.130 3.131 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação 9853 Educação Básica 120 120 0 9 0 0 9

3.130 3.131 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação 9878 Educação Musical 21 19 2 4 0 0 6

3.130 3.131 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação 9879 Educação Social (regime pós-laboral) 30 31 0 10 0 0 10

3.130 3.131 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação L246 Gestão do Património Cultural 44 47 0 10 0 0 10

3.130 3.131 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação L272 Tecnologias para a Educação STEAM 20 20 0 3 0 0 3

3.130 3.134 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 8005 Marketing (regime pós-laboral) 30 30 0 5 0 0 5

3.130 3.134 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 9009 Assessoria e Tradução 56 57 0 2 0 0 2

3.130 3.134 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 9043 Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação 25 26 0 4 0 0 4

3.130 3.134 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 9053 Comunicação Empresarial 45 45 0 3 0 0 3

3.130 3.134 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 9058 Contabilidade e Administração 220 220 0 25 0 0 25

3.130 3.134 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 9147 Gestão 55 56 0 5 0 0 4

3.130 3.134 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 9205 Marketing 90 91 0 16 0 0 16

3.130 3.134 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 9227 Recursos Humanos 60 62 0 10 0 0 9

3.130 3.134 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 9716 Comércio Internacional 38 38 0 4 0 0 4

3.130 3.134 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 9829 Assessoria e Tradução (regime pós-laboral) 28 30 0 1 0 0 1

3.130 3.134 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 9866 Comércio Internacional (regime pós-laboral) 27 28 0 4 0 0 4

3.130 3.134 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 9867 Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) 26 26 0 1 0 0 1

3.130 3.134 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 9870 Contabilidade e Administração (regime pós-laboral) 35 35 0 3 0 0 3

3.130 3.134 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto L070 Criatividade e Inovação Empresarial 33 33 0 3 0 0 3

3.130 3.135 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto 8316 Engenharia de Sistemas 42 42 0 2 0 0 2

3.130 3.135 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto 9089 Engenharia Civil 54 54 0 0 0 0 0

3.130 3.135 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto 9098 Engenharia de Telecomunicações e Informática 40 40 0 0 0 0 0

3.130 3.135 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto 9104 Engenharia e Gestão Industrial 41 41 0 0 0 0 0

3.130 3.135 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto 9110 Engenharia Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de Energia 48 48 0 0 0 0 0

3.130 3.135 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto 9112 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 176 176 0 3 0 0 3

3.130 3.135 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto 9117 Engenharia Geotécnica e Geoambiente 20 20 0 1 0 0 1

3.130 3.135 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto 9119 Engenharia Informática 201 201 0 2 0 0 2

3.130 3.135 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto 9123 Engenharia Mecânica 120 120 0 0 0 0 0

3.130 3.135 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto 9125 Engenharia Química 54 54 0 1 0 0 1

3.130 3.135 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto 9455 Engenharia Biomédica 58 58 0 2 0 0 2

3.130 3.135 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto 9936 Engenharia Mecânica Automóvel 45 45 0 0 0 0 0

3.130 3.135 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto L089 Biorrecursos 28 21 7 2 0 0 9

3.130 3.135 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto L213 Engenharia Física Aplicada 20 16 4 1 0 0 5

3.130 3.138 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 8015 Solicitadoria (regime pós-laboral) 19 19 0 6 0 0 6

3.130 3.138 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 8097 Ciências Empresariais (regime pós-laboral) 21 21 0 1 0 0 1

3.130 3.138 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 8398 Segurança Informática em Redes de Computadores 22 22 0 5 0 0 5

3.130 3.138 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9045 Ciências Empresariais 40 40 0 8 0 0 8

3.130 3.138 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9119 Engenharia Informática 70 70 0 6 0 0 6

3.130 3.138 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9242 Solicitadoria 38 38 0 10 0 0 10

3.130 3.138 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão L030 Gestão Industrial e Logística 20 21 0 8 0 0 8

