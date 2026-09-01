A WPP empregava 97,388 pessoas a 30 de junho de 2026, tendo este ano já reduzido o número de trabalhadores em 1,3%.

A WPP vai eliminar até mil postos de trabalho até ao final do ano, avança o Financial Times. Ao mesmo tempo, o grupo publicitário sediado no Reino Unido está a procurar diminuir o seu portefólio imobiliário, com a venda prevista de um dos seus prédios em Londres.

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No final de junho de 2026, o grupo empregava 97.388 pessoas, tendo este ano já reduzido o número de trabalhadores em 1,3%. Só no ano passado, a WPP cortou 9.389 postos de trabalho.

A WPP está também a ponderar a venda de 40% da sua participação na Kantar. “Identificámos uma série de ativos que acreditamos serem ótimos, mas que não precisam ser de detidos pela WPP”, explicou a CEO, Cindy Rose, durante a apresentação de resultados em agosto.

A indústria publicitária terá já visto serem eliminados, pelo menos, 18 mil postos de trabalhos em agências como a Omnicom, Dentsu e WPP nos últimos 18 meses — de acordo com os cálculos do jornal britânico.

Fruto da sua fusão com a IPG, no final do ano passado, a Omnicom avançou que ia demitir mais de 4 mil funcionários, principalmente em funções administrativas, mas incluindo igualmente alguns cargos de liderança. No final de 2024, as duas agências totalizavam 128 mil colaboradores. Apesar de não avançar números, nos primeiros seis meses do ano a empresa contabilizou 51,1 milhões de dólares em custos de rescisão e reestruturação.

Já a Dentsu concluiu até junho 88% dos 3.400 cortes de postos de trabalho anunciados em 2025. Recorde-se que o grupo publicitário japonês está a ponderar cortar até 160 unidades internacionais até 2028.