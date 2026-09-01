Política

Washington concede 100 anos de exploração de petróleo venezuelano a privados dos EUA

  • Lusa
  • 16:40

Os Estados Unidos confirmaram a concessão por 100 anos de parte das reservas de petróleo da Venezuela à empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP).

Os Estados Unidos confirmaram esta terça-feira a concessão por 100 anos de parte das reservas de petróleo da Venezuela à empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP), sendo que o Departamento de Defesa norte-americano ficará com 35% da empresa-mãe.

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Segundo o acordo entre a administração norte-americana liderada por Donald Trump e a Presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, a NABEP poderá, durante um século, perfurar 17 campos petrolíferos contendo aproximadamente 65 mil milhões de barris de crude, o equivalente a cerca de um quinto das reservas da Venezuela.

Na informação divulgada esta terça-feira pela Casa Branca (presidência norte-americana), a administração Trump acrescentou ainda que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos irá deter uma participação de 35% na empresa-mãe da NABEP, enquanto o Departamento de Estado terá o direito de comprar, ao preço de produção, 20% do petróleo extraído para abastecer as reservas estratégicas dos Estados Unidos.

O Governo republicano norte-americano terá também poder de veto sobre as nomeações para o conselho de administração da NABEP.

A NABEP, liderada pelo empresário venezuelano Alejandro Betancourt, apresenta-se como a segunda maior produtora de crude da Venezuela, com uma produção superior a 200 mil barris por dia.

Betancourt foi investigado em Espanha, Suíça e Estados Unidos por alegada lavagem de dinheiro e fraude fiscal relacionadas com operações que envolvem a petrolífera estatal venezuelana PDVSA, acusações que nega.

A empresa anunciou que, com o novo acordo, pretende aumentar a sua produção para mais de um milhão de barris por dia.

A administração liderada pelo Presidente Donald Trump, que na semana passada saudou este pacto como um “acordo histórico”, adiantou que a negociação vai permitir o aumento da produção de petróleo e a redução dos preços da gasolina nos Estados Unidos, que subiram devido à guerra com o Irão, um fator que ameaça prejudicar os republicanos nas eleições intercalares de novembro.

O anúncio da Casa Branca especificou também que a NABEP irá investir quase 100 mil milhões de dólares (cerca de 86 mil milhões de euros) na reconstrução da deteriorada infraestrutura petrolífera da Venezuela e pagará aproximadamente 200 mil milhões de dólares (172 mil milhões de euros) em impostos às autoridades venezuelanas nos próximos 25 anos.

Desde que os Estados Unidos capturaram e depuseram o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em janeiro passado durante uma ação militar em solo venezuelano, Washington tem atuado como patrono do Governo agora liderado por Rodríguez e restabeleceu relações diplomáticas com Caracas.

O acordo petrolífero levantou suspeitas em setores que acreditam que a administração Trump não está realmente interessada em promover uma transição democrática na Venezuela, apesar de este ser um dos argumentos utilizados para justificar a captura de Maduro.

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