Banca concedeu montante recorde de 2,3 mil milhões para compra de casa em julho

Os novos contratos de empréstimo para a compra de casa aumentaram 166 milhões de euros em julho, com o montante concedido pelos bancos naquele mês a superar os 2,3 mil milhões de euros, o que representa o valor mais elevado de sempre.

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A este montante juntam-se outros 491 milhões de euros de crédito à habitação que foi renegociado, menos 109 milhões em relação a junho, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal.

A garantia pública para os jovens tem sido um dos principais motores para o aumento significativo da procura por crédito da casa nos últimos quase dois anos. A linha de garantia, que foi lançada no final de 2024, começou com 1,2 mil milhões de euros e entretanto o Executivo já reforçou o esquema para um total de 2,4 mil milhões.

O montante recorde concedido em julho encontra ainda outra explicação: as famílias e os bancos podem ter-se antecipado ao aperto do Banco de Portugal em relação às regras de concessão de crédito, nomeadamente no que toca às alterações no critério da taxa de esforço, e que entraram em vigor a 1 de agosto. Tais medidas visam, justamente, arrefecer a procura por crédito que está a ser impulsionada pela garantia estatal.

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Prestação da casa acima de 411 euros

Os dados do supervisor conhecidos esta quarta-feira mostram também que a prestação média mensal do stock de empréstimos à habitação subiu pelo 11.º mês seguido e atingiu um novo máximo histórico: 411 euros. Trata-se de um aumento de cinco euros em relação a junho e de 23 euros em relação ao final de 2025.

“Este aumento resultou do acréscimo quer da prestação média dos contratos já existentes, quer dos novos contratos, estes últimos com prestações médias mais elevadas”, aponta a instituição liderada por Álvaro Santos Pereira.

Em relação aos novos empréstimos à habitação, foram concedidos com uma taxa média de 2,96%, mais 0,02 pontos percentuais face ao mês anterior. Tratou-se da quarta subida.

Esta taxa compara favoravelmente com a média de 3,52% na Zona Euro. Portugal apresenta a quinta taxa mais baixa da região.

(Notícia atualizada às 12h01)