Águeda investe 6,6 milhões em comunidade de energia para empresas do Casarão
Projeto da autarquia vai permitir às 15 empresas instaladas no Parque Empresarial do Casarão produzirem, armazenarem, partilharem e consumirem energia renovável gerada localmente.
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Num investimento de 6,6 milhões de euros, a Câmara Municipal de Águeda vai criar uma comunidade de autoconsumo coletivo no Parque Empresarial do Casarão, permitindo que várias empresas partilhem e armazenem energia renovável produzida localmente de forma mais eficiente e sustentável. A empreitada foi adjudicada ao consórcio liderado pela Dstsolar, empresa do grupo Dst especializada em soluções fotovoltaicas.
Este projeto vai permitir às 15 empresas instaladas produzirem, armazenarem, partilharem e consumirem energia renovável gerada localmente, reduzindo, assim, a dependência da rede elétrica e os custos energéticos. Além de aumentar a eficiência energética, este projeto vai ainda contribuir para a redução da pegada carbónica das empresas.
Está prevista a instalação de 15 unidades de produção e armazenamento de energia, com uma capacidade fotovoltaica instalada de 9,31 MWp e 9 MWh de armazenamento.
A obra foi adjudicada ao consórcio liderado pela dstsolar pelo valor de 6.638.006,05 euros, de acordo com o município de Águeda presidido por Jorge Almeida. O projeto está integrado no investimento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) destinado às Áreas de Acolhimento Empresarial de Nova Geração.
Este projeto assume uma relevância estratégica pela sua dimensão, caráter inovador e impacto na transição energética do tecido empresarial.
Para o administrador executivo da dstsolar, Sérgio Vieira, “este projeto assume uma relevância estratégica pela sua dimensão, caráter inovador e impacto na transição energética do tecido empresarial”.
A tecnologia permitirá armazenar os excedentes de produção fotovoltaica para utilização posterior, aumentando a flexibilidade da gestão da energia e a resiliência da comunidade de autoconsumo. Esta área ficará a cargo da b-again, uma outra empresa do dstgroup especializada em soluções de armazenamento de energia, que vai desenvolver e implementar um sistema de baterias.
Com esta intervenção, o Parque Empresarial do Casarão passa a dispor de um ecossistema mais sustentável, “reforçando a competitividade do tecido empresarial através da adoção de soluções energéticas renováveis e colaborativas”, assinala a dstsolar num comunicado.
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