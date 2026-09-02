A celebrar 20 anos da JinkoSolar: a construir o futuro da energia limpa

Há vinte anos, a JinkoSolar iniciou a sua atividade com uma visão clara: acelerar a transição global para a energia limpa através da inovação contínua, da excelência tecnológica e de fortes parcerias com os seus clientes. Hoje, ao celebrar o seu 20.º aniversário, a empresa destaca-se como uma das principais empresas mundiais de tecnologia de energia limpa, fornecendo soluções fotovoltaicas e de armazenamento de energia a clientes em mais de 200 países e regiões.

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Ao longo das últimas duas décadas, a indústria solar registou um crescimento notável, rápidos avanços tecnológicos e vários ciclos de mercado. Em cada uma destas fases, a JinkoSolar continuou a investir em investigação e desenvolvimento, fabrico avançado e relações de longo prazo com os seus clientes, construindo uma reputação assente na qualidade, fiabilidade e confiança.

Ao refletir sobre este marco importante, Frank Niendorf, Vice-Presidente da JinkoSolar Europe, considera que o compromisso a longo prazo e a inovação contínua têm sido a base do sucesso da empresa.

“Os nossos 20 anos de história ensinaram-nos que esta indústria é cíclica. As empresas que continuam a investir durante os períodos mais difíceis são aquelas que saem mais fortes. Mantemos o nosso compromisso com a inovação, com os nossos clientes e com a transição energética a longo prazo.”

Olhar para além dos desafios atuais do mercado

Embora o mercado fotovoltaico global esteja atualmente a atravessar o seu terceiro ano consecutivo de consolidação do setor, Niendorf mantém-se confiante quanto ao futuro.

Os preços dos módulos estabilizaram após um longo período de queda, embora a pressão competitiva continue elevada. Ao mesmo tempo, a incerteza em vários mercados estratégicos abrandou as decisões de investimento, sendo esperado que as instalações fotovoltaicas anuais na China diminuam em comparação com o ano anterior.

Apesar destes desafios de curto prazo, a JinkoSolar acredita que os fundamentos de longo prazo da indústria continuam excecionalmente sólidos.

“Esperamos que as condições do mercado permaneçam relativamente estáveis até 2027”, afirma Niendorf. “A partir de 2028, a eletrificação, o aumento da procura de eletricidade, a digitalização e os investimentos em centros de dados impulsionados por inteligência artificial irão criar um novo impulso para a energia solar, especialmente na Europa.”

Duas décadas de inovação

A inovação tem sido uma das principais características da JinkoSolar desde a sua fundação. Atualmente, cerca de cinco por cento da receita anual da empresa é reinvestida em investigação e desenvolvimento, promovendo avanços contínuos na eficiência fotovoltaica, no armazenamento de energia em baterias e na gestão inteligente da energia.

Na Intersolar Europe 2026, a JinkoSolar apresentou a sua mais recente tecnologia Tiger Neo 3.0, incluindo um módulo de 760 W desenvolvido para projetos de grande escala. Apenas algumas semanas antes, a empresa tinha lançado a sua plataforma de nova geração Tiger Neo 5.0 durante a SNEC, em Xangai, demonstrando a rapidez com que a inovação continua a evoluir.

Olhando para o futuro, a JinkoSolar está também a desenvolver ativamente a tecnologia tandem de silício-perovskita, que a empresa espera tornar comercialmente viável nos próximos anos.

De fabricante de módulos a fornecedor integrado de soluções energéticas

À medida que as necessidades dos clientes evoluem, também a JinkoSolar evoluiu.

A empresa transformou-se de fabricante de módulos fotovoltaicos num fornecedor integrado de soluções energéticas, combinando módulos solares, sistemas de armazenamento de energia em baterias e tecnologias inteligentes de gestão de energia num único ecossistema.

A sua expansão estratégica para o armazenamento de energia, iniciada em 2022, marcou um importante passo nesta evolução. Atualmente, a JinkoSolar oferece soluções de armazenamento para aplicações residenciais, comerciais e industriais, bem como para projetos de grande escala, apoiadas por uma capacidade própria de produção de células de bateria de 12 GWh e por software proprietário de gestão de energia.

Segundo Niendorf, cerca de 90% dos projetos utility-scale da empresa combinam atualmente geração fotovoltaica com armazenamento em baterias, refletindo a crescente importância dos sistemas híbridos de energia renovável em todo o mundo.

Preparados para o próximo capítulo

Celebrar o 20.º aniversário não representa apenas uma oportunidade para recordar as conquistas alcançadas, mas também para olhar para o futuro.

Desde o desenvolvimento de tecnologias solares de nova geração e da expansão das capacidades de armazenamento de energia até ao apoio aos clientes através de soluções integradas de energia limpa, a JinkoSolar mantém-se focada em moldar o futuro da transição energética.

“O nosso aniversário não é apenas uma oportunidade para olhar para trás”, conclui Niendorf. “É uma oportunidade para construir sobre duas décadas de experiência e contribuir para um futuro energético mais limpo, mais inteligente e mais sustentável. Estamos confiantes de que o próximo capítulo de crescimento, tanto da JinkoSolar como da indústria solar global, já começou.”