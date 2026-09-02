Espanhola Alfana compra centro comercial Forum Algarve por 130 milhões
A transação imobiliária vai ser assinada esta quarta-feira em Lisboa. O shopping em Faro recebeu mais de 7,8 milhões de visitantes no ano passado e tem uma taxa de ocupação de quase 100%.
A gestora de ativos espanhola Alfana Investment Management escolheu Portugal para fazer a sua primeira aquisição internacional. A sociedade que investe em centros comerciais comprou o Forum Algarve, em Faro, por cerca de 130 milhões de euros, avança o jornal Expansión.
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A transação, que vai ser assinada esta quarta-feira em Lisboa, está alinhada com a estratégia de investimento da Alfana, que se centra em ativos em zonas consolidadas e de grande movimento, como é o caso da cidade de Faro, onde o volume de visitantes e a população residente está a crescer.
O imóvel adquirido, construído em 2001, tem uma área total de 27.400 metros quadrados, 115 lojas e mais de 2.200 lugares de estacionamento. De acordo com as demonstrações financeiras de 2025, este shopping recebeu mais de 7,8 milhões de visitantes, sobretudo devido ao fluxo turístico, e as vendas dos lojistas ultrapassaram os 120 milhões de euros.
O Forum Algarve apresenta uma taxa de ocupação de quase 100%, sendo que os seus inquilinos incluem todas as marcas da Inditex, bem como lojas como a Mango, Tendam, Fnac e Primor, e um portefólio de insígnias de restauração e bebidas como McDonald’s e Starbucks, entre outras. O objetivo dos novos donos é integrar o centro comercial português na Rivoli Retail.
A operação imobiliária foi financiada através de um investimento proveniente de clientes de gestão de património do Banco Santander. Entre os assessores estiveram a sociedade de advogados Garrigues, a auditora KPMG e as consultoras RPE, CBRE e GMD Consultoría.
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Espanhola Alfana compra centro comercial Forum Algarve por 130 milhões
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