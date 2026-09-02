“Estreito Trump”? Líder dos EUA sugere mudar nome de Ormuz após Lago Ontário e Golfo do México

O Presidente norte-americano, Donald Trump, sugeriu esta quarta-feira renomear o estreito de Ormuz como “estreito Trump”, poucos dias após ter assinado uma ordem executiva para mudar o nome do lago Ontário, localizado na fronteira canadiana, para “lago América”.

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“Agora que temos a situação sob controlo, devíamos rebatizar o estreito de Ormuz como ‘estreito Trump’?“, escreveu o Presidente dos Estados Unidos na sua rede social, Truth Social.

O republicano assinou na semana passada um decreto executivo para renomear o Lago Ontário como “Lago América” nos Estados Unidos, intensificando a sua disputa com o Canadá. “A mudança para o ‘Lago América’ é algo em que tenho vindo a pensar há muito tempo”, vincou, na altura.

Donald Trump recordou que já tinha renomeado o Golfo do México: “Nós mudámo-lo e agora é vulgarmente chamado Golfo da América. Por isso, se pensarmos bem, temos um golfo e temos um lago. Agora só precisamos de um oceano. Talvez tenhamos de mudar o nome do Atlântico e/ou do Pacífico. Talvez mudemos”.

Agora, o inquilino da Casa Branca provocou o regime iraniano ao referir que controla a estratégica via marítima navegável em Ormuz e propôs alterar o nome da mesma, numa altura em que Washington e Teerão trocaram novos bombardeamentos entre a madrugada de terça-feira e esta quarta-feira.