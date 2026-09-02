CT da Lusa apela a intervenção de Aguiar-Branco sobre ameaças de deputado do Chega

A Comissão de Trabalhadores da Lusa repudiou as ameaças e insultos do deputado do Chega e assegurou que "os profissionais da Lusa não se deixam intimidar", numa mensagem enviada ao presidente da AR.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Lusa repudiou esta quarta-feira as ameaças e insultos do deputado do Chega Pedro Frazão, apelando ao presidente da Assembleia da República para que tome uma posição perante uma “grave ameaça de um deputado eleito”.

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Num vídeo divulgado nas redes sociais, o deputado e vice-presidente da Direção Nacional do Chega, Pedro Frazão, insultou a integridade dos jornalistas da Lusa na elaboração de textos jornalísticos e ameaçou perseguir os profissionais, admitindo ainda, como ato político, o encerramento da agência.

Esta quarta-feira, numa mensagem enviada ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, a CT da Lusa repudiou as ameaças e insultos e assegurou que “os profissionais da Lusa não se deixam intimidar”, que são independentes, responsáveis e regidos por normas de deontologia, seriedade e rigor.

“Os jornalistas e os profissionais da Agência Lusa nunca foram, não são e nunca serão obedientes em relação a partidos políticos, religiões, grupos económicos, clubes desportivos, ou a qualquer ideologia“, vincou.

A CT da Lusa disse ainda ao presidente da Assembleia da República que os jornalistas da Lusa vão continuar a defender sem medo o serviço público de notícias. Neste contexto, a comissão pediu a Aguiar-Branco que tome uma posição perante o que considerou ser uma “grave ameaça de um deputado eleito” contra os jornalistas da Lusa.

Contactada, a Direção de Informação da Lusa não quis comentar o assunto.