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Abreu Advogados assessora venda de negócio global de sistemas de controlo de condução da Dura Automotive

A operação foi liderada pelo sócio César Bessa Monteiro Jr. e pela sócia contratada Cláudia Santos Malaquias.

A Abreu Advogados assessorou a venda do negócio global de sistemas de controlo de condução da Dura Automotive Portuguesa. A operação envolveu a transferência de 100% do capital social de Dura Automotive Portuguesa – Indústria de Componentes para Automóveis, Lda., por duas empresas do grupo alemão para um veículo de aquisição constituído nos Estados Unidos, numa estrutura de carve-out transnacional.

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A operação foi liderada pelo sócio César Bessa Monteiro Jr. e pela sócia contratada Cláudia Santos Malaquias, apoiados por uma equipa composta pelos sócios Nuno Luís Sapateiro, Patrícia Viana e Ricardo Henriques, as sócias contratadas Joana Maldonado Reis, Madalena Bernardes Coelho e Patrícia Perestrelo, a associada sénior Bárbara Quintas Soares e o associado Martim Cardoso da Silva.

O acompanhamento técnico incluiu a análise do contrato de compra e venda, a documentação de encerramento, as aprovações corporativas, o acolhimento do adquirente nas formalidades fiscais portuguesas e a execução das operações de reestruturação intragrupo necessárias ao fecho.

A Abreu Advogados atuou como parceira jurídica portuguesa junto dos vendedores, coordenando a operação com múltiplos assessores jurídicos em múltiplas jurisdições. Esta transação consolida a posição da sociedade de advogados como referência nas operações de M&A transnacionais, particularmente no setor automóvel e industrial.

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