3.130 3.138 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão L091 Segurança do Trabalho e Ambiente 20 20 0 7 0 0 7

3.130 3.138 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão L429 Sistemas de Informação para a Gestão 22 11 11 1 0 0 12

3.130 3.139 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Hotelaria e Turismo 9164 Gestão e Administração Hoteleira 44 44 0 13 0 0 13

3.130 3.139 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Hotelaria e Turismo 9921 Gestão das Atividades Turísticas 63 64 0 14 0 0 14

3.130 3.139 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Hotelaria e Turismo L131 Gestão da Restauração e Catering 30 30 0 10 0 0 10

3.130 3.331 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Media Artes e Design 9069 Design 47 47 0 2 0 0 2

3.130 3.331 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Media Artes e Design 9213 Multimédia 25 25 0 1 0 0 1

3.130 3.331 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Media Artes e Design 9645 Fotografia 21 21 0 3 0 0 3

3.130 3.331 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Media Artes e Design 9713 Cinema e Audiovisual 30 30 0 1 0 0 1

3.130 3.331 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Media Artes e Design L381 Tecnologias e Desenvolvimento Web 34 17 17 4 0 0 21

3.130 7.230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde 8138 Terapia Ocupacional 45 45 0 9 0 0 9

3.130 7.230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde 8141 Audiologia 23 25 0 2 0 0 2

3.130 7.230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde 8143 Ortóptica 25 25 0 6 0 0 6

3.130 7.230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde 9504 Fisioterapia 70 71 0 4 0 0 3

3.130 7.230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde 9549 Farmácia 52 52 0 11 0 0 11

3.130 7.230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde 9861 Saúde Ambiental 32 32 0 7 0 0 7

3.130 7.230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde 9890 Terapia da Fala 38 38 0 2 0 0 2

3.130 7.230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde L066 Imagem Médica e Radioterapia 60 60 0 10 0 0 10

3.130 7.230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde L067 Fisiologia Clínica 46 47 0 8 0 0 8

3.130 7.230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde L068 Ciências Biomédicas Laboratoriais 61 61 0 11 0 0 11

3.130 7.230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde L101 Biotecnologia Medicinal 32 32 0 2 0 0 2

3.130 7.230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde L136 Osteopatia 24 24 0 3 0 0 3

3.130 7.230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde L304 Saúde Digital 18 18 0 2 0 0 2

3.130 7.230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde L354 Física Aplicada à Saúde 20 3 17 0 0 0 17

3.140 3.141 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém 8419 Agronomia (regime pós-laboral) 16 0 16 0 0 0 16

3.140 3.141 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém 9003 Agronomia 58 9 49 0 0 0 49

3.140 3.141 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém 9085 Enfermagem Veterinária 26 28 0 3 0 0 3

3.140 3.141 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém L003 Zootecnia 37 23 14 6 0 0 20

3.140 3.141 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém L080 Qualidade Alimentar e Nutrição Humana 27 1 26 1 0 0 27

3.140 3.141 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém L259 Biologia e Biotecnologia Alimentar 20 9 11 1 0 0 12

3.140 3.142 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém 9084 Educação Social 40 42 0 6 0 0 6

3.140 3.142 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém 9853 Educação Básica 70 70 0 10 0 0 10

3.140 3.142 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém L130 Educação Ambiental e Turismo de Natureza 35 4 31 2 0 0 33

3.140 3.142 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém L179 Produção Multimédia em Educação 27 11 16 1 0 0 17

3.140 3.143 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém 9119 Engenharia Informática 66 14 52 1 0 0 53

3.140 3.143 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém 9147 Gestão 90 92 0 11 0 0 11

3.140 3.143 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém 9156 Gestão de Marketing 52 53 0 8 0 0 8

3.140 3.143 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém 9498 Contabilidade e Fiscalidade 45 32 13 6 0 0 19

