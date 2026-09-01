Venda de carros acelera 10,3% até agosto. Um em cada quatro são elétricos

O mercado automóvel em Portugal continua a crescer, acelerando as vendas em agosto. Segundo os dados divulgados esta terça-feira pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal, até agosto foram colocados em circulação 197.632 novos veículos, o que representa um aumento de 10,3% face ao período homólogo.

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Apenas em agosto foram matriculados em Portugal 17.209 veículos automóveis, um crescimento de 11,3% face ao mesmo mês de 2025 e que compara com a subida de 8,6% registadas no mês anterior.

No mercado de ligeiros de passageiros, entre janeiro a agosto foram matriculadas 169.323 unidades, o que equivale a um aumento de 9,5% face ao mesmo período de 2025. Em termos mensais, foram matriculados 14.086 novos automóveis ligeiros de passageiros, mais 8,4% que no período homólogo.

Nos ligeiros de mercadorias, as vendas registaram uma evolução positiva de 21,8% em agosto, face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 2.449 unidades matriculadas. Em termos acumulados, o mercado atingiu 22.299 unidades, o que representou um aumento de 9,8%, face ao período homólogo.

Venda de elétricos dispara em agosto

Segundo os dados da ACAP, 75,6% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos, até agosto, eram movidos a energias alternativas, com destaque para os elétricos e híbridos. Cerca de 26,8% dos carros novos eram elétricos — uma percentagem que foi superior em agosto, mês no qual o peso dos elétricos ascendeu a 36%.

Apenas em agosto de 2026 foram matriculados em Portugal 10.391 automóveis ligeiros de passageiros novos elétricos, plug-in e híbridos elétricos, mais 20,5% que no mesmo mês do ano anterior.

Entre janeiro a agosto de 2026 a venda de ligeiros de passageiros eletrificados (elétricos, plug-in e híbridos) totalizou 116.679 unidades, o que representa um aumento de 29,4% relativamente a período homólogo de 2025.

Olhando apenas para a comercialização de elétricos em agosto, registou-se um aumento de 65,2% em comparação com o mesmo mês de 2025, tendo sido matriculados 5.079 ligeiros de passageiros novos.

No acumulado dos oito meses, a venda de veículos ligeiros de passageiros novos elétricos disparou 43,1%, tendo sido matriculados 45.388 unidades (26,8% do total).

No que diz respeito aos combustíveis fósseis, os carros movidos a gasolina pesaram 20,8% das novas unidades comercializadas nos primeiros oito meses do ano, enquanto os carros a gasóleo pesam 3,6% do total.

Quais os modelos mais vendidos?

Em termos de modelos mais vendidos, o campeão de vendas Peugeot 2008 continua a ser o mais procurado, com um peso de 3,21% (3,72% em 2025) nos carros novos comercializados em Portugal até agosto.

Na lista dos mais vendidos segue-se outro modelo da mesma marca, o Peugeot 208, seguido pelo Citröen C3 e pelo Dacia Sandero.

O Tesla Model é o quinto mais vendido, tendo matriculado 3.719 novas unidades desde o início do ano, face aos 2.889 comercializados nos primeiros oito meses de 2025 Em agosto, foi vendido apenas um modelo.