3.140 3.143 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém 9785 Negócios Internacionais 45 1 44 0 0 0 44

3.140 3.143 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém 9991 Gestão (regime pós-laboral) 24 8 16 1 0 0 17

3.140 3.145 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior 9730 Desporto de Natureza e Turismo Ativo 24 7 17 0 0 0 17

3.140 3.145 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior 9763 Gestão das Organizações Desportivas 23 23 0 2 0 0 2

3.140 3.145 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior 9808 Treino Desportivo 110 76 34 9 0 0 43

3.140 3.145 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior L008 Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis 25 7 18 1 0 0 19

3.140 3.145 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior L034 Desporto, Condição Física e Saúde 90 93 0 21 0 0 21

3.140 7.065 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Saúde de Santarém 9500 Enfermagem 78 79 0 14 0 0 14

3.140 7.065 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Saúde de Santarém 9504 Fisioterapia 18 18 0 2 0 0 2

3.150 3.151 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação 9005 Animação Sociocultural 32 32 0 6 0 0 6

3.150 3.151 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação 9054 Comunicação Social 33 33 0 0 0 0 0

3.150 3.151 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação 9563 Desporto 31 31 0 0 0 0 0

3.150 3.151 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação 9633 Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa 21 12 9 2 0 0 11

3.150 3.151 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação 9853 Educação Básica 57 57 0 4 0 0 4

3.150 3.151 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação 9876 Educação Básica (regime pós-laboral) 20 19 1 2 0 0 3

3.150 3.152 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 8515 Tecnologias de Energia 35 21 14 1 0 0 15

3.150 3.152 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 9092 Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação 45 10 35 1 0 0 36

3.150 3.152 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 9112 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 57 18 39 2 0 0 41

3.150 3.152 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 9119 Engenharia Informática 70 70 0 2 0 0 2

3.150 3.152 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 9123 Engenharia Mecânica 53 18 35 0 0 0 35

3.150 3.152 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 9862 Tecnologia e Gestão Industrial (regime noturno) 38 9 29 2 0 0 31

3.150 3.152 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal L069 Tecnologia Biomédica 51 49 2 12 0 0 14

3.150 3.152 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal L124 Tecnologias do Ambiente e do Mar 36 13 23 0 0 0 23

3.150 3.153 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais 8111 Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) 43 45 0 5 0 0 5

3.150 3.153 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais 9157 Gestão de Recursos Humanos 57 61 0 5 0 0 5

3.150 3.153 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais 9205 Marketing 56 57 0 7 0 0 7

3.150 3.153 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais 9627 Contabilidade e Finanças 57 59 0 3 0 0 3

3.150 3.153 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais 9628 Contabilidade e Finanças (regime noturno) 28 17 11 4 0 0 15

3.150 3.153 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais 9629 Gestão da Distribuição e da Logística 52 53 0 4 0 0 4

3.150 3.153 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais 9630 Gestão de Sistemas de Informação 65 48 17 2 0 0 19

3.150 3.153 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais 9993 Gestão da Distribuição e da Logística (regime pós-laboral) 44 9 35 1 0 0 36

3.150 3.154 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 9016 Biotecnologia 47 47 0 10 0 0 10

3.150 3.154 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 9089 Engenharia Civil 18 10 8 0 0 0 8

3.150 3.154 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 9687 Bioinformática 32 32 0 3 0 0 3

3.150 3.154 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 9881 Engenharia Civil (regime pós-laboral) 19 0 19 0 0 0 19

3.150 3.154 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro L100 Tecnologias do Petróleo 31 16 15 3 0 0 18

3.150 3.155 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde 9500 Enfermagem 46 46 0 5 0 0 5

3.150 3.155 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde 9504 Fisioterapia 44 44 0 0 0 0 0

3.150 3.155 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde 9890 Terapia da Fala 28 29 0 4 0 0 4

3.160 3.161 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária 9003 Agronomia 15 4 11 0 0 0 11

3.160 3.161 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária 9016 Biotecnologia 25 6 19 1 0 0 20

3.160 3.161 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária 9085 Enfermagem Veterinária 35 35 0 7 0 0 7

3.160 3.161 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária L164 Engenharia do Ambiente e Geoinformática 15 0 15 0 0 0 15

3.160 3.162 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Educação 9853 Educação Básica 80 80 0 6 0 0 6

3.160 3.162 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Educação L122 Artes Plásticas e Tecnologias Artísticas 30 30 0 3 0 0 3

3.160 3.162 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Educação L284 Artes e Cinema Digital 20 20 0 2 0 0 2

3.160 3.162 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Educação L388 Gerontologia 30 20 10 3 0 0 13

3.160 3.163 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 8407 Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia 30 5 25 0 0 0 25

3.160 3.163 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9119 Engenharia Informática 80 80 0 3 0 0 3

3.160 3.163 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9123 Engenharia Mecânica 34 26 8 1 0 0 9

3.160 3.163 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9147 Gestão 48 48 0 2 0 0 2

3.160 3.163 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9148 Gestão (regime noturno) 30 20 10 3 0 0 13

3.160 3.163 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9254 Turismo 50 31 19 3 0 0 22

3.160 3.163 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9723 Design de Ambientes 28 28 0 2 0 0 2

3.160 3.163 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9727 Design do Produto 40 40 0 5 0 0 5

3.160 3.163 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9743 Engenharia Civil e do Ambiente 20 5 15 0 0 0 15

3.160 3.163 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 9751 Engenharia Mecatrónica 20 3 17 0 0 0 17

3.160 3.163 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão L153 Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores 36 5 31 0 0 0 31

3.160 3.163 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão L261 Gastronomia e Artes Culinárias 20 5 15 0 0 0 15

3.160 3.163 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão L362 Tecnologia Alimentar e Nutrição 20 7 13 2 0 0 15

3.160 3.164 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências Empresariais 8464 Gestão da Distribuição e Logística 18 18 0 4 0 0 4

3.160 3.164 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências Empresariais 8516 Organização e Gestão Empresariais 20 20 0 8 0 0 8

3.160 3.164 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências Empresariais 9498 Contabilidade e Fiscalidade 23 23 0 5 0 0 5

3.160 3.164 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências Empresariais L366 Marketing e Comunicação Empresariais 35 35 0 11 0 0 11

3.160 3.165 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Desporto e Lazer 9731 Desporto e Lazer 70 35 35 16 0 0 51

3.160 7.075 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Saúde 9500 Enfermagem 70 70 0 10 0 0 10

3.160 7.075 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Saúde 9504 Fisioterapia 18 18 0 3 0 0 3

3.180 3.181 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu 9054 Comunicação Social 64 64 0 8 0 0 8

3.180 3.181 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu 9084 Educação Social 64 64 0 6 0 0 6

3.180 3.181 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu 9347 Artes Plásticas e Multimédia 45 45 0 2 0 0 2

3.180 3.181 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu 9681 Artes Performativas 26 17 9 2 0 0 11

3.180 3.181 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu 9850 Desporto e Atividade Física 37 37 0 2 0 0 2

3.180 3.181 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu 9853 Educação Básica 65 65 0 6 0 0 6

3.180 3.181 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu 9930 Publicidade e Relações Públicas 67 68 0 6 1 0 7

3.180 3.182 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 8296 Gestão Industrial 35 23 12 0 0 0 12

3.180 3.182 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 8517 Tecnologia e Design de Mobiliário 37 9 28 0 0 0 28

3.180 3.182 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 9056 Contabilidade 40 42 0 2 0 0 2

3.180 3.182 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 9089 Engenharia Civil 43 5 38 0 0 0 38

3.180 3.182 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 9109 Engenharia Eletrotécnica 48 21 27 0 0 0 27

3.180 3.182 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 9119 Engenharia Informática 66 66 0 3 0 0 3

3.180 3.182 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 9123 Engenharia Mecânica 44 12 32 0 0 0 32

3.180 3.182 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 9152 Gestão de Empresas 70 70 0 4 0 0 4

3.180 3.182 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 9205 Marketing 46 47 0 7 0 0 7

3.180 3.182 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 9254 Turismo 47 31 16 4 0 0 20

3.180 3.182 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 9491 Tecnologias e Design de Multimédia 48 24 24 2 0 0 26

3.180 3.182 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 9709 Ciências e Tecnologia do Ambiente 35 2 33 0 0 0 33

3.180 3.182 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 9994 Gestão de Empresas (regime pós-laboral) 35 11 24 2 0 0 26

3.180 3.185 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu 9016 Biotecnologia 25 9 16 0 0 0 16

3.180 3.185 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu 9085 Enfermagem Veterinária 45 45 0 7 0 0 7

3.180 3.185 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu 9086 Engenharia Agronómica 25 1 24 0 0 0 24

3.180 3.185 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu 9087 Engenharia Alimentar 25 0 25 0 0 0 25

3.180 3.185 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu 9129 Engenharia Zootécnica 25 0 25 0 0 0 25

3.180 3.186 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego 9122 Engenharia Informática e Telecomunicações 36 2 34 0 0 0 34

3.180 3.186 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego 9168 Gestão e Informática 23 17 6 4 0 0 10

3.180 3.186 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego 9179 Gestão Turística, Cultural e Patrimonial 21 2 19 2 0 0 21

3.180 3.186 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego 9238 Serviço Social 55 47 8 9 0 0 17

3.180 3.186 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego L021 Gestão Comercial 35 14 21 3 0 0 24

3.180 3.186 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego L116 Secretariado de Administração 36 5 31 0 0 0 31

3.180 7.085 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Saúde de Viseu 9500 Enfermagem 90 90 0 13 0 0 13

3.180 7.085 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Saúde de Viseu 9504 Fisioterapia 18 18 0 0 0 0 0

3.240 3.241 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar 9056 Contabilidade 16 7 9 0 0 0 9

3.240 3.241 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar 9152 Gestão de Empresas 50 27 23 7 0 0 30

3.240 3.241 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar 9640 Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional 35 31 4 7 0 0 11

3.240 3.241 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar L207 Turismo e Gestão do Património Cultural 27 11 16 2 0 0 18

3.240 3.242 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar 9089 Engenharia Civil 10 6 4 1 0 0 5

3.240 3.242 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar 9112 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 30 3 27 0 0 0 27

3.240 3.242 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar 9119 Engenharia Informática 60 14 46 1 0 0 47

3.240 3.242 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar 9380 Conservação e Restauro 32 32 0 1 0 0 1

3.240 3.242 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar 9644 Design e Tecnologia das Artes Gráficas 45 31 14 9 0 0 23

3.240 3.242 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar 9645 Fotografia 28 26 2 10 0 0 12

3.240 3.242 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar L142 Tecnologia Química 16 4 12 0 0 0 12

3.240 3.242 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar L186 Gestão da Edificação e Obras 20 2 18 1 0 0 19

3.240 3.243 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes 9123 Engenharia Mecânica 16 0 16 0 0 0 16

3.240 3.243 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes L143 Informática e Tecnologias Multimédia 25 3 22 0 0 0 22

3.240 3.243 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes L211 Computação e Logística 16 0 16 0 0 0 16

3.240 3.243 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes L297 Comunicação Social: Jornalismo e Comunicação Empresarial 35 25 10 6 0 0 16

3.240 3.243 Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes L371 Cinema e Média Digitais 18 18 0 2 0 0 2

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 8014 Serviço Social (regime pós-laboral) 14 14 0 3 0 0 3

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 8029 Finanças e Contabilidade 72 72 0 12 0 0 12

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 8109 Sociologia (regime pós-laboral) 34 34 0 6 0 0 6

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 8366 Informática e Gestão de Empresas (regime pós-laboral) 35 35 0 6 0 0 6

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9019 Ciência Política 41 42 0 7 0 0 7

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9081 Economia 72 72 0 11 0 0 11

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9098 Engenharia de Telecomunicações e Informática 60 60 0 1 0 0 1

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9119 Engenharia Informática 90 90 0 2 0 0 2

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9147 Gestão 176 177 0 21 0 0 20

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9156 Gestão de Marketing 40 40 0 5 1 0 6

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9157 Gestão de Recursos Humanos 40 40 0 2 0 0 2

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9189 Informática e Gestão de Empresas 60 60 0 9 0 0 9

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9219 Psicologia 110 112 0 11 0 0 11

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9238 Serviço Social 25 26 0 2 0 0 2

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9240 Sociologia 63 63 0 15 0 0 15

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9257 Arquitetura 51 51 0 0 0 0 0

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9448 Antropologia 27 28 0 8 0 0 8

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9885 Engenharia Informática (regime pós-laboral) 35 23 12 0 0 0 12

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9927 História Moderna e Contemporânea 33 33 0 2 0 0 2

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa A026 Estudos Internacionais (ensino em inglês) 26 28 0 4 0 0 4

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa L030 Gestão Industrial e Logística 40 40 0 4 0 0 4

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa L188 Ciência de Dados 60 60 0 4 0 0 4

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa L189 Ciência de Dados (regime pós-laboral) 30 30 0 5 0 0 5

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa L391 Matemática Aplicada à Economia e às Finanças 26 26 0 0 0 0 0

6.800 6.800 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa L402 Direito 26 26 0 1 0 0 1

6.800 6.810 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra) L273 Tecnologias Digitais e Automação 35 20 15 2 0 0 17

6.800 6.810 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra) L274 Política, Economia e Sociedade 34 35 0 5 0 0 5

6.800 6.810 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra) L277 Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial 35 35 0 0 0 0 0

6.800 6.810 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra) L278 Desenvolvimento de Software e Aplicações 35 35 0 1 0 0 1

6.800 6.810 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra) L280 Tecnologias Digitais e Gestão 33 35 0 6 0 0 6

6.800 6.810 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra) L281 Tecnologias Digitais Educativas 35 36 0 8 0 1 7

6.800 6.810 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra) L282 Tecnologias Digitais e Saúde 35 35 0 4 0 0 4

6.800 6.810 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra) L311 Tecnologias Digitais, Edifícios e Construção Sustentável 32 32 0 4 0 0 4

6.800 6.810 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra) L321 Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais 34 29 5 3 0 0 8

6.800 6.810 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra) L329 Tecnologias Digitais e Segurança de Informação 35 35 0 0 0 0 0

7.105 7.105 Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 9121 Engenharia Informática e de Computadores 36 25 11 3 0 0 14

7.105 7.105 Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 9745 Engenharia de Máquinas Marítimas 39 22 17 0 0 0 17

7.105 7.105 Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 9789 Pilotagem 31 31 0 1 0 0 1

7.105 7.105 Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 9924 Gestão de Transportes e Logística 41 42 0 5 0 0 5

7.105 7.105 Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 9926 Gestão Portuária 26 26 0 1 0 0 1

7.105 7.105 Escola Superior Náutica Infante D. Henrique L118 Engenharia Eletrotécnica Marítima 24 24 0 0 0 0 0

7.110 7.110 Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 9076 Direção e Gestão Hoteleira 124 125 0 20 0 0 20

7.110 7.110 Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 9163 Gestão do Lazer e Animação Turística 89 91 0 10 0 0 10

7.110 7.110 Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 9177 Gestão Turística 111 117 0 10 0 0 10

7.110 7.110 Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 9183 Informação Turística 42 43 0 5 0 0 5